El PP expulsa al alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno, del partido y le exige el acta de concejal

El Partido Popular de Castilla y León ha decidido actuar de manera contundente con el alcalde de Olmedo (Valladolid) una vez que se ha confirmado su condena por parte de la Audiencia Provincial de Valladolid de nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa.

Así, el PPCyL ha comunicado que el comité de Derechos y Garantías del PP de Castilla y León procede en el día de hoy (por este pasado viernes 13 de septiembre) a la expulsión de todos los cargos que desempeña Centeno, en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Olmedo. Además, la formación azul le exige que entregue su acta de concejal.

Por último, el Partido Popular “condena este tipo de comportamientos y está fielmente comprometido con la ejemplaridad en el desempeño de cualquier cargo público”. Todo, dentro del conocido caso del despilfarro de Meseta Ski, que pasó por el tribunal vallisoletano allá por el mes de junio.

A Alfonso Centeno, el alcalde de Olmedo aún, aunque se diera de baja del Partido Popular cuando se conoció que debía ir a juicio, también se le condena al pago de una cuarta parte de las costas procesales, sin incluir el pago de las costas de la acción popular. Era, por aquel entonces, vicepresidente de la Diputación de Valladolid.

Hay que recordar que Centeno envió ayer un comunicado en el que dejaba caer que se mantendrá en el cargo, dado que la sentencia de la Audiencia no es firme y está estudiando recurrirla. “En los próximos días, una vez meditadas todas las valoraciones, haré pública mi decisión en cuanto a mi continuidad al frente del ayuntamiento, en tanto no haya sentencia firme que me aparte definitivamente del servicio público".