3 de 5

No todos los parientes de las coles tienen forma de pelota o de hojas, algunos pueden tener forma de arbolito. Sí, el famoso brócoli también pertenece a ese clan Brassica. Aunque no son muy populares entre los consumidores, su consumo es muy importante para la salud. Contiene más vitamina C que la lombarda, pero también supera a la naranja.

La mejor manera de tomarlo es crudo o al vapor, para conservar la mayor proporción posible de nutrientes. El brócoli contiene un buen aporte de fibra y su consumo se relaciona con un niveles de colesterol en sangre más saludables. Además, el brócoli contiene sulforafano, una sustancia que los científicos investigan por sus posibles beneficios contra el cáncer.