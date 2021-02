El tiempo en España para mañana viernes 5 de febrero: cielos nubosos y lluvias

La presencia de un centro de bajas presiones en el suroeste de la Península provocará este viernes de nuevo cielos nubosos y precipitaciones en Canarias, que irán acompañadas de tormentas y que serán localmente fuertes en el norte de las islas, pudiendo ser además persistentes, según la Aemet.

También en la Península predominarán los cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones acompañadas de tormentas ocasionales, menos probables hacia el este, no esperándose que afecten al extremo oriental, donde estará poco nuboso o con intervalos nubosos, al igual que en Baleares.

Pronóstico para el 5 de febrero.

Las precipitaciones serán más intensas en el tercio oeste peninsular, donde no se descarta que lleguen a ser localmente fuertes, siendo además persistentes en Asturias, Cantabria y vertiente sur del sistema Central occidental.

La cota de nieve en la cordillera Cantábrica occidental será de unos 1200/1600 metros inicialmente, bajando a 1000/1200 metros. En Canarias, en torno a unos 1500 metros. En el resto de zonas de montaña, por encima de 1800 metros.

Posibles bancos de niebla matinales en zonas del área mediterránea. Probables calimas en el este peninsular y Baleares.

Las temperaturas diurnas en descenso en Galicia, Cantábrico, Andalucía y Canarias, y en ascenso en el centro peninsular. Pocos cambios el resto. Serán más bajas de lo habitual para la época en Canarias, y más altas de lo normal en la mitad este peninsular, siendo significativamente elevadas en Baleares.

El viento soplará de componente norte en el noroeste peninsular y Canarias, de componente sur en el interior de la mitad sur y en Baleares, y de componente este en el resto del área mediterránea, rolando a componente oeste en el litoral sudeste. Intervalos de viento fuerte en Canarias y litoral de Almería.