La psicología dice que los adultos que piden disculpas por todo no son educados, sino que buscan reafirmación constante

Imagen de archivo de un esposo pidiendo disculpas a su esposa. iStock

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Las claves Generado con IA Pedir disculpas constantemente no siempre indica buena educación, sino una búsqueda de aprobación ligada a inseguridades y miedo al rechazo. Las personas que se disculpan por todo son percibidas como cálidas, pero menos competentes y seguras, según la psicología. Este patrón suele originarse en experiencias pasadas donde expresar necesidades o cometer errores era castigado con dureza. Reemplazar disculpas automáticas por agradecimientos ayuda a mejorar la autoestima y la percepción social.

Hay adultos que dicen "perdón" antes de hablar, al pedir la cuenta o por cualquier molestia mínima. Parece educación, pero la psicología señala otra posibilidad: una necesidad de aprobación que nace de inseguridades y del miedo anticipado al rechazo.

Pedir disculpas cuando existe un error real forma parte de las normas. El problema aparece cuando se convierte en reflejo automático y la persona siente que debe disculparse por expresar una opinión, formular una necesidad o ocupar espacio también.

Una investigación, publicada en Personality and Social Psychology Bulletin, ha analizado cómo se percibe a quienes se disculpan con frecuencia. Sus resultados muestran que personas son vistas como cálidas, pero menos competentes.

El hallazgo resulta especialmente relevante porque revela una paradoja: aquello que pretende transmitir consideración puede terminar modificando negativamente la imagen que los demás construyen.

Más disculpas, menos autoestima

Disculparse constantemente puede comunicar amabilidad, pero también inseguridad, falta de control y menor confianza personal.

Otra investigación, publicada en Psychological Science, examinó durante casi dos semanas las ofensas y disculpas. Todos los participantes acabaron disculpándose por el 81% de ellas seguidas.

La diferencia no estaba en la proporción de disculpas, sino en aquello que cada persona consideraba una ofensa. Quienes pedían perdón constantemente tenían un umbral mucho más bajo: percibían como molestias situaciones que otros participantes ni siquiera detectaban claramente.

Ese patrón ayuda a explicar por qué la baja autoestima se relaciona con este comportamiento. La persona interpreta gestos, errores o necesidades como posibles causas de rechazo y trata de neutralizarlos antes, mediante una disculpa que busca evitar conflicto.

El origen puede situarse, según algunos psicólogos, en las experiencias. Crecer en ambientes donde los errores, las quejas o las necesidades eran castigados con dureza puede enseñar al niño a anticiparse al rechazo mediante el perdón.

Con los años, ese mecanismo aprendido puede transformarse en lo que algunos especialistas denominan sobrecorrección interpersonal: una estrategia para reducir cualquier posibilidad de conflicto o rechazo.

El precio consiste en minimizarse, ceder espacio y asumir una culpa que no corresponde. Así se entiende la diferencia entre cortesía y necesidad de reafirmación.

La buena educación responde ante una equivocación; el hábito de disculparse por todo aparece ante situaciones que no exigen reparación, como hablar, preguntar, opinar o llamar la atención.

Cambiar esta dinámica no significa dejar de pedir perdón. La estrategia consiste en sustituir las disculpas automáticas por expresiones que describan la situación sin asumir una culpa inexistente todavía: "Gracias por esperar" puede reemplazar a "perdón por la tardanza".

El cambio parece pequeño, pero modifica el mensaje que se envía a sí misma. En lugar de asumir que ha molestado por defecto, empieza a reconocer que los demás pueden esperar, escuchar o adaptarse sin que exista una deuda.

La próxima vez que un "perdón" aparezca antes de tiempo, conviene preguntarse qué se está intentando reparar. Si existe una falta concreta, quizá hable la educación; si no, quizá hable el miedo a no ser aceptado sin pedir permiso.