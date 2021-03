Los 980.126 vacunados con AstraZeneca, obligados a ponerse la segunda dosis si quieren ser inmunes

La posible relación entre la inyección de la vacuna de AstraZeneca y la aparición de trombosis de los cuerpos venosos ha paralizado la administración del preparado de la compañía británico-sueca en España. Con esa decisión, más de 980.126 españoles quedan a la espera de que se reactive la inoculación pues, o usan esta vacuna para ponerse una segunda dosis, o no podrán obtener la inmunidad contra la Covid-19.

Tal y como muestran las indicaciones del fabricante, es obligatorio usar la segunda dosis de la inyección para ser completamente inmune a la infección por SARS-CoV-2. No está abierta la posibilidad de cambiar de vacuna a mitad de proceso aunque, para dentro de unos años, es algo que se "desconoce".

En estos momentos, 9 personas en España se han puesto dos dosis del preparado de AstraZeneca. De las 1.927.400 dosis que se han repartido en España, 980.126 se han administrado y sólo 9 personas se han puesto la segunda vacuna.

El propio Ministerio de Sanidad afirma que todavía es pronto para hablar de si la inyección de una marca comercial puede ser compatible con la de otro fabricante a "tres años vista", por ejemplo. En estos momentos, ningún ensayo clínico respalda la teoría, pero tampoco se ha llegado a plantear.

Por ello, todas aquellas personas que ya se han puesto la primera vacuna contra la Covid-19 de AstraZeneca deberán inyectarse la segunda para poder considerarse inmunes. Si alguien se negara (por motivos personales) no estaría completamente protegido.

Psicosis

Pese a la llamada a la calma que han realizado las autoridades sanitarias, la duda de si las trombosis están relacionadas o no con la inyección continúan y existe una cierta psicosis entre algunos españoles. Es por ello por lo que se plantea la posibilidad de que gente que ya se ha puesto la primera dosis, no se inyecte la segunda.

Un error -según los expertos-, que provocaría una menor inmunidad frente a la infección. José Antonio Forcada Segarra, enfermero de Salud Pública y presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC), explica que esas personas "pueden tener protección" pero "no inmunidad".

"Según se argumentó en los estudios clínicos, con la inyección de la primera dosis se obtiene una protección del 60% o 65%", apunta Forcada. El problema, según el vacunologo, es que esas personas no van a estar completamente protegidos y "dependerán de su sistema inmunitario" para contagiarse o no.

Tras el anuncio de suspender la vacunación con AstraZeneca, el Ministerio de Sanidad ha publicado un documento en el que responde a dieciséis "preguntas frecuentes" sobre la suspensión cautelar de la vacunación y los posibles efectos adversos o supuesto riesgo de trombosis.

Dudas resueltas

Sanidad recuerda que la suspensión cautelar durará dos semanas mientras se evalúan los acontecimientos y cuando concluyan se informará respecto a la continuidad del programa de vacunación.

El departamento de Carolina Darias insiste en que la vacuna es "eficaz y segura" y, como todos los medicamentos, puede desencadenar reacciones adversas. Además, consideran que "no se debe realizar ningún seguimiento específico" a las personas que hayan recibido la vacuna de AstraZeneca y tampoco es necesario tomar ninguna medida ni tratamiento preventivo.

A la pregunta de si es preciso acudir a urgencias por dolor de cabeza tras la vacunación, Sanidad lo descarta, ya que considera la cefalea "un síntoma frecuente" tras la inoculación. Aclara que si el dolor de cabeza es "intenso y persistente, cambia significativamente al tumbarse o se asocia a alteraciones visuales u otros síntomas neurológicos, se recomienda consultar con el servicio médico de referencia".

Con relación a si una persona con factores de riesgo de trombosis tiene que tomar alguna medida de precaución, Sanidad lo descarta y explica que "no se ha identificado ningún factor que predisponga o contribuya a desarrollar este acontecimiento adverso", por lo que no aconseja adoptar medidas esenciales. También rechaza que se dejen de tomar anticonceptivos orales porque no se han establecido como factores de riesgo.