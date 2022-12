La explosión de casos de Covid en China amenaza Europa: "No conocemos qué variantes circulan"

La saturación de los hospitales en China ha resucitado el miedo en Europa a que los datos de covid vuelvan a las temibles cifras de hace unos meses. En medio de esta situación ocasionada tras el levantamiento de la política de covid cero, el país oriental también ha puesto fin a las cuarentenas para los viajeros internacionales. Por esta razón, la Unión Europea se ha reunido este jueves de urgencia y, finalmente, ha decidido únicamente mantener una "vigilancia activa" sobre esta problemática.

De todas formas, Italia ha comenzado a realizar pruebas rápidas a los ciudadanos que llegan desde China y ha pedido a la UE controlar de manera común estos vuelos. "No tengo claro que sea efectivo controlar la frontera con China", comenta Ignacio López-Goñi, catedrático de Microbiología en la Universidad de Navarra. "En el caso de la ola de ómicron que llegó desde Sudáfrica, no se pudo detener. Estos viajeros pueden venir desde otros países en los que han hecho una escala y donde no hay restricciones".

Lo que evidencia esta situación en China, en palabras de López-Goñi, es que la pandemia todavía no ha terminado. De hecho, se ha especulado sobre que el alto número de casos en este país puede dar lugar a un efecto cascada en el resto del mundo. Sin embargo, esto depende en mayor medida de la evolución del virus, es decir, si se produce una nueva variante. En este sentido, Italia ha asegurado que, por el momento, las muestras secuenciadas corresponden a la variante ómicron, ya conocida en Europa.

Posibles variantes

Eso sí, el microbiólogo explica que la situación en China puede ser preocupante: si el virus sigue circulando y multiplicándose de manera masiva, aumenta el riesgo de que se produzcan nuevas variantes que escapen a la inmunidad lograda durante estos últimos años en España. "Además, no conocemos qué variantes circulan en China y son dominantes en esta ola en concreto; sería interesante saberlo, pero esta información no está llegando", explica López-Goñi. "Lo ideal es que China diera información, pero apenas realiza tests. La información que llega es limitada y, prácticamente, sólo sabemos que los hospitales están saturados".

En relación con la decisión que ha tomado la UE, el catedrático de la Universidad de Navarra coincide con que lo importante en este momento es mantener un estado de vigilancia ante los posibles nuevos casos e intentar identificar nuevas variantes, en el caso de que se produzcan. El experto recuerda que la pandemia no ha terminado y destaca que todavía existen otras áreas en el planeta que preocupan en este sentido: en concreto, la variante de ómicron XBB.1.5 que gana fuerza en Nueva York (Estados Unidos) y la alta incidencia en Japón.

[Sin medicamentos, sin tests y sin datos: China, sumida en el caos tras levantar la política de 'Covid cero']

La grave situación que se advierte en los hospitales de China es, según el experto, una demostración de que la política de covid cero de Xi Jinping no ha funcionado. En su perfil de Twitter, López-Goñi ha señalado varios factores por los que se ha producido esta situación: la imposición de confinamientos ha impedido la generación de inmunidad natural contra el virus en esta población, las tasas de vacunación entre personas vulnerables es baja y apenas se han puesto dosis de refuerzo. Esta problemática ha llevado a una falta de inmunidad híbrida y a una peor adaptación a las nuevas variantes.

China, la tormenta perfecta: cinco motivos que pueden explicar por qué China está desbordada con un aumento masivo de casos de COVID19 ⬇️ pic.twitter.com/9wKDBXsyhe — microBIO (@microBIOblog) December 28, 2022

Vacunas

"Se van a producir muchas muertes en China, pero no porque el virus que circula ahí sea más peligroso", aclara López-Goñi. "Sino porque el número de contagios es muy alto en un país con una población enorme. Además, la población no está del todo inmunizada; están como habríamos estado nosotros si nos hubiéramos enfrentado a ómicron sin vacunas". El experto destaca, precisamente, la importancia de las vacunas y explica en Twitter que la eficacia de las chinas se encuentra muy por debajo de las que hemos utilizado en Europa.

Por eso, en Europa nos encontramos mejor preparados en principio que los chinos para resistir otra ola de este virus. Se debe a que, al contrario que el país asiático, en nuestra población vulnerable existen unas tasas de adherencia a las dosis de refuerzo mayores, hemos empleado vacunas más efectivas y, además, existe más población con inmunidad híbrida. De hecho, López-Goñi explica que la política de covid cero no tiene sentido en ciertas fases de la pandemia y si, sobre todo, no se acompaña de una estrategia eficiente de vacunación.

Sala de hospital en China. Reuters

"La política china de covid cero era como nuestro confinamiento de hace dos años, que tenía sentido cuando nos encontrábamos en el pico de la enfermedad", explica el experto. A medida que baja la incidencia y se incorpora la vacunación, las medidas se pueden relajar poco a poco. A pesar de que en España las cifras de vacunación son altas, el microbiólogo recomienda que las personas que todavía no se han puesto la dosis de refuerzo se animen a administrársela.

Sigue los temas que te interesan