España cambia la historia de la Antártida: científicos hallan microplásticos de hasta 31 partículas por kg en una isla
Un estudio liderado por investigadoras de la Universidad de Cádiz (UCA) ha confirmado la presencia de microplásticos en la isla Decepción.
Más información: España cambia el mapa de la Antártida: científicos descubren la verdad sobre el funcionamiento de sus lagos.
Las claves
nuevo
Generado con IA
Científicos españoles han detectado microplásticos en los sedimentos de la isla Decepción, Antártida, con concentraciones de hasta 31 partículas por kg.
Los fragmentos hallados son principalmente de polietileno y PVC, y estuvieron presentes en todas las playas analizadas durante la investigación.
El origen de los microplásticos se atribuye a la actividad humana local y al arrastre de fragmentos degradados por corrientes oceánicas desde otras regiones.
El estudio permite establecer una línea base para el monitoreo ambiental y la protección de la biodiversidad antártica ante la contaminación global.
Han encontrado microplásticos en la isla Decepción. El hallazgo, desarrollado por profesionales de la Universidad de Cádiz y publicado en la revista científica Marine Pollution Bulletin, documenta por primera vez la existencia de estos contaminantes en los sedimentos de la zona intermareal de este volcán activo.
Los resultados confirman que la contaminación de plásticos ha llegado hasta los ecosistemas más remotos y protegidos del planeta, rompiendo la imagen de la Antártida como un entorno virgen e inalterado.
Durante la investigación, liderada por María Bellada Alcauza Montero, el equipo analizó muestras en diez playas distintas de la isla, y se obtuvieron unos datos sorprendentes: se encontraron concentraciones que oscilan entre 2 y 31 partículas por kilogramo de sedimento seco, compuestas principalmente por fragmentos de polietileno y PVC.
Aunque los niveles se consideran de bajos a moderados en comparación con zonas urbanas, la ubicuidad de los microplásticos en todos los puntos de muestreo subraya la magnitud del problema ambiental a escala global. Es decir, que parece que los microplásticos y otros contaminantes llegan a todos los rincones del mundo.