La advertencia de la OCU sobre estas tortitas de cereales: ni adelgazan ni son saludables

Aunque pensamos que no deberíamos hacerlo, nos encanta picar entre horas. La espera hasta la próxima comida se hace muchas veces cuesta arriba y corremos a abrir la nevera en busca de algo que no suele ser muy saludable. Esto lo sabe la industria alimentaria y, por eso, diseña y pone en el mercado alimentos con aspecto saludable y ligero, pero que, en realidad, no nos hacen ningún bien.

Uno de los tentempiés más famosos para quitar el gusanillo son las tortitas de cereales inflados. Desde su salida al mercado han aparecido diversas versiones con sabores e, incluso, bañadas en chocolate. Se suele decir que estos aperitivos son ligeros porque gran parte de su contenido está formado por aire, pero lo cierto que esto no es así y son bocados muy calóricos.

Esto lo dice la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que ha realizado un estudio en el que ha comparado hasta 151 tortitas de diferentes cereales que pueden encontrarse en el supermercado. Si observamos las calorías por cada 100 gramos la OCU calcula que tienen 383 kilocalorías (kcal), "frente a las 240 kcal de la misma cantidad del pan blanco o las 251 kcal de pan integral".

La OCU lamenta, en este sentido, que el pan sí que tenga más fama de causar aumento de peso que estas tortitas procesadas. Las tortitas de sabores y de chocolate son, incluso, más calóricas: tienen 443 kcal y 471 kcal, respectivamente. Estas tortitas no son saludables y es mejor evitarlas porque su alto número de calorías viene de los azúcares y de las grasas, pero, además, también contienen muchos aditivos.

Por esta razón, la OCU recomienda que si compramos estas tortitas para evitar comer entre horas alimentos calóricos que nos pasemos a la fruta, a los frutos secos naturales y a los bocadillos con pan integral. En cuanto a este último alimento deberíamos rellenarlos de alimentos saludables y vigilar la cantidad de pan que empleamos en ellos. Aunque el pan integral y los frutos secos tienen altos niveles de calorías contienen muchos nutrientes.

