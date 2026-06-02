Golpe al cáncer más letal: el nuevo fármaco que duplica la supervivencia al tumor de páncreas

Las claves

Las claves Generado con IA El fármaco daraxonrasib ha logrado duplicar la supervivencia en pacientes con cáncer de páncreas avanzado, pasando de 6,7 a 13,2 meses. Este nuevo tratamiento actúa directamente sobre las mutaciones del gen KRAS, presente en el 90% de los casos de cáncer de páncreas y considerado inabordable durante décadas. El avance ha sido calificado como el estudio con mejores resultados en la historia del cáncer de páncreas y también mejora la calidad de vida de los pacientes. Centros españoles han participado en el estudio y preparan nuevos ensayos con el fármaco, mientras se estudian otras vías innovadoras como las vacunas personalizadas de ARNm.

En los congresos científicos, al contrario de lo que sucede en los festivales de cine, es extraño que al presentar los resultados de un estudio el público rompa en aplausos. Por ello cuando ocurre es porque el hallazgo puede marcar un punto de inflexión.

Es lo que seguramente pensaron quienes participaron en la ovación que se produjo este domingo en el congreso de la Sociedad Estadounidense de Oncología Médica (ASCO, por sus siglas en inglés) por daraxonrasib, un fármaco que duplica la supervivencia en cáncer de páncreas avanzado.

La supervivencia media de los pacientes con adenocarcinoma ductal pancreático metastásico (el estadio más avanzado de este tumor) tratados con quimioterapia convencional era de 6,7 meses, mientras que con este tratamiento se han alcanzado los 13,2 meses.

Lo que diferencia a este prometedor fármaco es que actúa directamente sobre las mutaciones del gen KRAS, descubierto en 1982; desde entonces no se había logrado bloquear como hasta ahora. La mutación del gen KRAS está presente en cerca del 90% de los casos de cáncer de páncreas.

También es la responsable de que este tumor no responda a la inmunoterapia y de que sea más agresivo. El de páncreas es uno de los cánceres más letales, tanto por su biología como la falta de avances en los tratamientos, la cual parece haber sufrido un importante cambio.

Así lo reflejan los propios investigadores: "Es el estudio con mejores resultados en toda la historia del cáncer de páncreas", señala a EL ESPAÑOL Teresa Macarulla, jefa del Servicio de Oncología Médica del Clínic y miembro de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

Su llegada a España

Aunque no aparezcan entre los firmantes del estudio, publicado en la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine (NEJM), han participado hasta cuatro centros españoles, entre los que se encuentra el Clínic y el Hospital Universitario 12 de Octubre.

La investigadora principal del hospital madrileño Rocío Carbonero reconoce que con este tratamiento "se abre una nueva era" dentro de un tumor en el que se seguía recurriendo a "una oncología del siglo XX", pues el tratamiento estándar seguía siendo la quimioterapia convencional.

En Estados Unidos ya se está administrando porque la Administración de Medicamentos y Alimentos del país (FDA, por sus siglas en inglés) lo aprobó mediante un método que permite utilizar el fármaco antes incluso de su comercialización.

Aún se desconoce cuándo podría llegar a Europa, ya que tendrá que recibir la aprobación por parte de la Agencia Europea de Medicamentos y de las agencias de los distintos países, pero las dos expertas coinciden en que es probable que pueda tardar un par de años.

Ambas han podido comprobar que la mejoría de este tratamiento no sólo se traduce en un incremento de la supervivencia, sino que también mejora la calidad de vida de los pacientes: "Conseguimos que tengan menos síntomas como, por ejemplo, el del dolor".

Este "éxito sin precedentes" ha provocado que en varios centros españoles se vaya a abrir a partir de julio un nuevo ensayo en el que se probará daraxonrasib en primera línea. Quienes participan en él confían en que al producirse antes el ataque, los resultados puedan ser mejores.

Objetivo: atacar a KRAS

Este inhibidor oral en forma de pastillas, indica Carbonero, también se va a ensayar en pacientes que han pasado por una cirugía en la que se ha logrado extirpar todo el tumor visible.

La oncóloga recuerda que durante casi cuatro décadas el gen KRAS fue considerado como imposible de tratar farmacológicamente debido a la estructura de su proteína. Este escenario ha cambiado en apenas unos años.

Macarulla, de hecho, cree incluso que en los próximos años el inhibidor de KRAS va a estar presente en todos los estadios del cáncer de páncreas. KRAS se encuentra en el de colon o el de pulmón, por lo que también podría estudiarse el papel de este inhibidor en estos tumores.

La proteína KRAS se aisló por primera vez por un equipo de investigadores que lideró Mariano Barbacid, quien explicó anteriormente a este periódico que no fue un hallazgo repentino: "Nos llevó siete años".

El nombre del jefe del Grupo de Oncología Experimental en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) también apareció como protagonista de un prometedor tratamiento con el que se había logrado curar el cáncer de páncreas en ratones.

Es cierto que ambos estudios tienen como objetivo actuar contra el gen KRAS, pero en el que lidera Barbacid todavía se debe demostrar si es seguro y eficaz en humanos. Hay investigadores que también están intentando que este tumor deje de ser tan letal a través de otras vías.

Es el caso del oncólogo del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) de Nueva York Vinod Balachandran, quien dirige un ensayo clínico en el que han demostrado, al menos en fase I, que las vacunas personalizadas de ARN mensajero (ARNm) aumentan la supervivencia un 230%.