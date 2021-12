¿Es la variante ómicron "más peligrosa para niños y bebés"? Lo que se sabe sobre la última alerta

Los datos de una zona de Sudáfrica muy afectada por la variante ómicron del coronavirus han mostrado un elevado número de ingresos hospitalarios de bebés menores de 2 años, lo que hace temer que la variante pueda suponer un mayor riesgo para los niños pequeños, que aún no han sido vacunados. De hecho son algunas las voces que ya se han alzado en redes sociales asegurando que, a la luz de estos datos, "la variante ómicron podría ser más peligrosa" para los pequeños que las anteriores. ¿Es realmente cierto?

Los científicos sudafricanos han dicho que aún no pueden confirmar una relación entre ómicron y los elevados ingresos de bebés, que podrían deberse a otros factores. Esto es lo que sabemos y lo que no sabemos sobre el tema.

¿Qué preocupa?

Los datos, publicados por el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (NICD) de Sudáfrica, muestran que entre los 452 pacientes de Covid-19 ingresados en Tshwane -el área metropolitana que incluye la capital, Pretoria- en el periodo comprendido entre el 14 y el 28 de noviembre había 52 lactantes menores de 2 años, una cifra superior a la de cualquier otro grupo de edad. Sin embargo, teniendo en cuenta el tamaño de las poblaciones de los distintos grupos de edad, el riesgo de ingreso fue mayor para los mayores de 60 años.

¿Se han relacionado los ingresos con ómicron?

No. Solo un pequeño porcentaje de las muestras positivas en Sudáfrica se están sometiendo a la secuenciación genómica para detectar la variante debido a la capacidad limitada. Esto significa que no podemos saber con certeza si los bebés hospitalizados estaban infectados por ómicron, han dicho los científicos del NICD.También hay incertidumbre sobre si todos los bebés incluidos en los datos están infectados con Covid-19, ya que no todos se someten a la prueba del virus, dijeron los científicos. Por razones prácticas, los bebés que presentan síntomas respiratorios se tratan como si tuvieran Covid-19, pero podrían estar enfermos de otro mal como la gripe.

¿Estaban enfermos los bebés ingresados?

Los datos muestran que el 29% de los ingresos por Covid-19 en el grupo de edad de 0 a 4 años presentaban una enfermedad grave, una proporción similar a la de otros grupos de edad y significativamente inferior al porcentaje de enfermedad grave entre los pacientes mayores de 60 años. Entre los de 4 años o menos, el 1% de los ingresos acabaron en muerte, según los datos. Sin embargo, el número total de ingresos en ese grupo fue de 70, por lo que no está claro qué representa la cifra del 1%.

El NICD no respondió a una consulta de Reuters sobre ese y otros elementos de los datos, y dijo que publicaría un nuevo informe sobre los ingresos pediátricos a finales de esta semana. Preguntada sobre si la gente debería alarmarse por las cifras de ingresos infantiles, la profesora Anne von Gottberg, microbióloga clínica del NICD, dijo a Reuters: "Todavía no". "Parece que, de hecho, algunos de esos ingresos podrían haber comenzado antes de la aparición de ómicron", dijo. "Estamos lo suficientemente preocupados como para examinar los datos con mucho, mucho cuidado, pero por el momento no estoy demasiado seguro de que podamos relacionarlo definitivamente con ómicron".

¿Qué más podría estar ocurriendo?

La provincia de Gauteng, donde se encuentra Tshwane, ha experimentado un aumento de los casos de gripe en el último mes. "Tenemos que estar muy atentos a las demás infecciones y enfermedades respiratorias para averiguar por qué se ingresaba a los niños. ¿Se les hizo la prueba al ingresar o fue por precaución?", dijo von Gottberg. Los científicos del NICD también señalaron que los padres con bebés y niños enfermos se apresuraron a llevarlos al hospital, mientras que los pacientes de otros grupos de edad se apresuraron menos.

¿Cuándo sabremos más?

El NICD dijo que estaba preparando un informe sobre los ingresos pediátricos que debería estar disponible a finales de esta semana. La Organización Mundial de la Salud dijo el miércoles que esperaba tener datos sobre la transmisibilidad de ómicron en cuestión de días, pero los científicos afirmaron quepodría llevar de dos a cuatro semanas saber más sobre la variante.

