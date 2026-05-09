China endurece las normas: limita y reduce la estancia de científicos extranjeros a 30 días y aumenta su control

Las claves

Las claves Generado con IA China limita la estancia de científicos extranjeros sin visado previo a un máximo de 30 días y refuerza los controles migratorios. El incumplimiento del nuevo límite puede acarrear multas, expulsión inmediata y vetos de entrada, afectando la continuidad de proyectos científicos bilaterales. Las nuevas normas exigen que los investigadores registren su paradero en menos de 24 horas tras llegar a China, bajo riesgo de sanciones. Se introduce la "Visa K" para atraer talento joven en STEM, permitiendo estancias de hasta 180 días y múltiples entradas sin patrocinador institucional previo.

China acaba de endurecer los controles sobre las estancias de científicos internacionales, limitando estrictamente el uso de las exenciones de visado para actividades de investigación.

Aunque el país mantiene políticas de puertas abiertas para el turismo, las autoridades migratorias han empezado a aplicar con rigor el límite de 30 días naturales para quienes viajan sin visado previo, estableciendo así nuevos límites y añadiendo una capa de blindaje extra.

Cualquier exceso en este periodo, incluso por motivos académicos o técnicos, está resultando en multas severas, órdenes de expulsión inmediata y vetos de entrada que afectan la continuidad de proyectos científicos bilaterales.

La medida se enmarca en un contexto de refuerzo de la seguridad nacional y un control más férreo sobre los datos estratégicos. Según nuevos decretos implementados en 2026, las entidades extranjeras que operen en sectores sensibles, como la biotecnología o la inteligencia artificial, están sujetas a una vigilancia más estrecha para evitar la circulación de datos protegidos.

China limita la estancia de científicos extranjeros

Esta nueva normativa obliga a los investigadores a registrar su paradero ante las autoridades locales en menos de 24 horas tras su llegada, bajo riesgo de sanciones administrativas que complican la movilidad académica.

Como contraparte a todo este conjunto de nuevas restricciones, el gobierno chino ha lanzado la nueva "Visa K", un permiso diseñado solamente para atraer talento joven en áreas STEM de universidades de élite.

A diferencia de las estancias cortas sin visado, este nuevo documento permite a los investigadores permanecer hasta 180 días al año y realizar múltiples entradas sin necesidad de contar con un patrocinador institucional previo.

Pekín, con toda esta operativa que ha despertado debate entre la comunidad científica a nivel internacional, busca filtrar y formalizar la llegada de los científicos, priorizando a aquellos perfiles que considera esenciales para su desarrollo tecnológico autónomo.

Esto, como decíamos, ha generado dudas entre los expertos del mundo y los cambios se han recibido en primera instancia con cautela. Se ha advertido que la burocratización de las estancias cortas podría frenar la colaboración espontánea.

Mientras que antes muchos expertos aprovechaban la exención de visado para seminarios o trabajo de campo rápido, ahora los científicos se ven obligados a tramitar visados específicos de investigación para evitar problemas legales.

La transición, no obstante, refleja el giro de China hacia un modelo de apertura selectiva, donde se incentiva el talento de larga duración, pero con un importante incremento de la vigilancia sobre las visitas técnicas.