En vigor: los propietarios pueden poner una red para gatos en sus ventanas según la Ley de Propiedad Horizontal

Un gato mira desde la ventana de una casa. Jesús Hellín Europa Press

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Las claves Generado con IA Los propietarios pueden instalar redes para gatos en ventanas siempre que no alteren elementos comunes ni la fachada del edificio. La Ley de Propiedad Horizontal permite estas instalaciones si son desmontables, transparentes y no afectan la apariencia exterior. Se recomienda informar previamente a la comunidad y revisar los estatutos antes de colocar la red para evitar conflictos. La red debe ser resistente y revisarse periódicamente, ya que una caída puede causar graves lesiones a los gatos.

Una ventana abierta puede convertirse en un peligro para un gato doméstico en apenas unos segundos. Sin embargo, existe una forma de protegerla que, en determinadas condiciones, la comunidad de propietarios difícilmente puede impedir.

Así lo explica el veterinario Carlos Gutiérrez, del canal Preguntas y Respuestas de un Veterinario, al abordar si los dueños pueden colocar redes para evitar que sus animales caigan al vacío desde casa.

Su respuesta es clara cuando la instalación se realiza dentro de la vivienda y sin alterar elementos comunes: "La respuesta corta es no". Aun así, recomienda informar previamente a los vecinos para evitar conflictos.

La clave está en cómo se instala la red para gatos. Una malla transparente, desmontable y colocada sobre el propio marco de la ventana no recibe el mismo tratamiento que una estructura fijada mediante tornillos.

La Ley de Propiedad Horizontal permite modificar elementos privativos siempre que no se comprometan la seguridad, la estructura o la configuración exterior del edificio. La fachada, sin embargo, permanece sujeta a restricciones.

Elemento de seguridad

Por eso, una red instalada en el interior, que pueda retirarse sin dejar marcas y que no invada zonas comunes, puede considerarse un elemento de seguridad de la propia vivienda, sin modificar su apariencia exterior.

El Colegio de Administradores de Fincas de Baleares también ha tratado esta cuestión. Su asesoría técnica considera que una red transparente que no transforma la fachada puede proteger a niños o animales dentro del espacio privativo.

El problema aparece cuando resulta necesario perforar el muro, el marco exterior, un balcón u otro elemento común. En esas circunstancias, la comunidad puede considerar que existe una alteración de la fachada y exigir autorización.

Entre las alternativas están los sistemas de quita y pon sujetos al marco, los marcos encajados, las barras telescópicas y determinadas soluciones adhesivas diseñadas específicamente para gatos. No todas las ventanas requieren perforaciones.

Además de las cuestiones legales, la resistencia resulta fundamental. Una mosquitera convencional puede no soportar las uñas, los mordiscos o el peso del animal, por lo que utilizarla como protección puede resultar peligroso.

La red debe ser resistente, permanecer correctamente tensada y cerrar todos sus bordes para impedir que el gato pueda pasar por debajo. También necesita revisiones periódicas para detectar desgaste, daños o anclajes debilitados.

La prevención resulta especialmente importante porque una caída puede provocar fracturas, lesiones torácicas, traumatismos internos o daños faciales, incluso aunque el animal parezca encontrarse bien inmediatamente después del accidente.

Antes de instalar una red, conviene revisar los estatutos de la comunidad y comunicar por escrito el sistema elegido al presidente o al administrador. Una fotografía y una explicación pueden ayudar a prevenir disputas.

Si existen anclajes fijos, lo más prudente es solicitar autorización y plantear una solución discreta. Cuando persista el desacuerdo, un administrador de fincas o profesional especializado puede valorar el caso concreto.

En definitiva, proteger una ventana no tiene por qué enfrentarse con las normas vecinales. Una red resistente, discreta y desmontable puede proteger al gato y minimizar cualquier modificación visible del edificio.