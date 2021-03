Los sanitarios lanzan un mensaje de tranquilidad: "La vacuna contra la Covid de AstraZeneca es segura"

La suspensión de la vacunación con AstraZeneca en España ha generado dudas entre la población sobre la seguridad de este antígeno contra el coronavirus. Ante esta situación de inquietud general, los profesionales sanitarios han querido lanzar un mensaje de tranquilidad: “La vacuna es segura”.

Se suman así al respaldo de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés). En una rueda de prensa, su directora, Emer Cooke, ratificó la posición del órgano regulador: “Estamos firmemente convencidos de que los beneficios de la vacuna superan los riesgos”.

Actualmente, la EMA está investigando los casos de trombosis detectados en personas a las que se les había administrado la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Será este mismo jueves cuando la agencia emita sus conclusiones.

Una llamada a la calma

Desde la Organización Médica Colegial, su vicepresidenta segunda, Manuela García, ha explicado a Invertia que “tenemos que estar tranquilos y hacer una llamada a la calma”. En primer lugar, “porque no está demostrada la relación de los trombos con la vacunación”, ha dicho.

Además, el número de casos registrados hasta el momento “es muy pequeño en proporción a la cantidad de vacunas que se ha administrado”. Si bien es cierto que “la vigilancia es muy importante y hay que revisar cualquier síntoma o efecto secundario que aparezca”.

La sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en Ámsterdam. Reuters

De ahí que la EMA esté revisando los datos de estos eventos de trombosis. “Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de las vacunas”, señaló Cooke durante su intervención en la rueda de prensa celebrada este martes.

También Fernando Moraga-Llop, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, ha insistido en el mensaje de tranquilidad: “Los beneficios de la vacunación son superiores a los hipotéticos riesgos”, ha dicho en conversación con este periódico.

El mismo mensaje ha lanzado el Consejo General de Enfermería y la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas. “La vacuna de AstraZeneca es segura”, han dicho en un comunicado, insistiendo además en que “es importante los riesgos y los beneficios de los tratamientos y, en este caso, se ha demostrado que los beneficios son mucho mayores”, ha añadido el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya.

Por su parte, José Antonio Forcada, presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, ha indicado que “lo realmente problemático es que no ha habido unión entre los países europeos, porque tanto la OMS como la EMA decían que se continuase la vacunación y algunos países comenzaron a cancelarlo por su cuenta y riesgo”.

Sobre este tema, en opinión de Moraga-Llop, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas deberían haber esperado a conocer el dictamen de la EMA para tomar la decisión de suspender o no la vacunación con AstraZeneca. “Ahora mismo no hay evidencia científica que relacione estos eventos con la vacunación, no hay una relación de causalidad”.

Sobre el veredicto, el vicepresidente de la AEV cree que el órgano regulador respaldará la inmunización con este antígeno. “Si es así, debería retomarse de manera inmediata la vacunación con AstraZeneca”, ha concluido.

Poca frecuencia

Moraga-Llop también ha insistido en tener en cuenta la frecuencia de estas trombosis en personas vacunadas con AstraZeneca: “Es mínima”, ha dicho. “Son incidencias inferiores las que se dan en el grupo de vacunados que las que se pueden dar en la población general”.

De hecho, en los ensayos clínicos de este antígeno, “el número de episodios trombóticos fue menor en el grupo vacunado que en el que recibió el placebo”, ha explicado AstraZeneca en un comunicado.

Personal del Servicio Gallego de Salud (Sergas) suministrando la vacuna de AstraZeneca el pasado sábado en Santiago de Compostela. EFE/Lavandeira Jr

Cabe recordar que, hasta ahora, se han registrado 30 casos de trombosis tras administrar cerca de cinco millones de dosis en toda la Unión Europea.

El debate sobre la frecuencia de estos eventos ha llegado también a las redes sociales, poniendo sobre la mesa el riesgo de trombosis asociado a otros fármacos, como la píldora anticonceptiva. En este caso, aunque es muy poco probable, existe ese riesgo y se sigue usando el medicamento porque el beneficio supera a los riesgos.

¿Decisión política?

Italia ha sido uno de los países que han suspendido la vacunación con AstraZeneca. Este martes, el director general de la autoridad de medicamentos del país, Nicola Magrini, ha denunciado en una entrevista con el diario La Repubblica que esta decisión “es política”.

“Llegamos al punto de la suspensión porque varios países europeos, entre ellos Alemania y Francia, prefirieron interrumpir las vacunaciones para realizar controles. La decisión es política”, ha asegurado.

Imagen del Consejo Interterritorial de este lunes en el que se ha decidido paralizar la vacunación con AstraZeneca.

Y es que la suspensión de la vacunación con AstraZeneca ha tenido un efecto dominó en la Unión Europea. Todo empezó con la decisión de Dinamarca, a la que se fueron sumando grandes potencias como Alemania o Francia. De hecho, España anunció la suspensión el mismo día que estos dos países.

Una determinación que, en opinión de Moraga-Llop, debería haberse tomado (de ser necesario) después de conocer las conclusiones de la investigación que está llevando a cabo la Agencia Europea del Medicamento.

Campaña de vacunación

Aunque, de momento, la suspensión de la vacunación con AstraZeneca tendrá una duración de 14 días en España, lo cierto es que puede retrasar el objetivo de tener al 70% de la población vacunada después del verano.

“Algo se notará, aunque no mucho ya que el periodo de suspensión será breve”, ha dicho el vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología.

Para intentar paliar este retraso y la escasez general de vacunas en la Unión Europea, Bruselas ha pactado este martes con Pfizer adelantar al segundo trimestre la entrega de 10 millones de dosis de su vacuna contra la Covid-19.

Con esta entrega acelerada, los países miembro recibirán un total de 200 millones entre abril y junio, cantidad de la que a España le corresponde más del 10%, es decir, nuestro país recibirá unos 20 millones de dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech.