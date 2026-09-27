La psicología dice que las personas que ocultan sus errores no son más perfeccionistas: hay algo detrás

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Las claves Generado con IA Ocultar errores no está necesariamente vinculado al perfeccionismo, sino a la preocupación por la imagen social y el miedo a ser juzgado. La psicología denomina 'autocultamiento' a la tendencia a esconder información personal negativa o vergonzosa, conducta relacionada con ansiedad y malestar. Estudios indican que quienes ocultan sistemáticamente sus errores suelen temer la evaluación negativa y buscan evitar el rechazo o la pérdida de estatus. El entorno influye: ambientes que castigan los errores aumentan la ocultación, mientras que la seguridad psicológica favorece reconocer y corregir fallos.

Cometer un error puede activar dos respuestas muy diferentes. Algunas personas lo reconocen, intentan corregirlo y piden ayuda. Otras, en cambio, dedican buena parte de su energía a esconderlo para evitar que alguien descubra lo ocurrido.

Este segundo comportamiento suele atribuirse rápidamente al perfeccionismo. Sin embargo, querer realizar bien una tarea y ocultar sistemáticamente cualquier equivocación no son exactamente lo mismo. Detrás de esa reacción puede existir una preocupación más profunda por la imagen que se proyecta ante los demás.

La psicología denomina “autocultamiento” a la tendencia estable a esconder información personal que se considera negativa, angustiosa o potencialmente vergonzosa. Esta conducta no se limita a guardar secretos importantes: también puede aparecer al disimular fallos, problemas o situaciones en las que se necesita apoyo.

Uno de los trabajos que ayudaron a definir el concepto fue publicado por Dale Larson y Robert Chastain en el Journal of Social and Clinical Psychology. Los investigadores desarrollaron una escala para medir hasta qué punto una persona evita revelar aquello que le genera malestar.

El estudio, realizado con 306 participantes, encontró que el autocultamiento estaba relacionado con mayores niveles de ansiedad, síntomas depresivos y molestias físicas. La asociación permanecía incluso después de considerar el apoyo social y la existencia de experiencias traumáticas.

Esto no demuestra que esconder un error provoque por sí mismo un trastorno psicológico. Sí indica que la ocultación habitual puede formar parte de un patrón de regulación emocional poco saludable, especialmente cuando obliga a mantener una vigilancia constante sobre lo que los demás pueden descubrir.

El miedo a ser juzgado

Una de las explicaciones más importantes es el miedo a la evaluación negativa. La persona no solo lamenta haberse equivocado: anticipa que reconocerlo hará que los demás la consideren incompetente, irresponsable o menos valiosa. El problema central pasa a ser proteger su identidad social.

En estos casos, la equivocación adquiere un significado desproporcionado. Deja de interpretarse como el resultado puntual de una decisión y se convierte en una aparente prueba sobre la capacidad personal. Admitir “he cometido un error” puede sentirse internamente como reconocer “no soy suficientemente bueno”.

El perfeccionismo puede participar en este proceso, pero la investigación distingue entre esforzarse por alcanzar estándares elevados y necesitar parecer perfecto delante de los demás. Esta segunda tendencia recibe el nombre de “autopresentación perfeccionista” y contiene un componente específico de ocultación de imperfecciones.

Paul Hewitt y otros investigadores explican que algunas personas tratan de impedir que sus fallos resulten visibles, mientras que otras evitan hablar de ellos. Ambas conductas buscan reducir el riesgo de rechazo, desaprobación o pérdida de estatus, aunque dificultan solucionar el problema original.

Una revisión de 137 investigaciones sobre autocultamiento encontró asociaciones significativas con la regulación emocional, el bienestar social, la salud psicológica y la disposición a acudir a terapia. Sus autores describieron un conflicto frecuente: querer contar lo ocurrido y, simultáneamente, sentir la necesidad de esconderlo.

Esta contradicción ayuda a entender por qué algunas personas retrasan tanto la petición de ayuda. Reconocer que necesitan apoyo implica revelar primero el problema y exponerse a una posible valoración externa. El silencio proporciona alivio inmediato, aunque puede aumentar después la preocupación y el aislamiento.

También importa el entorno. Cuando una familia, una empresa o un grupo castiga duramente las equivocaciones, es más probable que sus integrantes intenten esconderlas. Por el contrario, la seguridad psicológica facilita plantear dudas, comunicar problemas y corregir fallos antes de que sus consecuencias aumenten.

Ocultar una equivocación ocasional tampoco permite deducir cómo es psicológicamente una persona. Puede responder al miedo a una sanción real, a una mala experiencia anterior o a una situación en la que reconocer el fallo no se percibe como seguro.

La señal relevante aparece cuando el comportamiento se repite incluso en contextos de confianza. Evitar admitir cualquier dificultad, angustiarse ante la posibilidad de ser descubierto o rechazar ayuda para conservar una imagen de competencia puede revelar miedo al juicio y una autoestima excesivamente dependiente de la aprobación.

Por eso, reconocer los errores no consiste únicamente en renunciar al perfeccionismo. También exige separar la conducta de la identidad: haberse equivocado describe algo que una persona hizo en un momento concreto, pero no determina su capacidad ni su valor.