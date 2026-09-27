Imagen de archivo de un hombre con un paraguas. E. E.

Los meteorólogos lo confirman: a partir del 1 de octubre España tendrá un tiempo más cálido y lluvioso de lo normal

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Las claves Generado con IA Octubre de 2026 se prevé más cálido y lluvioso de lo habitual en España, según los meteorólogos. Las temperaturas elevadas serán más notorias en el norte, centro, este peninsular y Baleares; en el sur y Canarias la anomalía será menor. El Mediterráneo, especialmente Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares y zonas orientales de Andalucía, registrarán más lluvias de lo normal. La previsión indica tendencias generales, pero no permite saber cuándo ni cómo se repartirán las lluvias durante el mes.

El otoño podría comenzar con una combinación poco habitual en algunas regiones españolas: octubre de 2026 apunta hacia temperaturas superiores a las normales y precipitaciones también más abundantes durante el mes.

Las previsiones mensuales dibujan un escenario cálido para buena parte del país, aunque la intensidad de esta anomalía no será idéntica en todas las comunidades ni durante todas las jornadas.

Mar Gómez, meteoróloga, señala en Eltiempo.es que la señal de temperaturas elevadas resulta especialmente evidente en el norte, centro y este de la península durante el próximo mes de octubre.

Baleares también presenta una anomalía positiva de temperatura, mientras que en el sur peninsular y Canarias la señal cálida aparece algo más debilitada, aunque continúa apuntando por encima de los valores habituales.

Esta previsión no implica que España vaya a vivir un mes entero de calor. Las predicciones mensuales muestran tendencias medias y pueden convivir con entradas de aire frío y jornadas plenamente otoñales.

Bienvenida al otoño

En cuanto a las precipitaciones, la mayor parte del territorio permanecería dentro de los valores considerados normales para octubre, aunque algunas áreas presentan señales diferentes según las previsiones mensuales disponibles.

El Mediterráneo concentra la principal señal de un octubre algo más húmedo, especialmente en sectores del sureste peninsular, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares, además de áreas orientales de Andalucía próximas.

La tendencia también se extiende hacia zonas interiores próximas, mientras que Canarias podría registrar igualmente precipitaciones ligeramente superiores a las habituales durante el conjunto del mes de octubre de 2026.

Sin embargo, una previsión mensual no permite determinar cuándo llegará la lluvia ni anticipar por sí sola episodios torrenciales. Un mes húmedo puede resultar de varios episodios moderados diferentes.

También puede ocurrir que uno o dos episodios especialmente intensos eleven el balance mensual. Por eso, estas predicciones no permiten conocer todavía la distribución concreta de las precipitaciones durante octubre.

Desde el punto de vista climático, octubre ocupa además un lugar importante en el calendario de lluvias español. La temperatura media nacional ronda los 15,9 ºC y la precipitación alcanza unos 78 milímetros.

El avance del otoño se aprecia especialmente en las dos mesetas, Extremadura y el interior de Andalucía, donde la temperatura media suele descender alrededor de seis grados respecto a septiembre.

Las diferencias territoriales son notables: la fachada atlántica gallega figura habitualmente entre las zonas más lluviosas, mientras que el este de Canarias registra algunos de los valores más bajos del país.

Además, octubre es climatológicamente el mes más lluvioso del año en buena parte del Levante y en algunas zonas del interior peninsular, un rasgo que ayuda a contextualizar las previsiones.