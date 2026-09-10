Los nutricionistas confirman en España: los tomates ya no saben a nada porque priorizamos la estética sobre el cultivo

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Las claves Generado con IA La pérdida de sabor en los tomates de supermercado es una realidad confirmada por expertos debido a la priorización del aspecto estético sobre la calidad. La industria ha seleccionado variedades de tomate por su apariencia y resistencia, sacrificando los genes responsables del sabor y los nutrientes. La maduración artificial y la recolección en verde impiden que los tomates desarrollen su sabor y valor nutricional óptimos. Expertos recomiendan consumir variedades locales y tradicionales, mientras la ciencia busca reintroducir el sabor mediante técnicas de edición genética.

La pérdida de sabor en los tomates que podemos encontrar en los supermercados no es una percepción subjetiva de las personas ni tampoco un rumor aislado: es una realidad científica confirmada por nutricionistas y agrónomos.

Durante las últimas décadas, la industria agroalimentaria ha seleccionado y cultivado variedades basadas casi exclusivamente en criterios estéticos, resistencia a las plagas y una larga vida útil postcosecha.

Como consecuencia de este tratamiento, que claramente prioriza la rentabilidad y venta de los productos a través de su aspecto visual, se han sacrificado los genes responsables de la dulzura y los aromas que caracterizaban el cultivo tradicional.

Estudios genéticos internacionales han demostrado que la búsqueda del "tomate perfecto" ha alterado completamente la biología de la fruta de forma irreversible, por lo que parece que no hay vuelta atrás, y todo ello tiene una explicación lógica.

Un cambio real para los tomates

Al seleccionar una mutación genética que permitía una maduración total, uniforme y con un color homogéneo, se desactivó el gen que estimula la producción de azúcares y compuestos en la planta, acabando con parte del proceso natural de desarrollo de los tomates.

Además, las técnicas de recolección en verde para soportar transportes de miles de kilómetros y la posterior maduración artificial de las cámaras de gas impiden que el fruto pueda elaborar sus propiedades organolépticas naturales.

Y lo más importante es que esta pérdida de calidad no solo afecta al paladar, sino también al valor nutricional del producto. Al no completar su ciclo natural de maduración bajo la luz del sol, los tomates de cultivo masivo registran una menor concentración de nutrientes esenciales, como los antioxidantes y las vitaminas.

Los expertos advierten que la textura actual de los tomates, que a veces puede ser excesivamente dura y poco agradable, aparece a causa de una modificación de la piel para evitar que el alimento sufra abolladuras durante la distribución, alejando por completo al producto de su frescura original.

Aunque revertir esta tendencia parece realmente imposible a estas alturas, los especialistas recomiendan a los consumidores recuperar el consumo de proximidad y optar por variedades tradicionales y locales.

Y de manera paralela a ello, la comunidad científica también está trabajando en proyectos de edición genética para reintroducir los aromas perdidos en las semillas comerciales, con el objetivo de devolver el sabor a las mesas sin perder la eficiencia del mercado actual. Es complicado, pero puede llevarse a cabo de manera efectiva.