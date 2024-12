El nutricionista Pablo Ojeda revela el error que te impide adelgazar a partir de los 40 años: "Ayudará a desinflamarte"

El peso corporal es algo que nos preocupa a todas las edades, pero parece que conforme nos vamos haciendo mayores es cada vez más difícil. Los motivos por los que este objetivo se va complicando pueden ser muy diversos, pero tienen mucho que ver con cambios en las hormonas, una bajada de la masa muscular y, finalmente, una reducción de la velocidad de nuestro metabolismo. Sin embargo, existe un motivo oculto que puede estar impidiendo a tu cuerpo adelgazar a pesar de tus esfuerzos.

El nutricionista Pablo Ojeda ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que llama la atención sobre un factor poco conocido que impide adelgazar. "Puede que te cueste bajar de peso por no tener tu microbiota sana", explica Ojeda. "La microbiota es una parte muy importante de tu cuerpo, donde residen unos 'bichitos' beneficiosos que hacen que digieras bien, que no te hinches, que aumenten tus defensas y tengas energía sostenible durante todo el día". Esos 'bichitos' son, en realidad, una gran variedad de microorganismos.

En el intestino es la zona del cuerpo humano donde más microorganismos vivos habitan y está formada por bacterias de todo tipo, hongos e, incluso, virus. Se considera que esta microbiota está 'sana' cuando es diversa, tiene microorganismos de varios tipos y se compone de muchos genes diferentes. Pero también cuando esta comunidad es capaz de resistir las perturbaciones, como, por ejemplo, un tratamiento con antibióticos, o de reponerse fácilmente. Y, ¿cómo podemos favorecerla?

Ojeda explica que "alimentos fermentados como el kéfir, el chucrut y el kimchi están llenos de estas bacterias beneficiosas". Es decir, alimentos que han sido sometidos a un proceso de fermentación y que son conocidos con el nombre de probióticos. Estos alimentos se caracterizan por tener la capacidad de que sus organismos vivos resisten a la digestión y son capaces de instalarse en el intestino haciendo la función de refuerzo de nuestra propia microbiota. A la microbiota se la ha relacionado con muchos beneficios diferentes.

Si incluyes estos alimentos en tu dieta, "mejorarás tu microbiota de tal manera que te ayudará a mantener un peso saludable y reducir la inflamación de tu cuerpo, incluso pueden ayudarte a bajar peso, ya que facilitan la absorción de los nutrientes", señala Ojeda. "Los fermentados están empezando a estar de moda y a coger mucho poder, y tiene todo el sentido del mundo". De todas formas, los expertos señalan que los alimentos vegetales con fibra también son un pilar fundamental para la salud de la microbiota.

No siempre es sencillo darnos cuenta de que nuestra microbiota no se encuentra en buen estado, pero hay algunas señales que pueden darnos pistas. "Algunos síntomas que nos indican posibles daños en nuestra microbiota son hinchazón, gases, diarrea o estreñimiento. Estos pueden indicar que las bacterias intestinales no están cumpliendo adecuadamente sus funciones en el proceso digestivo", explica este artículo de EL ESPAÑOL. "El mal aliento puede ser otro claro indicador de desequilibrios bacterianos".