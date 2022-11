Las muertes por cáncer de pulmón en mujeres se disparan un 120%: este es el oficio con más riesgo

El cáncer de pulmón sigue avanzando entre el sexo femenino. En dos o tres años, morirán más mujeres por este tumor que por el de mama, tal y como advierte el Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Si se repasan las cifras, desde el año 2001, la mortalidad por dicha causa ha aumentado un 120% en esta población. Además, ellas se enfrentan a un hándicap extra: los médicos reportan que superan en número a los hombres respecto a los pacientes diagnosticados y que nunca han fumado o no lo han hecho de forma regular.

"El cáncer de pulmón tiene mucho estigma a su alrededor por su asociación al tabaco", explica a EL ESPAÑOL Delvys Rodríguez, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Insular de Gran Canaria y patrono de la Fundación ECO. "Si ya es complicado recibir un diagnóstico de este tipo de tumor cuando eres fumador, imagínate cuando no lo has sido. Se sienten enfadados y se preguntan 'por qué a mí si no soy fumador'", prosigue.

También vocal de la junta directiva del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), el experto lo que pretende ilustrar es la "incomprensión" que sienten muchos de los pacientes no fumadores cuando reciben la noticia del diagnóstico. No es para menos, aproximadamente, el 85% de la incidencia de este tumor está relacionada al hábito tabáquico.

[El dolor de pecho que puede esconder un cáncer de pulmón: los síntomas del tumor más mortal]

Como el propio doctor confirma, dentro de ese 15% restante, la mayoría son mujeres. Se estima que el tabaco está detrás del 80, 90% de los tumores en hombres. En ellas, el porcentaje ronda entre el 55 y el 80% de los casos. La Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM) lleva tiempo pidiendo un abordaje de género para la comprensión del cáncer y en su último Simposio, celebrado el pasado 15 de noviembre, advertían que en los últimos años se está observando que esta enfermedad afecta cada vez más a mujeres, personas no fumadoras y más jóvenes.

Fenómeno multifactorial

La variable que guarda más relación con su aumento de incidencia en mujeres es el tabaco, como apunta Rodríguez. Mientras, las causas ajenas a este factor son varias. Tanto para hombres como para mujeres, el doctor desgrana que una de las más evidentes es la contaminación ambiental. Según un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), provoca más del 10% de los cánceres en Europa.

Por otro lado, el doctor señala la exposición al radón, un gas radiactivo de origen natural que puede encontrarse en altas concentraciones en espacios interiores, como las viviendas. Se calcula que la proporción de casos de cáncer de pulmón atribuibles al radón está entre un 3% y un 14%. Según el Consejo de Seguridad Nuclear (CNS), la concentración de este gas en España varía por zonas, siendo la más alta en Galicia (especialmente Ourense y Pontevedra), seguida de Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y ciertas zonas de Castilla La-Mancha.

"Otros factores serían el asbesto o, incluso, causas genéticas que se encuentran en estudio", aseguraba la oncóloga Laura Mezquita en el mencionado Simposio de ICAPEM, en el que avanzaron que, actualmente, el componente genético que puede relacionar el cáncer de pulmón con las mujeres se encuentra actualmente en estudio.

[Doctor Provencio, el sabio del cáncer de pulmón: "Hay fumadores que piensan 'me lo he ganado'"]

De momento, se conoce que la mutación del gen EGFR, asociado a un 10% de los cánceres de pulmón de células no pequeñas, —uno de los dos tipos de cáncer de pulmón y el más predominante—, es más frecuente en mujeres. Se relaciona, además, con casos de personas no fumadoras.

Otra mutación, la del gen ROS-1, unida asimismo a este tumor cuando apenas ha habido tabaquismo, también es más común en mujeres, en este caso jóvenes. Está presente entre un 1 y un 2% de los cánceres de pulmón de células no pequeñas.

Una revisión publicada en la revista BMC Publich Health ahonda en la epidemiología del cáncer de pulmón en mujeres, exponiendo factores de riesgo, como los hormonales o laborales. Una de las teorías que se examina es la del papel de los estrógenos, hormonas que cuentan con evidencia a favor y en contra en su papel para el desarrollo de esta enfermedad. Sin embargo, como concluye el trabajo, no se puede decir con seguridad que haya relación alguna.

Más estudio y financiación

Lo que sí tiene más consistencia, según el estudio, es la relación entre profesiones 'típicamente' asociadas al género femenino. Es el caso de un metaanálisis publicado en la Internacional Journal of Epidemiology (revista editada por la Oxford Academy) que encontró un aumento del 30% del riesgo de padecer este tumor entre las peluqueras, debido a los productos químicos presentes en los salones de belleza. De hecho, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer publicó en 2010 una monografía en la que evaluaba la cancerogenicidad de la profesión. Se clasificó en el grupo 2A, "posiblemente cancerígena".

[Golpe español al cáncer de pulmón: una nueva técnica aumenta un 80% la supervivencia a 3 años]

En el punto de mira se sitúa también la tintorería, ya que en la misma organización clasificó en 1995 algunas sustancias utilizadas para la limpieza en seco en la misma categoría, "posiblemente cancerígenas para los humanos", una asociación que confirma un estudio realizado con una muestra de casi 10.000 tintoreros, la mayoría, mujeres.

Como advertía un trabajo español publicado en 2014 por la revista Clinical and Traslational Oncology, estos datos avisan de que, aunque fumar es el principal factor de riesgo para el cáncer de pulmón, es necesario un mayor estudio en las causas que expliquen este tipo de tumores en personas que nunca han fumado. La investigación refleja que, en personas que nunca han fumado, era por aquel entonces la 17.ª causa de muerte por tumor en nuestro país.

"Es una realidad que las personas que no fuman también pueden tener cáncer de pulmón y aquí tenemos otro problema, porque los que no tienen este hábito, cuando aparecen los síntomas, a veces no los relacionan con la enfermedad", advierte Rodríguez, que quiere que cale hondo este mensaje porque, afortunadamente, existen métodos en la actualidad que ofrecen grandes esperanzas para estos pacientes.

Él mismo es uno de los autores del estudio NADIM, una investigación pionera en el mundo en emplear terapia combinada de quimioterapia e inmunoterapia para este tumor. El 89,9% de los pacientes sobrevivió a los dos años y un 77% no tuvo progresión de la enfermedad en ese periodo.

Las cifras son todo un hito, pues este tumor, si por algo es conocido, es por ser el más mortal. En España, ocupa el puesto número uno en fallecidos. El hecho de que su prevalencia a los cinco años sea relativamente baja es signo de su alta mortalidad.

"El cáncer de pulmón es el que más mata, pero gracias a los avances se puede lanzar el mensaje de que no siempre que se diagnostique va a ser mortal. Cada vez tengo más pacientes que se curan", apunta positivo Rodríguez, aunque no puede evitar emitir dos quejas. La primera, el hecho de que estas cifras no alerten lo suficiente como para destinar más recursos a la investigación. Según avisa, es el sexto tumor en financiación en España. La segunda, ya no el hecho de fumar, sino de que no haya una estrategia eficaz para evitar que este hábito siga en nuestra sociedad, como refleja el alto número de jóvenes que se inicia en el tabaco.

Sigue los temas que te interesan