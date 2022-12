El 'drama' del mal aliento en España: el alimento de toda la vida que debes tomar para prevenirlo

Tratar con una persona a la que le huele mal el aliento es toda una prueba de tolerancia, pero padecer halitosis es una pesadilla para las personas que llegan a ser conscientes de ello. Se calcula que entre el 20% y el 25% de la población de España sufre este problema, que afecta a la autoestima de quien lo padece y puede producir un gran impacto en su calidad de vida. Ahora, un estudio reciente señala al yogur como uno de los alimentos que nos ayudaría a conseguir una boca fresca.

La halitosis se produce "por el crecimiento de bacterias que aprovechan los restos de alimentos que quedaron en la cavidad bucal para producir compuestos azufrados (especialmente el metilmercaptano, el sulfuro de hidrógeno y el sulfuro de dimetilo), responsables de ese desagradable olor", explicaba a EL ESPAÑOL la dietista y nutricionista María Carmen Japaz, señalando que hay que buscar su origen en la parte posterior de la lengua, donde hay un goteo no patógeno de material mucoso proveniente de la nariz.

Este material, junto a las células, la sangre y las partículas de alimento, es hidrolizado por las bacterias que viven en la boca. Cuando éstas se descomponen en aminoácidos, generan ácidos grasos y compuestos de sulfuro que son responsables del mal aliento. Asimismo, no lavarse los dientes de forma habitual puede dar lugar a una inflamación de encías que también provoque ese mal olor, y también algunas enfermedades tienen este efecto secundario. No obstante, los alimentos son igualmente determinantes en el frescor bucal.

Yogur, pan y sopa de miso

Este nuevo análisis de datos publicado en la revista BMJ Open se fija en las bacterias probióticas que se encuentran en los alimentos fermentados como el yogur, el pan de masa fermentada o la sopa de miso para ayudar a acabar con la halitosis. Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri, Streptococcus salivarius y Weissella cibaria tomados como un suplemento podrían ayudar a refrescar el aliento aunque los investigadores insisten en que se necesita más investigación al respecto.

Teniendo en cuenta que los compuestos sulfúricos volátiles son la causa principal de este problema y que se apunta a enjuagues bucales, chicles y raspado de dientes y lengua como solución al problema, el análisis sitúa a las bacterias probióticas como una alternativa más simple. Para investigarlo y medir el tiempo de sus efectos, el equipo de investigadores rastreó bases de datos de ensayos clínicos aleatorios relevantes publicados hasta febrero de 2021.

Los datos analizados

De los 238 registros que han localizado, redujeron su muestra al análisis de datos agrupados en siete, con un total de 278 personas estudiadas, con un rango de edad entre los 19 y los 70 años. En cada una de las investigaciones se manejaron grupos pequeños, entre 23 y 68 personas a las que se les practicó un seguimiento mínimo de dos semanas y un máximo de 12.

La gravedad del mal aliento se dividió por niveles de compuestos sulfúricos volátiles detectados en la boca o la puntuación OLP que mide el olor del aliento a varias distancias de la boca. Asimismo, incluyeron algunos estudios el revestimiento de la lengua y el índice de placa. Entre las conclusiones, muestran que las puntuaciones OLP caen significativamente en los que recibieron probióticos y se han observado resultados similares para los niveles de compuestos.

Más investigación

Estos, no obstante, han variado sustancialmente en los estudios individuales y los efectos observados duraron relativamente poco, hasta cuatro semanas, y después no hubo una diferencia notable. No hubo diferencias en la puntuación de revestimiento de la lengua y el índice de placa entre los que tomaron probióticos y los que no. Explican los investigadores que estos probióticos pueden inhibir la descomposición de aminoácidos y proteínas por parte de las bacterias anaeróbicas en la boca, reduciendo la producción de subproductos malolientes.

Sin embargo, advierten que los tamaños de la muestra de los estudios fueron pequeños y estaban incompletos, además de existir diferencias en los métodos de detección, las especies bacterianas y la metodología, por lo que sus hallazgos se han visto debilitados. "Esta revisión sistemática indica que los probióticos pueden aliviar la halitosis al reducir los niveles de concentración a corto plazo, pero no hay un efecto significativo sobre las principales causas de la halitosis", sostienen, apuntando que "se requieren más ensayos clínicos de alta calidad para verificar los resultados y proporcionar evidencia".

