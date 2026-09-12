Lara Ferreiro, psicóloga: "Un entrenador tan exigente como Mourinho puede hacer que el jugador se sienta más seguro"

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA La psicóloga Lara Ferreiro explica que un entrenador exigente como Mourinho aporta seguridad al jugador gracias a reglas claras y límites definidos. El "efecto Mourinho" se basa en crear una mentalidad colectiva y fortalecer la identidad grupal mediante la estrategia de 'nosotros contra el mundo'. Mourinho equilibra una alta exigencia interna con la protección del grupo frente a los medios, lo que incrementa la lealtad de los jugadores. La confianza y cohesión a largo plazo en el equipo se sostienen gracias a la coherencia y dirección clara transmitidas por el entrenador.

Cuando un grupo atraviesa una etapa de incertidumbre o fuertes tensiones, la psicología tiene clara la solución: se necesita una figura de autoridad muy definida.

En el ámbito deportivo, tras salir a la luz rumores sobre conflictos y dificultades de convivencia en equipo de élite como el Real Madrid, la figura de un entrenador como José Mourinho genera un impacto psicológico inmediato.

La psicóloga Lara Ferreiro, autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, explica las claves del denominado "efecto Mourinho".

Según el análisis de Ferreiro, un entrenador muy exigente no genera rechazo, sino una profunda seguridad.

Esto se explica de la "paradoja de la autoridad": cuanto más predecible y claro es el límite marcado por el líder, más seguro puede sentirse el futbolista dentro de él.

"La incertidumbre genera ansiedad, mientras que las reglas claras reducen la ambigüedad", detalla la experta.

El jugador sabe exactamente qué se puede hacer, qué no y qué espera el técnico de él, lo que aporta una estabilidad mental fundamental.

El "efecto Mourinho"

Mourinho no solo diseña sistemas tácticos, sino que construye una mentalidad colectiva.

Desde el punto de vista de la psicología social, su estrategia de generar un sentimiento de "nosotros contra el mundo" fortalece enormemente la identidad grupal.

Al enfocar la atención en una misión compartida, los conflictos de estatus y las quejas individuales pierden peso rápidamente.

Esta cohesión también se nutre de la búsqueda de un "enemigo común", al enfocar la atención en críticas externas o polémicas, las tensiones se disipan porque el grupo se une para luchar juntos frente a las amenazas del exterior.

Otra de las claves psicológicas para gestionar grandes egos es su control de la presión.

Mourinho equilibra una altísima exigencia de puertas para adentro con una férrea defensa del grupo frente a los medios de comunicación.

Este comportamiento transmite un potente mensaje a la plantilla: "Yo puedo exigirte dentro, pero hacia fuera te protejo".

Cuando el jugador percibe esta dinámica, desarrolla una lealtad mucho mayor hacia el líder.

Finalmente, la psicóloga recuerda que, ante la llegada de un nuevo líder, todo equipo experimenta primero el "efecto de luna de miel", una mejora inmediata provocada por el simple cambio de dinámica y la motivación de partir de cero.

No obstante, la confianza real a largo plazo solo se sostiene gracias a la coherencia del entrenador.

En un vestuario lleno de ruido, transmitir estructura y una dirección clara es lo que realmente consigue que las estrellas dejen de mirar hacia dentro y comiencen a caminar unidas en la misma dirección.