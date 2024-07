“No tengo miedo a nada”: Carnero responde a Abascal ante la amenaza de ruptura PP-Vox en el Ayuntamiento de Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asistido en la mañana de este viernes, 12 de julio, junto al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, a la recepción de cuatro nuevos camiones de recogida de residuos cofinanciados por la Junta de Castilla y León.

La inversión asciende a algo más de 1.120.000 euros y está cofinanciada en más de un 80% por la Consejería de Presidencia en el marco de Cooperación Económica Local General.

En esta presentación, y cómo no podía ser de otra manera, el alcalde de Valladolid ha valorado la decisión de Santiago Abascal, tras el Comité Ejecutivo Nacional de Vox que se celebró ayer, la salida del Gobierno regional del partido de Juan García-Gallardo en la Comunidad.

También, las palabras de Abascal que amenaza ahora los pactos con el PP en ayuntamientos si “colaboran activamente” en el reparto de menas. Una amenaza que podría poner en peligro al pacto de Gobierno en la ciudad del Pisuerga.

Cabe recordar que, tras las elecciones del pasado mes de mayo del año 2023, Jesús Julio Carnero y el PP obtuvieron un total de 11 concejales, los mismos que el PSOE de Óscar Puente por aquel entonces. El actual ministro de Transportes ganó las elecciones, pero la suma entre PP y Vox, para alcanzar la mayoría con 14 de los 27 ediles que conforman el Ayuntamiento de Valladolid le dio la Alcaldía a Carnero.

“Solo puedo decir que hace poco más de un año hablaron los vallisoletanos para decir que no querían a Puente, que no querían el binomio Puente-Saravia o Puente-Valladolid Toma la Palabra y esa es la realidad que tiene Valladolid de la mano de PP y Vox. Hasta ahí puedo leer. La voluntad de los vallisoletanos fue clara. No quería a la izquierda y por eso gobernamos. Lo que quiera hacer el señor Abascal, lo desconozco”, ha señalado Carnero.

El alcalde de Valladolid, ante una ruptura de Gobierno entre PP y Vox ha asegurado que “no temo a nada”. “No me preocupa nada, he pasado por una situación vital que me permite decir que no tengo miedo a nada, ni tan siquiera a todo lo que nos va a llegar. Lo que tenga que ser será”, ha añadido.

Jesús Julio Carnero ha afirmado que “no ha hablado con los concejales de Vox” sobre la decisión de Abascal y ha insistido en que “lo que tenga que llegar, llegará”.

El consejero de la Presidencia, abierto a las decisiones que tome Mañueco

También se le ha preguntado al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, por esta ruptura entre PP y Vox en el Ejecutivo regional. Sin embargo, este ha querido dejar la patata caliente a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, que comparece a las 12.00 horas.

Sobre una posible reubicación de Gago en el Gobierno de Mañueco, y sobre si se ve en otro puesto tras la salida de los consejeros de Vox, el consejero de la presidencia ha afirmado que “el presidente dará cuenta de las consecuencias en la configuración del Gobierno y a lo que él diga se somete”.

Presentación de los camiones

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, han presentado cuatro nuevos camiones destinados a la recogida de residuos, que han supuesto una inversión de 1.120.562 euros y que se incorporarán al Servicio Municipal de Limpieza de la ciudad. La Junta ha financiado estas adquisiciones a través de la Cooperación Económica Local General de 2023 en más de un 80%.

En este sentido, Carnero ha puesto en valor “la cooperación económica entre la Administración Autonómica y la Local en aras de prestar un mejor servicio a los ciudadanos y mejorar su calidad de vida”.

Además, el alcalde ha puesto de manifiesto que “estos cuatro camiones permiten continuar con la actualización de la flota de vehículos del Servicio Municipal de Limpieza vallisoletano, haciendo la recogida de residuos más eficiente al tratarse de vehículos de gas natural comprimido, y contribuyendo así a la reducción de emisiones de CO2”.

La financiación autonómica para la adquisición de este lote de camiones corresponde a una de las líneas de subvenciones que la Consejería de la Presidencia destina a los municipios castellanos y leoneses, entre ellos a los de más de 20.000 habitantes, que son los que poseen una mayor amplitud en las competencias que gestionan.

Según González Gago, “esta Consejería, a través de su Dirección de Administración Local, conoce la realidad de cada localidad, los problemas a los que se enfrenta y las necesidades que tienen y que nosotros podemos ayudar a cubrir; por eso, nuestras líneas de ayudas son realistas, adaptables y están en frecuente actualización para dar respuesta a estas demandas”.

Los fondos de la Cooperación Económica Local General de la Consejería de la Presidencia para 2024 han aumentado más de un 4,3% respecto al presupuesto anterior, consolidando así el aumento de más del 31% que experimentaron en 2023. Los municipios de más de 20.000 habitantes han recibido de esta Consejería más de 16 millones de euros en lo que va de 2024 gracias a las diferentes vías de financiación. En concreto, de esta cantidad, los municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia de Valladolid han recibido más de 4.330.000 euros, y la capital, más de 2.410.000 euros.

Detalles técnicos

Los cuatro vehículos presentados hoy son de carga lateral. Cuentan con equipo de compactación de 22 metros cúbicos de capacidad, elevador para contenedores de 2.200 litros que se maneja desde la cabina, 5 cámaras de visión repartidas para facilitar la labor del conductor, chasis de 27 toneladas, caja de cambios automática y motor de gas natural comprimido (GNC). Gracias a sus características técnicas, estos camiones contribuyen con la reducción del ruido y de las emisiones de CO2, siendo así más sostenibles desde el punto de vista medioambiental.

El Ayuntamiento de Valladolid cuenta, además, con otros 13 camiones de carga trasera y 23 de carga lateral. A su vez, hasta completar la flota de 127 vehículos necesarios para el desarrollo de las funciones de recogida de residuos y limpieza viaria de la ciudad, este servicio dispone de 6 camiones basculantes, 13 camiones/furgonetas y 14 furgonetas con caja abierta destinados principalmente a la recogida de enseres, 9 camiones recolectores de papel y cartón, 2 camiones utilizados como punto limpio móvil, un camión lavacontenedores, 8 camiones cisterna, 5 furgonetas, 11 barredoras grandes y 7 pequeñas, una baldeadora, una fregadora, 8 furgones con hidrolimpiador, 2 palas cargadoras y 3 turismos.