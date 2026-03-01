Un ingeniero vietnamita construye una planta hidroeléctrica en su casa y genera 13.200 kW al año

Las claves nuevo Generado con IA El ingeniero vietnamita Chien-Tran construyó una mini planta hidroeléctrica en su casa, capaz de generar hasta 13.200 kW al año. Este sistema le permite ser independiente de la red eléctrica, ahorrar en electricidad y estar protegido frente a cortes de luz frecuentes en Vietnam. La planta utiliza una sola turbina y está diseñada para aprovechar el caudal y la altura de la caída de agua, elementos clave en la potencia generada. El proyecto demuestra que es posible alimentar dispositivos domésticos como ventiladores y lámparas con energía propia gracias a esta instalación.

Chien-Tran es un ingeniero vietnamita que, además de su trabajo, se ha dedicado al mundo de la creación de contenido consiguiendo 280 mil suscriptores a su canal de YouTube.

De esta manera, el profesional se dedica a construir plantas hidroeléctricas de todo tipo para ser independiente de la red y así ahorrar en electricidad.

En esta ocasión construyó una mini planta hidroeléctrica 220V con una sola turbina que permite generar hasta 13.200 kilovatios de electricidad anuales.

Lo cierto es que este tipo de plantas son muy útiles para generar energía propia principalmente porque, a diferencia de la energía solar, funciona todo el día.

Por lo general, este tipo de mini hidroeléctricas tienen una capacidad de generar entre 0,3 kilovatios y 5 kilovatios de energía, pero, operando constantemente, todo el año pueden llegar a generar los 13.200 kilovatios antes mencionados.

No depender de la red

No es secreto que la electricidad en el mundo se ha encarecido, con lo cual cada vez más personas optan por mecanismos que les permitan generar su propia electricidad.

Según Global Petrol Prices, el precio medio de la electricidad en una casa en Vietnam era de 0,066 euros por kilovatio en el 2025. A pesar de que no parece un precio desorbitado, hay que tener en cuenta que el salario mínimo de Vietnam es 0,17 euros.

El primer paso es hacer las mediciones necesarias. YouTube (@Chien-Tran)

Además de esto, Vietnam es un país que está expuesto a cortes eléctricos, sobre todo en zonas rurales o remotas.

Con lo cual, la idea de Chien-Tran de crear su propia fuente eléctrica le permite ahorrar dinero y estar blindado ante estas posibles interrupciones.

¿Cómo creo mi mini planta?

El primer paso que llevó a cabo el ingeniero fue medir el espacio en el cual pretende construir su planta y comenzó a construir la pared de su planta hidroeléctrica con ladrillo, dejando dos espacios sin cubrir para que pase el agua.

Las plantas mini hidroeléctricas están formadas por tres piezas: conducción de agua, turbina y generador. El tipo de turbina depende de la cantidad de agua.

La altura y la caída del caudal es lo que determinará la potencia de la planta hidroeléctrica. YouTube (@Chien-Tran)

Una vez hubo levantado la pared, la reforzó con cemento. Acto seguido, comenzó a construir la rampa por la que bajaría el agua. Es importante recalcar que dependiendo del caudal y la altura de la caída la potencia será mayor o menor.

De esta manera, comenzó a crear la altura de la caída del agua, para lo cual colocó una tubería en el pozo de agua y, alrededor, creó una columna con ladrillos para darle más altura.

Cuando este tipo de plantas están destinadas a un uso doméstico, el almacenamiento de cargas tiene que mantener una tensión estable, con lo cual se agregan controles que sirven para proteger los equipos.

El siguiente paso consiste en colocar la turbina y el generador, que serán los que produzcan electricidad. Una vez comienza a llenarse el pozo de agua, la turbina comienza a funcionar y, por consiguiente, el generador.

Una vez comienza a funcionar el generador, se genera energía propia. YouTube (@Chien-Tran)

Una de las cosas a tener en cuenta en este tipo de trabajos es que la electricidad y el agua, si no son manejados con cuidado, pueden acabar en una fatalidad.

Además, es preciso prever crecidas, sedimentos y obstrucciones que puedan dañar la planta hidroeléctrica o cambiar la presión y la energía generada.

De esta manera y para concluir que su invento funcionó de maravilla, el ingeniero conectó a su mini planta eléctrica un ventilador y una lámpara que funcionaron perfectamente.