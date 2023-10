Premio Nobel de Medicina a Katalin Karikó y Drew Weissman por la vacuna de ARNm contra la Covid

Katalin Karikó y Drew Weissman, catedráticos de la Universidad de Pensilvania (EEUU), han sido galardonados con el Premio Nobel en Medicina o Fisiología que concede un comité seleccionado por el Instituto Karolinska de Estocolmo por su trabajo para desarrollar las vacunas de ARN mensajero contra la Covid-19. Las investigaciones de Karikó y Weissman sobre las modificaciones de nucleósidos de base han sido fundamentales para implementar esta nueva tecnología sanitaria.

Nacida en Hungría, la bioquímica Karikó tuvo que emigrar en EEUU a 1985 para poder proseguir su trabajo sobre el ARN sintético. Pero tampoco encontró aliados hasta que coincidió con Weissman, inmunólogo, en la fotocopiadora y le habló de su proyecto de una vacuna contra el VIH basada en ARN mensajero. Vieron que esta molécula provocaba fuertes reacciones inflamatorias porque el sistema inmunitario la detectaba como intrusa. Ambos lograron introducir pequeños cambios en la estructura del ARN para que estas reacciones no tuvieran lugar.

Las vacunas de ARNm contra la Covid-19 contienen ARN con instrucciones para fabricar la proteína S del coronavirus SARS-CoV-2, que es la que actúa como llave para entrar en las células humanas. "Nuestro hallazgo principal fue un método para evitar la reacción inflamatoria del ARN. Esto además tuvo el efecto de incrementar la cantidad de proteína que se producía, lo cual fue una gran ventaja adicional, explicaba Weissman.

[Los 'padres' de la vacuna de ARNm: "Comparar la vacunación Covid en EEUU con España avergüenza"]

"A través de sus innovadores hallazgos, los galardonados de este año han cambiado fundamentalmente nuestra comprensión de cómo el ARNm interactúa con nuestro sistema inmunológico. Han contribuido, a un ritmo sin precedentes, en el desarrollo de vacunas durante una de las mayores amenazas a la salud humana en los tiempos modernos", explica el comité del Instituto Karolinska en su comunicado.

Ambos publicaron sus resultados "en un artículo fundamental de 2005 que recibió poca atención en ese momento, pero sentó las bases para desarrollos de importancia crítica que han servido a la humanidad durante la pandemia de COVID-19". "Durante 40 años no solo no recibí ningún premio, sino que no recibí ningún apoyo económico", recordaba al aceptar el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Biología y Biomedicina 2022, su segundo gran premio concedido en España tras el Príncipe de Asturias de 2021.

Premios Nobel 2023

El Nobel de Medicina recayó en 2022 en el sueco Svante Pääbo, premiado por sus descubrimientos sobre el genoma de homínidos extinguidos y la evolución humana. A continuación se anunciarán mañana martes el premio de Física y, al día siguiente, el de Química, ambos otorgados por la Real Academia Sueca de las Ciencias.

El año pasado, el galardón de Física fue para los investigadores Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal y K. Barry Sharpless por sus contribuciones para crear nuevas moléculas, con avances como la 'química bioortogonal' y la 'química clic'.

En cuanto al de Química, fue para Alain Aspect, John F. Clauser y Anton Zeilinger por sus aportaciones a la ciencia de la mecánica cuántica, al "manipular y manejar los estados cuánticos entrelazados, en los que dos partículas se comportan como una sola unidad incluso cuando están separadas".

La Academia Sueca revelará el jueves el ganador en Literatura, y cerrará la semana con el de la Paz. El Nobel de Economía, instituido en 1968 por el Banco de Suecia, cerrará la ronda de ganadores el día 9.

Todos los premios siguen un proceso de selección parecido: científicos, académicos o profesores universitarios nominan a sus candidatos y los distintos comités Nobel establecen varias cribas hasta elegir al ganador o ganadores, hasta tres por categoría. Y tienen la misma dotación económica, este año de 11 millones de coronas suecas (947.000 euros).

Los Nobel se entregan en una doble ceremonia el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de su creador, en Estocolmo, con excepción del de la Paz que se entrega en Oslo por decisión del fundador de los premios, el magnate sueco Alfred Nobel (1833-1896). El motivo es que Noruega formaba parte por entonces del Reino de Suecia.

