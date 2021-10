Llega el chocolate con torreznos: así es el último disparate nutricional cargado de grasas y azúcar

Si hace unos años una persona sacaba una cámara de fotos en un restaurante de España para hacer una foto de su plato, el resto de comensales la miraban con desaprobación. Ahora este gesto, otrora considerado paleto, es un acto habitual y todo por culpa de una moda de las redes sociales conocida como food porn. De todas formas, no todas las fotos de comida pueden considerarse como pornografía alimentaria. Por ejemplo, el revuelto de espárragos que guardas en tu tupper no lo es.

Una buena comida pornográfica tiene que provocar ganas de hincarle el diente con un solo vistazo. En este sentido, los usuarios de las redes pecan de publicar demasiado a menudo alimentos que chorrean queso o, por supuesto, chocolate. Hay quien piensa que todo mejora cuando le pones chocolate o, desde luego, esta es la única explicación que existe para que, de vez en cuando, aparezca una extravagancia en el supermercado bañada en él.

La última es la tableta de chocolate con trozos de torreznos, el Chocorrezno. He aquí una paradoja: mientras que los torreznos y el chocolate aislados son comidas pornográficas de manual, la unión entre ambos no resulta tan sexy. Además, huelga decir que se trata de un producto malo para la salud por combinar el exceso de grasa y de azúcares que caracteriza a estos alimentos. Mario Sánchez, tecnólogo de los alimentos conocido en redes como SefiFood, ha desvelado los secretos del Chocorrezno en su canal de Twitch.

Tres modalidades de Chocorrezno: blanco, negro y con leche.

La extraña pareja

"Fue un seguidor del canal quien me mandó la noticia de la salida de este gorrináceo producto", explica Sánchez a EL ESPAÑOL. "No me lo pensé dos veces, ya que viene siendo habitual que me aventure a probar y también a analizar el etiquetado de productos alimenticios tan curiosos como este". El tecnólogo de los alimentos realiza un vídeo en directo a la semana en Twitch y, además, publica un resumen en su canal de YouTube.

Al toparse con una fusión tan extraña como la del Chocorrezno, surge la pregunta de cuál de sus dos componentes es el más insano. Para Mario Sánchez está claro: el torrezno es el peor de los dos. "Nutricionalmente, no tiene nada bueno", "es rico en grasas saturadas, que se relacionan con enfermedades cardiovasculares, entre otras dolencias" y "su consumo debería ser el menor posible" son algunas de las frases con las que este experto describe a una de las tapas españolas con más admiradores en nuestro país.

Análisis de Mario Sánchez sobre el Chocorrezno.

Ahora bien, ¿qué pasa con el chocolate? La mayoría de los que encontramos en el súper son perjudiciales para la salud, así como el que forma parte de los helados o de la bollería. Sin embargo, aquellos que tienen más de un 75% de cacao se salvan. En estas tabletas el contenido de azúcar es suficientemente bajo como para ocasionar daños a la salud y el cacao conserva sus polifenoles beneficiosos.

Consumo 'anecdótico'

Al igual que pasa con las tabletas de chocolate convencionales, el Chocorrezno puede encontrarse por internet en tres modalidades: blanco, con leche o negro. Eso sí, que a nadie se le pase por la cabeza que uno sea mejor que otro. "No, ni siquiera el de chocolate negro que, a pesar de contener menos azúcar, sigue siendo una auténtica bomba calórica. Es el menos malo de los tres, pero eso no quiere decir que sea saludable ni por asomo".

Como es de esperar, el tecnólogo de los alimentos recomienda evitar a toda costa este producto. Pero si nos hemos quedado con la curiosidad de conocer el sabor de esta nueva guarrería, el consumo debe ser anecdótico y, sobre todo, mientras que el resto de nuestra dieta sí que sea saludable. "El consumo de grasas saturadas y azúcares añadidos se vincula con múltiples enfermedades metabólicas, obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares e, incluso, algunos tipos de cáncer".

Etiquetado de las tres modalidades de Chocorrezno.

El valor energético de los tres tipos de Chocorrezno es bastante similar: tienen entre 560 y 570 kilocalorías por cada 100 gramos. Sin embargo, el chocolate blanco destaca entre los demás por la cantidad de azúcar que contiene —nada menos que un 52% de la composición— y el negro, por la de grasas saturadas —casi un 26% del peso total—. En cuanto a nutrientes, estas tabletas no contienen ninguno que sea interesante.

¿Y con sardinas?

Sánchez, que se ha ofrecido a hincarle el diente, se sincera cuando le preguntan por el sabor del Chocorrezno: "Personalmente, no me ha gustado en absoluto. Sin embargo, entiendo que tiene un valor cultural y gastronómico interesante y que puede agradar a otras personas. Pero a mí me ha parecido terrorífico, lo siento", sentencia el experto. En su canal de YouTube se puede observar cómo se ha enfrentado también a chocolates combinados con otros ingredientes tan locos como la morcilla o las anchoas.

Ante estas nuevas ofertas culinarias, podríamos preguntarnos si alguna de ellas podría llegar a ser saludable. ¿Qué tal una tableta de chocolate con un 85% de cacao con trozos de un pescado azul como las sardinas en lata? ¿Sería saludable? "Sería totalmente asqueroso, pero por poder podría serlo a nivel nutricional. Otra cosa es que al meterlo al paladar dieran ganas de quitarse la vida. Pero bueno, si algún día saliese un producto semejante, tendré que probarlo. A la gente le encanta verme sufrir".

