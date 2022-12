Una de cada diez mujeres en España sufre una enfermedad del corazón grave sin saberlo

Un informe publicado en mayo de 2022 sembraba polémica en la comunidad estadounidense. Editado en el Journal of the American Heart, informaba que casi el 30% de las mujeres que acudía a urgencias por un fuerte dolor en el pecho tenía que esperar mucho más tiempo que sus homólogos masculinos para ser atendidas. ¿El motivo? Los problemas cardiovasculares están mucho más asociados a los hombres y no se estiman para las féminas, con el riesgo que eso entraña para aquellas que precisan de atención urgente.

Pues bien, esto no es sólo excluyente de los Estados Unidos. Un estudio español ha replicado unos resultados similares. Realizado por la Fundación CardioDreams en colaboración con el Centro Médico Teknon, en su caso, han abordado la subestimación de la incidencia de patologías cardiovasculares graves entre el sexo femenino. En base a sus datos, es probable que más de 700.000 mujeres de nuestro país estén afectadas por este problema. Los datos provienen de 650 revisiones que ha efectuado la Fundación como parte de su campaña 'Directas al corazón', que tiene como principal objetivo, precisamente, el concienciar a la población y a la comunidad médica de la importancia de abordar el sesgo de género que tienen los problemas cardiovasculares. [El techo de cristal entre los científicos españoles de élite: sólo el 11% de los más citados es mujer] De todos esos chequeos, en un 11% se diagnosticó a la paciente una patología grave que desconocía. Si se extrapola esa cifra al conjunto de mujeres españolas de entre 50 y 70 —la franja de edad más susceptible a estos problemas— se obtiene la funesta cifra que se anunciaba al principio. 'Son cosas de hombres' "Siempre se ha pensado que las enfermedades cardiovasculares, como los infartos, son cosas de hombres y que las mujeres, de alguna manera, no tenían este tipo de patologías", explica a EL ESPAÑOL Xavier Ruyra, fundador de CardioDreams y jefe de Servicio de Cirugía Cardiovascular del Instituto del Corazón Quirónsalud Tekno. "Lo que hay que poner de relieve y concienciar de forma muy incisiva es que las mujeres, sobre todo a partir de los 50, tienen riesgo de sufrir estas enfermedades y, de hecho, es la primera causa de muerte, por encima del cáncer de mama", prosigue. El experto tiene razón. Si se toman los últimos datos del INE, las enfermedades del sistema circulatorio (enfermedades cardíacas reumáticas crónicas, enfermedades hipertensivas, infarto agudo de miocardio, otras enfermedades isquémicas del corazón, insuficiencia cardíaca, otras enfermedades del corazón, enfermedades cerebrovasculares, aterosclerosis y otras enfermedades de los vasos sanguíneos) son la principal causa de muerte entre el sexo femenino. En total, se cobraron la vida de 119.000 mujeres, de todas las edades, en 2021. [Los 10 mitos sobre enfermedades del corazón que debes conocer para protegerte] Cierto es que también lo son en los hombres, pero investigaciones como las expuestas han detectado que existe un sesgo de género en la enfermedad. Es más, otro estudio llevado a cabo por la Sociedad Española de Cardiología determinó que la tasa bruta de mortalidad por infarto agudo de miocardio era el doble en mujeres (18,3%) que en varones (9,3%). Como detalla el doctor, estos datos son producto de una "tormenta perfecta". Por un lado, las mujeres no son tan conscientes de que pueden tener una enfermedad cardiovascular, por la ideación popular que las asocia a los hombres. "Yo creo que, si preguntáramos a 100 personas cómo creen que es un infarto, todas dirían que es un hombre que tiene un dolor muy fuerte en el pecho que se le va hacia el lado izquierdo", expone Ruyra, que también señala que los síntomas en las mujeres son "mucho más difusos". Cuadro clínico diferente Es muy importante tener en cuenta este último punto, porque una detección tardía es lo que causa que, en la mayoría de los casos, se llegue tarde a los servicios de salud. "En las mujeres, los síntomas están más escondidos, a veces se manifiestan como una molestia torácica inespecífica, un dolor en la parte alta del estómago, una mala digestión o una sudoración rara", aclara el doctor. [Las muertes por cáncer de pulmón en mujeres se disparan un 120%] Ante cualquier duda, lo más conveniente es acudir a los servicios de emergencia, pero aquí es donde entra en juego el otro quid de la cuestión, el otro componente de esa tormenta perfecta de la que hablaba Ruyra y que él mismo denuncia: "Hay muchos médicos que tampoco interpretan que una mujer pueda tener un problema cardíaco y lo etiquetan de ansiedad, de molestia inespecífica o de cualquier otra cosa". Esto es lo que provoca, en datos proporcionados por el doctor, que a menos del 20% de las mujeres, cuando tienen un problema cardiovascular, se las atienda de forma correcta en tiempo y forma. Es la misma problemática que denunciaba el estudio con el que abría este texto. "En la facultad nos enseñan muchas cosas, pero a veces no nos enseñan lo más importante. Es evidente que de la misma forma que no tratamos igual a los bebés que a los ancianos, no podemos tratar igual a las mujeres que a los hombres, porque en ciertas patologías tienen manifestaciones, características y tratamientos totalmente diferentes", denuncia Ruyra, que pide enseñar en todas las universidades la diferencia de género en salud cardiovascular. Mientras tanto, empujando entre todos a bajar las cifras, el experto exhorta a las mujeres que, al igual que acuden a sus revisiones ginecológicas generales, incluyan en sus rutinas revisiones con el cardiólogo, sobre todo, a partir de los 50, que es cuando, generalmente, se produce el cambio hormonal de la menopausia y desaparece el efecto protector que tienen los estrógenos sobre esta población. También extrapola la petición a personas con factores de riesgo, como sobrepeso, hipertensión, diabetes. "Son pruebas muy sencillas y pueden ser determinantes", sentencia. 