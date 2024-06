El nutricionista Pablo Ojeda revela su sencillo truco para hacer croquetas sanas y bajas en calorías

Pablo Ojeda y Carlos Maldonado han regresado a "Más vale tarde" para llevar conjuntamente su sección de cocina en La Sexta. En esta ocasión, el plato estrella fue la croqueta, con el mediático chef tratando de dar las claves para ejecutar la receta perfecta.

"La clave es hacer una buena bechamel", aseguraron, indicando a los espectadores que deben emplear 120 gramos de mantequilla y la misma cantidad de harina, la cual tiene que tostarse para que la croqueta coja buen sabor.

"Echamos aproximadamente 20 o 30 gramos de jamón ibérico, porque yo, particularmente, no soy muy partidario de echarle mucho añadido, de encontrarme muchos tropezones cuando das un mordisco. Lo interesante es que sea muy sedosa, muy cremosa. No líquida, porque aunque sea divertido, no mola que sea completamente líquida. Lo suyo es que sea cremosa", explicó Maldonado.

[Este es el mejor embutido de España para el nutricionista Pablo Ojeda: "Tiene mucho hierro"]

Fue entonces cuando Ojeda intervino, explicando a la audiencia la clave para distinguir en un bar una croqueta casera de una congelada: "Esa es la diferencia que se nota en los bares, donde puedes adivinar si es una croqueta congelada o casera. Se nota por lo que dice Carlos, por la cremosidad, por la untuosidad, que rompe en boca... esas son las caseras".

"Cuando todas las croquetas son uniformes, con la misma forma y tamaño, desconfía también. Hay algunos bares que, en lugar de ladrillo, tiran las croquetas", bromeó, dando así dos aspectos que considera fundamentales para que al público no le den gato por liebre.

[El nutricionista Pablo Ojeda alerta sobre este famoso pollo del 'súper': "Vale 5 euros más pero…"]

Al hilo de esto, Iñaki planteó que hay gente que utiliza puré de patata en lugar de bechamel, probablemente con la intención de aligerar el nivel de calorías de la croqueta, algo que no terminó de convencer mucho a ninguno de los dos expertos: "Cuando te tomas una croqueta, que sea la que más te guste", apostó Pablo, considerando que, si te das un capricho, al menos disfrútalo al 100%.

Pero en caso de no optar por ello, el nutricionista planteó varias propuestas: "Obviamente, hay muchas opciones un poquito más saludables, como puede ser utilizar harina integral, hacer una bechamel de coliflor, emplear leche semidesnatada o utilizar puré de patata en lugar de bechamel,... pero claro, al final va a perder en untuosidad, sabor, todo este tipo de cosas".

Por último, y antes de que Maldonado concluyese su receta, Pablo Ojeda sorprendió a todos con un curioso dato sobre las croquetas: "Madrid es la Comunidad Autónoma de España que más croquetas consume, con tres kilos al año por habitante".

Trucos para identificar croquetas congeladas o caseras

En su sección de cocina en "Más vale tarde", el chef Michelin Carlos Maldonado y el nutricionista Pablo Ojeda compartieron no solo recetas, sino también valiosos consejos para los amantes de las croquetas.

Durante la preparación de croquetas, Maldonado subrayó la importancia de no excederse con los ingredientes añadidos, recomendando usar solo 30 gramos de jamón ibérico en la bechamel. "No mola encontrárselos al morder", comentó Maldonado, quien prefiere que la masa de la croqueta sea suave y sin muchos "tropezones".

[El aviso del nutricionista Pablo Ojeda sobre los hidratos en España: "Hay de dos tipos..."]

Carlos Maldonado destacó que la bechamel es el "hilo conductor" de la croqueta y enfatizó que debe ser "muy sedosa y cremosa", sin llegar a estar líquida. Esta consistencia es clave para una buena croqueta, ya que aporta la textura ideal al morder.

Pablo Ojeda, por su parte, ofreció los trucos definitivos para diferenciar una croqueta casera de una congelada en los bares. Según Ojeda, las croquetas congeladas carecen de la untuosidad y cremosidad que caracterizan a las caseras. "Cuando es congelada de bar se nota porque falta untuosidad, cremosidad, que rompa en boca y porque todas las formas son súper uniformes", explicó Ojeda. Este consejo es fundamental para los consumidores que desean asegurarse de que están disfrutando de una croqueta auténtica y bien elaborada.

Ojeda también mencionó que la uniformidad en la forma y tamaño de las croquetas es un indicativo claro de que son congeladas. Las croquetas caseras tienden a tener formas y tamaños ligeramente variados, lo que añade a su autenticidad y frescura.

Disfrutar de croquetas auténticas

Con estos consejos, los espectadores de "Más vale tarde" pueden estar mejor equipados para disfrutar de croquetas auténticas y bien hechas. Tanto si se preparan en casa siguiendo las recetas de Carlos Maldonado y Pablo Ojeda, como si se degustan en un bar, estos trucos aseguran una experiencia culinaria superior. Maldonado y Ojeda no solo comparten recetas deliciosas, sino también conocimientos prácticos que enriquecen la apreciación de este clásico de la gastronomía.

Al entender y aplicar estos trucos, se puede disfrutar plenamente de las croquetas, asegurándose de que cada bocado ofrezca la calidad y el sabor que solo las croquetas caseras pueden proporcionar.