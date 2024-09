Qué fue del cocinero estrella de ‘Sálvame’ que ahora triunfa como asesor: "Dejaría muchas cosas por trabajar en la tele"

Ha pasado casi una década desde que dejó Telecinco por iniciar una nueva vida alejada de los focos. Pero seguro que muchos todavía le recuerdan.

Pedro Palacios saltó a la fama en 2013, con tan solo 20 años y a raíz de su participación en el mítico programa de Sálvame, donde fue elegido para ponerse al frente del espacio Las meriendas tras superar un casting en el que participaron "unos 500 aspirantes".

Entonces, el vallisoletano se convirtió en el cocinero estrella del programa, cuyo trabajo era amenizar las tardes de dos días por semana a los espectadores del formato con recetas de cocina absolutamente deliciosas.

Pedro Palacios en 'Sálvame' @pedropipe1 Instagram

Si bien, su rostro ya resultaba conocido para algunos espectadores de Castilla y León, teniendo en cuenta que previamente había colaborado en La 8 Valladolid.

Tal y como ha confesado en una entrevista con este periódico, "mi primera incursión en televisión fue con 16 años, participando en debates sobre diferentes temas con alumnos de varios colegios. Además, durante un verano colaboré en una sección de experimentos de ciencia por los campamentos de verano que tiene mi madre", ha explicado.

No obstante, el jamás pensó que llegaría a dar el salto a la televisión nacional. Pero así fue. Tras terminar el Bachillerato, Pedro se marchó a Londres para trabajar y aprender inglés, y a su vuelta fue cuando comenzó su andadura en el entonces programa de las tardes de Telecinco.

Allí estuvo trabajando un año, hasta que llegó un momento en el que decidió alejarse de la tele "por un cúmulo de cosas". "Sobre todo influyeron los problemas personales que tenía. Estaba en una fase muy triste, no estaba bien y también necesitaba estar conmigo mismo y ser feliz", ha relatado.

Pedro Palacios trabajando como reportero en La 8 Valladolid @pedropipe1 Instagram

Pese a ello, su etapa en Sálvame la recuerda "muy buena porque me veía mucha gente y me permitió conocer gente muy guay e interesante". "Lo malo fueron los problemas personales que tuve, tanto sentimentales como familiares", ha añadido.

Así, una vez que dejó el programa, Pedro se centró en sus estudios de Comercio y Marketing, que compaginó con su trabajo en la tele.

Pero ras trabajar durante un año en una empresa relacionada con su formación, se le despertó la vena artística y el interés por el mundo de la interpretación, así que comenzó los estudios superiores de Dirección de Teatro, Dramaturgia y posteriormente Interpretación en Valladolid.

Entremedias de todo ello fue cuando el nombre de Pedro Palacios regresó al foco mediático, al salir a la luz su supuesto 'affaire' con Olvido Hormigos.

"Aquello fue bastante duro porque fue un cúmulo de mal entendidos. Una tontería, no fue más allá de dos personas que se conocieron, crearon una conexión y luego estuvieron muchos años siendo amigos", ha confesado el vallisoletano sobre su supuesto romance con la exconcejala de Los Yébenes.

En cualquier caso, lo cierto es que el asunto le llevó a intervenir varias veces en televisión e incluso a recibir varias propuestas para participar en programas de gran éxito como Gran Hermano y Supervivientes.

Imagen actual de Pedro Palacios @pedropipe1 Instagram

"Yo venía de Erasmus, me encontré con eso de frente y justo me surgió la oportunidad de irme a estudiar a la segunda mejor universidad de cine del mundo, en Australia. Me habían concedido la plaza, pero económicamente no me podía hacer cargo del pago", ha explicado.

Entonces, al recibir las propuestas de participación en los citados programas, el excolaborador de Sálvame se pensó el aceptar, ya que así podría costearse su etapa en Australia.

"Pero al final decidí que no y lo rechacé. Prioricé mi integridad moral y mi carrera a hacer eso", ha apostillado.

Así que Pedro optó por centrarse en su trabajo como colaborador, reportero y productor en La 8 Valladolid, donde pasó por varios programas en los tres años que estuvo en la cadena, hasta que en 2019 tomó la tajante decisión de mudarse a Madrid.

Este es el momento en el que los espectadores terminaron de perderle la pista. Casi nadie sabe qué ha sido de él desde entonces. Hasta hoy, que ha sido cuando él mismo lo ha revelado todo en su entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

Giro de 180 grados

Pedro ha confesado que durante su estancia en la capital trabajó como actor en un cine inmersivo, realizó una intervención en la serie Señor Dame Paciencia y también ejerció como reportero en un medio digital y como director de actores en El circo de los horrores. Pero de repente llegó la pandemia y todo se truncó.

"Cuando me iba a ir a París, Argentina y México de gira, todo se fue al sastre". Así que no le quedó más remedio que reinventarse y dar a su vida "un giro de 180 grados".

Así, a partir de 2020 y tras una larga temporada de formación, Pedro Palacios pasó a ser "asesor/consultor de inversión inmobiliaria y gestión patrimonial". A lo que posteriormente sumó un nuevo horizonte profesional. Y es que, en abril de 2021 se lanzó a crear su propia empresa de marketing.

Pasado un tiempo, el vallisoletano se mudó a Valencia, pero conservando sus dos profesiones, con las que se siente tremendamente feliz.

"Ahora mismo hago tres cosas a la vez, la parte de consultoría de inversión, mi empresa de marketing y también estoy enfocándome en la hostelería. He cogido una pequeña parte de La taberna del herrero de Valladolid", ha expresado.

Además, en el mundo del teatro y la televisión sigue haciendo "cosas puntuales" y generalmente "a modo de aficionado".

De hecho, su intención es montar una pequeña productora de teatro en un futuro más bien próximo, aunque su gran sueño está más ligado a la pequeña pantalla.

Pedro Palacios en una imagen de redes sociales @pedropipe1 Instagram

"La televisión es una espina que siempre voy a tener ahí clavada, ya que me encantaría poder trabajar como presentador o reportero porque es una de mis mayores aficiones. Es más, sería capaz de dejar muchas cosas si me saliese trabajo en la tele", ha confesado.

Dejando a un lado lo profesional, Pedro también ha aprovechado para sincerarse sobre su vida más personal.

De este modo, más allá de aclarar que actualmente vive a caballo entre Madrid y Valencia, ha reconocido que también pasa mucho tiempo en Jávea y en Valladolid, el primero, un pueblo al que va "todos los fines de semana que puedo", y la segunda, su tierra natal que visita con bastante asiduidad al conservar varios familiares y muchos amigos.

En el terreno sentimental las cosas también parecen irle "muy bien", pues incluso ha revelado que actualmente vuelve a tener pareja.

"Estoy muy contento a nivel laboral, y también sentimental y familiar. Es un momento muy bueno", ha concluido.