Los cuatro alimentos que recomiendan los médicos pero que no han sido rebajados por el Gobierno

Pedro Sánchez anunciaba en el Consejo de Ministros del pasado martes 27 —el último del año— que, finalmente, habrá una rebaja del IVA para determinados productos de la cesta de la compra y frenar así el peso de la inflación sobre ésta. La norma supone un alivio para las personas más vulnerables, pero no todos han celebrado la medida. Agentes del sector denuncian que se han dejado fuera artículos esenciales, como la carne o el pescado.

Según la nueva orden, se suprime el IVA en productos considerados de primera necesidad, como la leche, los huevos, las frutas, las verduras, el pan o las legumbres. Hasta la fecha, sobre ellos pesaba un gravámen del 4%. Asimismo, en aquellos artículos que más se ha notado la subida de precios, como el aceite y las pastas, el impuesto bajará del 10% al 15%.

De la lista se desprende que productos como la carne quedan fuera de las condiciones especiales, algo que ha provocado ampollas entre las principales asociaciones de la cadena de valor del gran consumo, que no entienden la discriminación del ejecutivo. Es el caso de la Asociación Empresarial Cárnica (Anafric), que ha emitido un comunicado en el que califican de "agravio para el sector" que no se haya incorporado ningún tipo de producto cárnico. "Desde Anafric creemos que la rebaja del precio del IVA debería contemplar a todos los alimentos que sirven para alimentar a las personas", manifiestan.

Sus palabras se suman a las de la Confederación Española de Pesca (Cepesca). "La exclusión del pescado en la reducción del IVA a productos alimentarios aprobada por el Gobierno supone un doble varapalo para el sector pesquero, que lleva años reclamando su reconocimiento como alimento básico", lamentan.

Carne y pescado encabezan una lista de alimentos reconocidos como saludables y recomendados por la comunidad médica, pero que se han quedado fuera de la cesta de Sánchez. Estos son los productos y sus beneficios:

Carne de ave

La carne ha sido uno de esos productos que no ha sido contemplado por el Gobierno como de primera necesidad. Sin embargo, lejos de las polémicas de la carne roja y la procesada, la de ave ha demostrado ser un alimento saludable y recomendado para una dieta equilibrada.

Tomando como ejemplo la carne de pollo, la guía La alimentación española: características nutricionales de los principales alimentos de nuestra dieta, elaborada por la Fundación Española del Corazón (FEN) en colaboración con el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, establece este producto como un gran aliado de la cocina.

Por un lado, se indica que es rico en proteínas de alto valor biológico, dado su elevado contenido en aminoácidos esenciales, es decir, aquellos que el cuerpo no puede producir por sí mismo y tienen que provenir de la alimentación.

También se señala que es fuente de minerales, como el fósforo, que contribuye al mantenimiento de los huesos y dientes; y vitaminas del grupo B, donde sobresale la niacina (ayuda a que la piel, los nervios y el aparato digestivo se mantengan saludables) y la B6 (necesaria para el correcto funcionamiento de los azúcares, las grasas y las proteínas del cuerpo).

Por ejemplo, naciones cercanas apoyan su consumo, como es el caso de Italia. En una revisión realizada por la Nutrition Foundation of Italy, se destaca que la ingesta de carne de ave, como parte de una dieta rica en vegetales, se asocia con una reducción del riesgo de desarrollar sobrepeso y obesidad, enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2.

Pescado azul

El pescado azul representa una de las fuentes dietéticas más importantes de ácidos grasos poliinsaturados omega-3, que se sabe que están asociados con varios beneficios para la salud, entre ellos, la protección contra enfermedades cardiovasculares y su efecto antiinflamatorio.

Así, una revisión de 63 estudios sobre el consumo del pescado publicada en la International Journal of Food Sciences and Nutrition concluyó que existe suficiente evidencia para afirmar que hay una asociación entre la ingesta de pescado azul y un menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, cáncer de hígado y depresión. Para otras dolencias, como la degeneración macular, el alzhéimer o el accidente cerebrovascular, matiza que hay estudios a favor de su efecto protector, pero que no es posible confirmar al 100% que sea una relación causal.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), destaca que este es un pescado ideal para incluir en la dieta porque baja la tensión arterial, disminuye la inflamación en las lesiones arterioescleróticas, reduce el colesterol sanguíneo y los triglicéridos y ayuda a prevenir los infartos.

Pero, ¿qué es exactamente el pescado azul? Pues bien, generalmente, se atribuye esta etiqueta a aquellos que tienen en alguna etapa de su ciclo biológico, al menos, un 5% de grasa. Aquellos que no alcanzan este porcentaje, se consideran blancos o magros. Entre los más populares están el atún, salmón, bonito, boquerón, sardina o la caballa.

Para rematar, la OCU también indica que el pescado azul es fuente de vitaminas, destacando la D, la A, la B1, la 12 y la 6, y minerales, como el calcio y el fósforo.

Yogur natural

La cultura popular ha fomentado durante años que el yogur era un alimento de lo más adecuado para una buena dieta. ¿Acaso ya no lo es? Esa podría ser una de las razones por las que no ha entrado dentro del paquete de rebajas, pero lo cierto es que sigue contando con el apoyo de la comunidad médica, como demuestra la guía de la Universidad de Harvard sobre alimentos que habría que comer (casi) todos los días.

Los lácteos, en general, contienen proteínas de alto valor biológico, grasa, hidratos de carbono, vitaminas y minerales, especialmente calcio y fósforo. Lo bueno del yogur es que es uno de los mejores lácteos para el consumo humano, pues es más digerible que la leche, como corrobora también un comité de expertos español, que confirma que es adecuado para aquellos individuos que tienen una mala digestión de la lactosa.

Si bien, si por algo Harvard considera que es uno de esos alimentos para consumir casi a diario, lo que destaca del yogur es su valor probiótico, generado por las bacterias de la leche fermentada. Estas ayudan a equilibrar la flora intestinal y a eliminar sustancias tóxicas del intestino.

Los beneficios de este producto no quedarían aquí. Una investigación publicada en The New England of Medicine sobre factores asociados a la dieta en el aumento de peso concluyó que una mayor ingesta de yogur se asociaba a una disminición de éste. Eso sí, hay que matizar que se incluían más alimentos y que siempre se habla de yogur natural.

Esto último es muy importante. Para beneficiarse de todas las bondades del yogur hay que optar siempre por su versión natural. Y no, no vale el 'natural azucarado'.

Conservas saludables

El pescado no sólo se consume fresco, sino que su variante en conserva también destaca en la cesta de la compra. "Si la única manera de consumir el pescado es en conserva, bien por falta de tiempo o bien por dificultad a la hora de adquirirlo, es mejor consumirlo en el formato conserva que prescindir de él en nuestra dieta", destacaba en EL ESPAÑOL Lina Robles, jefa del Servicio de Nutrición y Dietética del Hospital Universitario La Zarzuela (Madrid).

En este caso, sólo hablaríamos de conservas de pescado, porque las verduras y las legumbres sí están incluidas en la rebaja del Gobierno. Para elegir las que sean más saludables, basta con seguir cuatro sencillas reglas: que no tengan azúcar o sal añadida, que sean al natural y, si están en aceite, que sea aceite de oliva virgen extra; que no esté dañada o magullada y mirar muy bien la fecha de caducidad.

