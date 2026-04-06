España cambia la historia de la Antártida: científicos hallan microplásticos de hasta 31 partículas por kg en una isla

Cambio insólito en la Antártida: encuentran microplásticos en una isla y su origen es un misterio

Las claves nuevo Generado con IA Científicos españoles han detectado microplásticos en los sedimentos de la isla Decepción, Antártida, con concentraciones de hasta 31 partículas por kg. Los fragmentos hallados son principalmente de polietileno y PVC, y estuvieron presentes en todas las playas analizadas durante la investigación. El origen de los microplásticos se atribuye a la actividad humana local y al arrastre de fragmentos degradados por corrientes oceánicas desde otras regiones. El estudio permite establecer una línea base para el monitoreo ambiental y la protección de la biodiversidad antártica ante la contaminación global.

Han encontrado microplásticos en la isla Decepción. El hallazgo, desarrollado por profesionales de la Universidad de Cádiz y publicado en la revista científica Marine Pollution Bulletin, documenta por primera vez la existencia de estos contaminantes en los sedimentos de la zona intermareal de este volcán activo.

Los resultados confirman que la contaminación de plásticos ha llegado hasta los ecosistemas más remotos y protegidos del planeta, rompiendo la imagen de la Antártida como un entorno virgen e inalterado.

Durante la investigación, liderada por María Bellada Alcauza Montero, el equipo analizó muestras en diez playas distintas de la isla, y se obtuvieron unos datos sorprendentes: se encontraron concentraciones que oscilan entre 2 y 31 partículas por kilogramo de sedimento seco, compuestas principalmente por fragmentos de polietileno y PVC.

Aunque los niveles se consideran de bajos a moderados en comparación con zonas urbanas, la ubicuidad de los microplásticos en todos los puntos de muestreo subraya la magnitud del problema ambiental a escala global. Es decir, que parece que los microplásticos y otros contaminantes llegan a todos los rincones del mundo.

La contaminación llega a la isla de la Decepción.

Microplásticos en la isla Decepción

Los expertos y miembros del estudio sugieren que el origen de estas partículas podría ser doble, combinando factores locales y externos. Por un lado, la isla Decepción es un punto de alta actividad humana debido al turismo de cruceros y la presencia de bases científicas, como la base española Gabriel de Castilla.

Por otro lado, la morfología de los plásticos encontrados indica que muchos de ellos son fragmentos degradados de objetos mayores que han sido transportados hasta el continente blanco por las corrientes oceánicas y los sistemas atmosféricos desde latitudes más bajas.

De modo que, grosso modo, esos microplásticos han acabado allí debido al factor humano, principalmente por la proximidad al entorno. No obstante, a pesar de las malas noticias, también hay puntos positivos en el descubrimiento, porque esto permite establecer una línea base fundamental para el monitoreo ambiental futuro y la protección de la biodiversidad antártica.

Al identificar los tipos de polímeros y su distribución, la comunidad científica podrá evaluar con mayor precisión el impacto tóxico en la fauna local, como pingüinos y focas, que podrían ingerir estas partículas, y por tanto se podrá trabajar mejor en su prevención y protección de las especies locales.

El estudio de la Universidad de Cádiz se suma a los esfuerzos internacionales por comprender cómo la actividad humana impacta en los rincones más aislados de la Tierra y refuerza la necesidad de políticas globales de gestión de residuos.