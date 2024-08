Ni almendras ni pistachos: soy cardióloga y este es el fruto seco olvidado en España que siempre tomo

Algo tan básico como la alimentación no solo es determinante en aspectos como la propia salud del organismo, sino también en la esperanza y calidad de vida. Por eso es importante cada día introducir los nutrientes necesarios en la dieta.

Los frutos secos son un alimento casi perfecto, fáciles de transportar, cuentan con su propia envuelta natural en forma de cáscara o piel, permanecen en buen estado de conservación para ser ingeridos durante más tiempo que muchos alimentos y son una bomba de nutrientes. De entre ellos, las más impresionantes son las nueces.

Este alimento se destaca no solo por estar delicioso sino por ser uno de los frutos secos más completos y beneficiosos para la salud integral del ser humano. Desde hace siglos, las nueces han sido valoradas por sus propiedades medicinales, y en la actualidad, la ciencia moderna respalda estos conocimientos con evidencias sólidas que subrayan su impacto positivo en la salud, especialmente en el ámbito cardiovascular.

"Las nueces son las más saludables para el corazón porque son ricas en proteínas y antioxidantes, y además tienen un alto contenido de ácidos grasos omega-3, que ayudan a reducir el colesterol", afirma Fahmi Farah, cardióloga invasiva y directora de Bentley Heart en Fort Worth, Texas, Estados Unidos, según recoge Parade.

Tal y como señala la experta, diversos estudios han demostrado que el consumo regular de nueces puede reducir significativamente el riesgo de enfermedades del corazón, lo que las convierte en un aliado insustituible para quienes buscan mantener una salud cardíaca óptima.

Esto se debe, en gran medida, a su alto contenido de ácidos grasos omega-3, que son esenciales para la reducción del colesterol LDL, comúnmente conocido como el colesterol 'malo'. Además, estos ácidos grasos mejoran la función endotelial, contribuyendo a la prevención de la aterosclerosis, una de las principales causas de enfermedades cardíacas.

Una bomba de antioxidantes

El perfil nutricional de las nueces es verdaderamente impresionante y supera con creces al de otros frutos secos, gracias a su alta concentración de antioxidantes.

Un estudio publicado en la revista Food & Function reveló que las nueces contienen más antioxidantes que cualquier otro fruto seco comúnmente consumido, lo que les confiere una poderosa capacidad para combatir el daño oxidativo y la inflamación en el cuerpo.

Este aspecto es crucial, ya que el daño oxidativo y la inflamación son factores subyacentes en muchas enfermedades crónicas, incluidas las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.

Algunos de estos antioxidantes, como la vitamina E y los polifenoles, actúan como una barrera defensiva para las células, protegiéndolas de los radicales libres y, por ende, ayudando a mantener la integridad celular y la salud general.

Además de su impacto positivo en la salud cardiovascular, este fruto seco desempeña un papel vital en el mantenimiento de la salud cerebral. Los ácidos grasos omega-3, particularmente el ácido alfa-linolénico (ALA), son esenciales para el funcionamiento adecuado del cerebro.

Numerosas investigaciones, incluida una llevada a cabo por la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), han demostrado que el consumo regular de este alimento está asociado con mejoras en la función cognitiva, incluyendo la memoria y la concentración.

Además, se ha encontrado que los ácidos grasos que contiene pueden reducir el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer, lo que convierte a las nueces en un alimento esencial para quienes desean preservar su salud cerebral a medida que envejecen.

Cargadas de fibra dietética

La fibra dietética es otro de los componentes fundamentales de las nueces, y su presencia contribuye significativamente a la salud digestiva. Al ser una excelente fuente de fibra, las nueces ayudan a mantener un tracto digestivo saludable al promover una digestión eficiente y prevenir problemas comunes como el estreñimiento.

Un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition destaca que la fibra en las nueces no solo favorece la digestión, sino que también juega un papel importante en la regulación del apetito. Este efecto es particularmente útil para quienes buscan controlar su peso, ya que la fibra proporciona una sensación de saciedad prolongada, ayudando a evitar la ingesta excesiva de alimentos a lo largo del día.

Proteínas vegetales para vegetarianos

También una fuente excepcional de proteínas de origen vegetal, lo que las convierte en un recurso invaluable para vegetarianos y veganos que buscan incrementar su ingesta proteica sin recurrir a productos de origen animal.

La combinación de proteínas y grasas saludables en las nueces no solo las hace nutritivas, sino también satisfactorias, proporcionando energía sostenida que puede ayudar a combatir la fatiga y mantener los niveles de energía estables durante el día.

Esta combinación de nutrientes también las convierte en una excelente opción para incluir en dietas equilibradas, ayudando a mantener el equilibrio entre la ingesta calórica y el gasto energético.

Además de su aporte en proteínas y grasas saludables, son ricas en una variedad de minerales esenciales como el magnesio, el fósforo, y el zinc. Estos son fundamentales para numerosas funciones corporales, incluyendo la formación y mantenimiento de huesos fuertes, la función del sistema inmune, y la síntesis de ADN.

De hecho, un estudio publicado en The Journal of Nutrition resaltó que el consumo regular de nueces está asociado con una mejor densidad mineral ósea, lo cual es crucial para la prevención de enfermedades óseas como la osteoporosis, especialmente en personas mayores que son más susceptibles a este padecimiento.

Protegen la salud cerebral

Los beneficios de este fruto seco no se limitan únicamente a la salud física; también tienen un impacto considerable en el bienestar mental. El magnesio, un mineral presente en abundancia en las nueces, es conocido por sus propiedades antidepresivas y su capacidad para mejorar el estado de ánimo.

La relación entre la ingesta de magnesio y la salud mental ha sido confirmada por múltiples estudios, incluso la Universidad de Harvard señala su importancia, destacando cómo una dieta rica en magnesio puede reducir significativamente los síntomas de depresión y ansiedad.

Un aspecto menos conocido pero igualmente importante es su capacidad para mejorar la calidad del sueño. La razón es que son una fuente natural de melatonina, la hormona que regula el ciclo de sueño-vigilia en el cuerpo humano.

Consumirlas como parte de una cena ligera o como un snack antes de dormir puede ayudar a mejorar la calidad del sueño, según un estudio publicado en Nutrients. Esta investigación sugiere que la melatonina en las nueces puede ayudar a reducir problemas de insomnio y mejorar la calidad general del sueño, lo que es esencial para la recuperación y el bienestar general del cuerpo.

Antiinflamatorias

Sus propiedades antiinflamatorias también son dignas de mención. Por ejemplo, un estudio publicado en The Journal of Nutritional Biochemistry destacó que los ácidos grasos omega-3 y los antioxidantes presentes en este fruto seco tienen un potente efecto antiinflamatorio, lo que puede ayudar a reducir la inflamación crónica en el cuerpo. Esta es un factor clave en el desarrollo de muchas enfermedades graves, incluyendo la artritis y la diabetes tipo 2.

Por si fiera poco, su consumo ha sido relacionado con una mayor longevidad. Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine encontró que las personas que consumen este alimento regularmente tienden a tener una menor tasa de mortalidad por todas las causas en comparación con aquellas que no las incluyen en su dieta.

Esta correlación se debe a una combinación única de nutrientes, que no solo protegen el corazón, sino que también apoyan la salud metabólica y reducen la inflamación, contribuyendo así a una vida más larga y saludable.