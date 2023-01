Estos son los alimentos que reducen el dolor provocado por un exceso de azúcar en sangre

La diabetes, caracterizada por los niveles de azúcar elevados en sangre de forma sostenida, va mucho más allá de ser un problema metabólico. A medio y largo plazo, tanto el sistema circulatorio como el sistema nervioso se ven afectados por este defecto en el control glucémico.

Se sabe que la diabetes aumenta el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares, pero también es conocido que alrededor del 50% de las personas con diabetes tipo 1 o 2 llegan a experimentar neuropatía periférica. Se caracteriza por la debilidad, el entumecimiento y el dolor sobre todo de manos y pies.

El "pie diabético" en concreto se caracteriza por un problema nervioso y dérmico significativamente habitual a raíz de los elevados niveles de azúcar de forma sostenida, que acaban dañando los nervios de las extremidades. Ahora, un nuevo estudio a cargo del Instituto Salk ha logrado identificar otro factor que contribuiría a la neuroparía periférica asociada a la diabetes: una alteración del metabolismo de los aminoácidos.

El estudio, publicado recientemente en la revista Nature, emplea ratones diabéticos para hacer dos hallazgos relevantes. Primero, los roedores con niveles reducidos de dos aminoácidos relacionados, serina y glicina, tendrían un mayor riesgo de neuropatía periférica. Y si sus dietas se complementaban con serina, los síntomas mejoraban.

Este no sería el primer estudio que sugiere que algunos aminoácidos "no esenciales" cumplen una importante función en la salud del sistema nervioso. De hecho, dado que estos aminoácidos no necesitan ser consumidos por la dieta y el organismo puede producirlos, suele infraestimarse su papel en la salud general.

Recordemos que los aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas y las moléculas grasas especializadas conocidas como esfingolípidos, que abundan en el sistema nervioso. Los bajos niveles del aminoácido serina obligan al organismo a usar otros aminoácidos para los esfingolípidos, cambiando su estructura. Con el tiempo, estos esfingolípidos atípicos se acumulan, dando lugar a daños en los nervios periféricos.

Si bien es cierto que los investigadores observaron esta acumulación de esfingolípidos atípicos en ratones diabéticos, se sabe que existe una rara enfermedad genética humana caracterizada por una neuropátia sensorial periférica. En los pacientes humanos que la sufren se produce el mismo proceso, lo que indicaría que es un fenómeno consistente en diferentes especies.

Para comprobar si el déficit crónico de serina puede conducir a una neuropatía periférica, el equipo de investigadores dirigidos por Christian Metallo, profesor del Laboratorio de Biología Molecular y Celular de Salk, alimentó a dos grupos de ratones o bien con dietas de control o bien con dietas sin serina. A continuación las combinaron con dietas bajas o altas en grasas durante un periodo máximo de 12 meses, la mitad de la esperanza de vida de estos roedores.

Según sus hallazgos, una dieta baja en serina y rica en grasas aceleraría la aparición de neuropatía periférica en ratones. Por el contrario, una suplementación con serina ralentizaría la progresión de la neuropatía y mejoraría sus síntomas. A continuación, los investigadores también probaron el compuesto miriocina, que inhibe la enzima que cambia la serina por otro aminoácido en los esfingolípidos atípicos.

Este tratamiento también logró reducir los síntomas de la neuropatía periférica en ratones alimentados con una dieta baja en serina y rica en grasas. Pero, esencialmente, estos hallazgos corroborarían la importancia del metabolismo de los aminoácidos y la producción de esfingolípidos sanos dentro de la salud del sistema nervioso periférico. Esto sería especialmente importante en los casos de diabetes.

De hecho, el déficit de serina también se ha asociado con otros trastornos neurodegenerativos. En estudios previos, Metallo y sus colegas también observaron que la alteración del metabolismo de la serina y los esfingolípidos se relacionaría con la telangiectasia macular tipo 2, una enfermedad que provoca pérdida de visión. En ratones, un déficit de serina daría lugar a un aumento de esfingolípidos retinianos atípicos y una visión reducida.

Actualmente el tratamiento de la neuropatía periférica suele ser una combinación de dieta para reducir los niveles de azúcar en sangre, uso de analgésicos, fisioterapia y ayudas para la movilidad. Pero no suele centrarse en mejorar el consumo de serina ni una suplementación de la misma, algo que de momento no aconsejan los investigadores porque sería prematuro solo con un único estudio.

Como curiosidad, los alimentos ricos en serina incluyen la soja, frutos secos, huevos, garbanzos, lentejas, carne y pescado. Se trata de alimentos cuyo consumo sería adecuado en casi cualquier dieta, pero por el momento no deberían usarse como forma de suplementación a propósito hasta que no exista más evidencia al respecto.

