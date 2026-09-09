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Las claves Generado con IA Álvaro Puche recomienda a mayores de 60 años priorizar ejercicios de fuerza como elevaciones de talones sobre caminar 20 minutos. Trabajar gemelos y sóleo mejora el retorno venoso, previene caídas y combate la sarcopenia de manera más efectiva que el paseo suave. Expertos sugieren circuitos sencillos de fuerza y movimientos de bajo impacto para longevidad y vitalidad en la vejez. En alimentación, se recomienda evitar tostadas en el desayuno y priorizar grasas saludables y proteínas, como huevos revueltos o fiambres de calidad.

Olvida la eterna obsesión por alcanzar los 10.000 pasos diarios o someterte a largas y agotadoras sesiones de cardio en la cinta.

La ciencia y los principales divulgadores de la salud están cambiando las reglas del juego.

Para envejecer con vitalidad, menos es más si se elige el estímulo adecuado.

Así lo asegura el reconocido entrenador personal Álvaro Puche, cuya recomendación para los mayores de 60 años rompe todos los esquemas tradicionales del fitness.

"No tiene que caminar 20 minutos, es mucho más eficaz hacer 12 elevaciones de talones", afirma el experto en entrenamiento.

"La caminata no nos lleva a ningún tipo de mejora vinculada con la condición física o con esa buena longevidad que queremos desarrollar en nuestras personas mayores", añadió también.

Trabajar la fuerza de los gemelos y el sóleo mejora drásticamente el retorno venoso, ayuda a prevenir caídas y combate la sarcopenia (pérdida de masa muscular asociada a la edad) de una forma muchísimo más directa que un simple paseo a ritmo suave.

Hacer ejercicio a los 60 años

De esta manera, Puche recomienda un circuito de 4 ejercicios: sentadillas en silla a máxima velocidad (10 repeticiones), elevación de talones (12 repeticiones), remo unilateral con banda elástico (10 repeticiones por brazo) y flexiones en la encimera de la cocina (6 repeticiones).

Esta visión disruptiva coincide plenamente con la de los grandes investigadores mundiales. Dan Buettner, experto en longevidad y descubridor de las 'Zonas Azules', es muy claro al respecto cuando analiza a los centenarios.

"La gente que vive más años no hace ejercicio en el sentido estricto; vive en hogares y entornos en los que tienen que caminar y moverse de forma natural durante todo el día", señala Buettner.

El movimiento de alta resistencia y bajo impacto es el nuevo gran aliado.

Marcos Flórez, otro veterano entrenador, aconseja una alternativa perfecta para proteger las articulaciones en verano: caminar en el mar con el agua por encima de la rodilla.

"Es el mejor ejercicio sin impacto para ganar fuerza muscular", detalla.

Pero el entrenamiento pierde toda su eficacia sin la gasolina correcta.

En el terreno de la alimentación, la nutricionista Sandra Moñino advierte que nuestro desayuno tradicional está completamente obsoleto.

"El desayuno perfecto no lleva tostadas", sentencia Moñino.

Para evitar los peligrosos picos de glucosa y la inflamación crónica, la experta recomienda priorizar grasas saludables y proteínas reales, como unos buenos huevos revueltos o fiambres de calidad sin grasa añadida.

El entorno electromagnético también importa. Patricio Ochoa, especialista en longevidad, advierte sobre hábitos invisibles pero cotidianos.

"Usar auriculares Bluetooth es lo más normal, pero es como ponerte un microondas en la cabeza".

Un aviso directo para buscar la desconexión.

El mensaje conjunto de los especialistas es rotundo. No necesitas rutinas extremas, dietas restrictivas ni perder el tiempo con pesas de 1 kg que no generan un estímulo real en el músculo.

Levantar los talones en el salón de casa, integrar el movimiento en tu rutina diaria y desayunar huevos revueltos puede ser, según la ciencia, tu mejor seguro de vida.