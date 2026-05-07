Japón cambia el sistema solar: detecta una atmósfera de un nuevo mundo helado más allá de Plutón

Representación artística de esta investigación que muestra una secuencia temporal imaginaria del paso de una estrella por detrás de un objeto transneptuniano con atmósfera.. NAOJ

Las claves

Las claves Generado con IA Astrónomos japoneses han detectado una atmósfera extremadamente tenue alrededor del objeto transneptuniano (612533) 2002 XV93, más allá de Plutón. Este objeto mide unos 500 km de diámetro, mucho más pequeño que Plutón o Eris, lo que desafía la idea de que solo los grandes cuerpos pueden tener atmósfera. La atmósfera, de entre cinco y diez millones de veces más delgada que la terrestre, fue detectada gracias a una ocultación estelar observada desde Japón. Las hipótesis sobre su origen incluyen la posibilidad de criovulcanismo o la liberación de gases tras un impacto reciente, ya que la atmósfera duraría menos de 1.000 años sin reponerse.

En los confines del sistema solar, mucho más allá de Neptuno, los astrónomos han encontrado una rareza que cambia el retrato de los pequeños mundos helados. El objeto transneptuniano (612533) 2002 XV93 parece tener una atmósfera extremadamente tenue.

El hallazgo lo ha liderado Ko Arimatsu, del Observatorio Astronómico Nacional de Japón, y se ha publicado en Nature Astronomy. El equipo detectó una señal compatible con una capa gaseosa alrededor de este cuerpo del cinturón de Kuiper.

La noticia resulta llamativa porque 2002 XV93 no es un gigante remoto. Mide unos 500 kilómetros de diámetro, muy por debajo de Plutón o Eris, los grandes referentes de esta región exterior.

Hasta ahora, estos dos cuerpos eran los únicos objetos transneptunianos conocidos con atmósferas. Que un cuerpo mucho más pequeño pueda conservar una envoltura gaseosa obliga a revisar la idea de que estos mundos son simples bloques de hielo inertes.

La atmósfera detectada, en cualquier caso, no tiene nada que ver con la terrestre. Es entre cinco y diez millones de veces más delgada que la de la Tierra, y entre 50 y 100 veces más fina que la de Plutón.

Demasiado pequeño para tener atmósfera

Esa fragilidad no resta interés al descubrimiento. Al contrario: lo vuelve más extraño. Un objeto tan pequeño debería tener dificultades para retener gases durante mucho tiempo, sobre todo en un entorno tan frío, distante y expuesto.

Los investigadores obtuvieron la pista durante una ocultación estelar. El 10 de enero de 2024, 2002 XV93 pasó por delante de una estrella lejana y modificó brevemente su luz vista desde la Tierra.

Si el objeto hubiese sido una roca helada sin atmósfera, el brillo de la estrella habría caído de forma abrupta. Pero la luz se atenuó gradualmente, una señal que los astrónomos interpretan como refracción causada por gas alrededor del cuerpo.

La observación se realizó con telescopios terrestres en Japón. Para ello, el equipo usó instalaciones en Kyoto, Nagano y Fukushima, una coordinación muy precisa para capturar un fenómeno que duró apenas unos segundos.

La composición de esa atmósfera todavía no está cerrada. Las hipótesis apuntan a gases volátiles como metano, nitrógeno o monóxido de carbono, habituales en los cuerpos helados del sistema solar exterior.

El gran misterio está en su origen. Una posibilidad es que sea una atmósfera relativamente persistente, alimentada por criovulcanismo, una especie de vulcanismo frío capaz de liberar gases y hielos desde el interior del objeto.

La segunda explicación es más violenta. La atmósfera podría ser temporal y haber surgido tras el impacto reciente de un cometa u otro cuerpo menor, que habría liberado gases alrededor de 2002 XV93.

Hay un dato decisivo, los cálculos indican que esa atmósfera duraría menos de 1.000 años si no se repone. Eso implica un origen reciente o una fuente activa.

El objeto también es interesante por su órbita. Tarda unos 247 años en completar una vuelta al Sol y se mueve entre 34,6 y 44,6 unidades astronómicas, una distancia comparable a la de Plutón.