El cardiólogo José Abellán desvela qué toma a diario para proteger su corazón y reducir el colesterol: "Es milagroso"

Proteger nuestra salud es una parte fundamental de nuestro día a día y de costumbres tan básicas como la alimentación. Y es que un elemento clave de la nutrición es conseguir que nuestro organismo tenga un mayor bienestar. Por ello, cada vez son más demandados los productos que cuidan nuestro cerebro, que previenen el cáncer o que, por ejemplo, nos ayudan a adelgazar o mejorar nuestras digestiones.

En este punto, surge mucho debate con productos que consumimos a diario y que dudamos si son buenos o malos. Que concebimos como positivos, pero que después descubrimos que también generan efectos adversos. O al contrario, que pensamos que no son beneficiosos y después descubrimos que sí nos ayudan.

Una situación similar a estos fenómenos es la que acontece con el café, que muchas personas creen que no es bueno por su alto contenido en cafeína, pero que puede ayudarnos con nuestra salud más allá de mantenernos despiertos. Además, se trata de una bebida que siempre está de moda y cuyo consumo aumenta año tras año en todo el mundo.

El café tiene un gran componente social, ya que está totalmente incorporado en nuestros desayunos y en nuestras sobremesas especialmente. Pero también están las personas que lo toman por simple afición, porque disfrutan con su sabor y con su particular aroma, ya sea sólo, con azúcar o con añadidos como la leche.

Lo que muchas personas desconocen es que el café es una bebida que cuenta con el respaldo de la ciencia, ya que lleva siendo estudiada durante siglos. Así lo asegura José Abellán, cardiólogo y experto en este tipo de temas en El pódcast de Druni. "El café es buenísimo. La mayoría de estudios nos dicen que tomar café te añade años de salud".

¿Cómo ayuda el café a nuestro corazón?

Aunque muchas personas no lo sepan, porque relacionan el café con la excitación, la aceleración y el aumento de la atención, lo cierto es que esta bebida tiene enormes beneficios. Y uno de ellos es que es un producto que ayuda a cuidar nuestro sistema circulatorio.

"Te protege por ejemplo de sufrir un infarto. Y no entendemos bien por qué. A mi es una cosa que me llama muchísimo la atención porque no puedo entender como algo extraño al cuerpo es tan beneficioso. Cualquier cosa que tomamos nos permite seguir viviendo, pero que te añada años de vida es como si fuera un fármaco milagroso".

Este doctor, muy activo en redes sociales y que comparte de manera recurrente sus consejos con el resto de su comunidad, asegura que el café es clave para evitar muertes prematuras: "El café disminuye el riesgo de sufrir una muerte prematura por enfermedad cardiovascular".

"Algunas hipótesis se refieren a que el café aumenta los receptores para el colesterol pegajoso en el hígado, eso significa que se recicla en la sangre y aumenta la recirculación. Eso puede explicar que los consumidores de café tengan un colesterol más sano y por eso podría ser beneficioso para nuestro sistema cardiovascular. Es muy curioso".

Una taza de café.

Este experto, que trabaja en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena, asegura que podemos tener un consumo diario elevado de café que se aproxime a unos 450 miligramos. "Lo que vienen siendo 4 o 5 cafés". No obstante, este cardiólogo asegura que hay un tipo de café que es muy bueno para el organismo y que aumenta en líneas generales los efectos beneficiosos.

"Es otro mensaje muy interesante. El café se puede probar de muchos modos y también se ha estudiado. Si bien todos los tipos son beneficiosos, el mejor quizá sea el café filtrado, que es a base de granos de café molido -natural por supuesto- a los que se les echa agua y se crea una especie de infusión".

Este café, además, es más agradable al gusto de aquellos que no sean aficionados acérrimos: "No está tan concentrado y tan fuerte como otros tipos de café, pero está buenísimo. Es el que yo tomo. Y el papel de filtrar lo que hace es que evita que algunas sustancias, proinflamatorias o tóxicas, pasen a la bebida".

El doctor Abellán se define como un defensor total de este tipo de bebidas, sean del tipo que sean: "El café es buenísimo, hasta el descafeinado es recomendable porque el café no es sólo cafeína. Pero si tú quieres optimizar y puedes elegir, acostúmbrate al café filtrado".

"Recomiendo a la gente que cuando compre café molido o para moler en casa, compre café de especialidad porque todos son de tueste natural, es decir, no les añaden nada para la quema del café y vienen de cultivos ecológicos de cualquier parte del mundo y están mucho más buenos".