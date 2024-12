Kike M (compositor y músico salmantino): "La música tradicional tiene cabida en mundos como el pop-rock"

Noticias relacionadas La recaudación del concierto de la Joven Orquesta Sinfónica de Salamanca y Kike M, para los afectados por la DANA

El público de Salamanca tendrá ocasión de escuchar y emocionarse con las canciones del último disco del músico salmantino Kike M, 'Cantares de arcilla', cuya recaudación se destina para los afectados por la DANA. Será en el CAEM este domingo a las 19.00 h.

Este disco acercará al público al imaginario visual de la Sierra de Francia, mediante la elaboración de diez piezas escultóricas que representan cada una de las canciones del disco. Es que Kike M es descendiente de San Martín del Castañar, lo que induce a tener siempre presente la cultura tradicional de la Sierra de Francia.

Kike M, natural de Salamanca aunque reside en Madrid, ha sido considerado artista revelación en la escena del nuevo rock urbano de raíz de nuestro país con su primer álbum, 'Antipersonal'. Presenta ahora su segundo disco, un álbum directo e inspirado titulado genéricamente 'Cantares de Arcilla'.

Y lo hará junto a la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca, porque no olvidemos que Kike M (Martín) se formó en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León y lleva más de 15 años entregado a la música y a los escenarios.

Explíqueme quién es Kike M.

Pues Kike M es un chico de 33 años que hace canciones y que acaba de sacar su segundo álbum, que estudió en la Escuela de Música Syrins en Salamanca, después en el Conservatorio, y que ha pasado por varias bandas antes de iniciar su proyecto en solitario en 2018.

¿Y qué música es esa?

Una música que nace en mi habitación. Así que diría que tengo corazón de cancionista, y que después se viste de diferentes estilos, como pueden ser el pop, el rock, o alguna influencia de la música tradicional.

¿Tiene cabida la música tradicional dentro de lo que es el mundo rock?

Creo que todavía hay mucho que mezclar en esos estilos. Claro que tiene cabida, desde luego, no siendo purista, intentando ser honesto con lo que uno hace, que no deja de ser una interpretación y una influencia.

Motivos del bordado serra no en el diseño de Kike M Kike M

La Sierra de Francia. En los diseños, inclusive en su música, siempre hay algo del bordado serrano y la cultura serrana.

Esa cultura la tengo en mi cabeza desde pequeño.

¿Por qué desde pequeño?

Porque me he criado allí. Mis abuelos son de la Sierra de Francia, concretamente de San Martín del Castañar. Lo he visto toda la vida y fue algo que me atrajo y he querido reflejarlo en el diseño de este nuevo disco. Que el bordado serrano tuviera un papel principal, siempre desde la interpretación, porque yo lo que he hecho ha sido pasar a arcilla los animales mitológicos que aparecen en el bordado.

Explíquenos eso de pasar a arcilla.

Estuve ordenando un poco mis canciones, terminando algunas en San Martín del Castañar durante un mes, y pensando un poco en la iconografía del disco, en la estética, y decidí modelar, para que en cada canción hubiera una figura de arcilla relacionada con el bordado serrano. Terminé allí con diez figuras de arcilla que representan cada uno de los temas.

¿Tiene pensada alguna exposición con esas figuras?

De momento no, pero a la larga sí que me gustaría exponerlas. Lo más cercano, el día 15 estarán en fotografías en la puerta del CAEM, en el concierto que tenemos.

Interesante concierto el del 15 de diciembre en el CAEM de Salamanca.

Este domingo, 15 de diciembre, a las 7 de la tarde, tengo la suerte de colaborar con la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca, en un concierto conjunto en el que haremos un repaso por todas las canciones de este nuevo disco, pero con arreglos orquestales. Bajo la dirección de Pablo Cavero y, además, con la colaboración del Coro Meraki de la escuela Sirinx, y mi banda al completo. También la participación, a la percusión tradicional, de Sandra Zamora.

¿Qué consejo le daría usted a una persona para que vaya al concierto?

En primer lugar, que no se lo pierda. También es una estupenda oportunidad para colaborar con los afectados de la DANA, porque es un concierto solidario. Además, se van a encontrar canciones hechas desde el corazón, desde las emociones, llevadas a arreglos orquestales en una mezcla que para mí no tiene precedentes.

¿Cómo ve Kike M la música tradicional de Salamanca?

Creo que existen grupos que están haciendo una labor estupenda, como lo son Entavía, o Folk on Crest, que además llevan ya varios años. Esos son los grupos que están renovando de verdad la música tradicional que han recopilado de los pueblos y que llevan a los escenarios.

Usted, que normalmente vive en Madrid, ¿cómo observa también la otra parte de la música, como es el pop y rock, en la ciudad de Salamanca?

También creo que tiene un impulso importante. El grupo hermano se llama The Son of Wood, que también están haciendo muchas cosas más que interesantes. Estuvieron el año pasado en 'Girando por salas', recorriendo todo el país. Creo que también hay un valor interesante en el pop-rock en la ciudad de Salamanca.

¿Le gusta la innovación musical?

Me gusta sobre todo la mezcla. Lo de que sea innovador o no ya lo tienen que decir desde fuera, pero sí que me gusta mezclar disciplinas y formas de hacer música.

Llama mucho la atención, tanto en sus sencillos, como en sus videoclips, una 'performance' artística distinta, inclusive hasta en la ropa.

Sí, me gusta mucho además añadir en la parte visual algo que no cuente la letra o que no sea una cosa que no se diga. Es decir, que no cuente la música. Creo que en este disco, además, cada canción que hemos ido sacando tiene un ambiente diferente, tiene una iconografía, tiene una historia que se cuenta por los ojos además de por los oídos.

Como perderse por un bosque de castaños de la Sierra de Francia.

Pues sí, con máscaras, además con bailarines. La verdad que estoy muy contento con toda la parte visual, que la ha trabajado y he encontrado a Javier Gómez Rivero de Tresmirillas, que ha sido el que se ha encargado de todos los audiovisuales del disco.

Kike M junto a su banda Kike M

¿Hacia dónde camina el artista que tengo frente a mí?

De momento, camina a intentar llevar este disco a todos los rincones de España y a dar vida a estas canciones en directo. Y después, de momento me quedan muy lejos las nuevas composiciones. Vamos a centrarnos en lo que es este disco y a que lo podamos llevar al directo con toda la fuerza que tiene, junto a la banda. También en algunos casos en formato de trío, que creo también tiene mucha potencia.

¿Qué necesita la música tradicional para que llegue a las grandes masas?

Necesita que los medios estén en contacto con la música. Que estén por la labor de darle voz, de enseñar lo que es, y así es como a través de los medios, de las redes sociales, se pueda inspirar a nuevos artistas, para que se interesen por ella, porque la riqueza que tenemos es apabullante.

No es menos cierto que cuando existe esa mezcla nueva, esa innovación en la música tradicional, como demuestran ciertas manifestaciones actuales, la gente se engancha. Y hay varios casos, concretamente en España.

Pues sí, el caso más sonado es el de Rodrigo Cuevas, pero hay mucha gente que está cogiendo estos ritmos tradicionales, estas maneras de hacer música, y las está llevando a otros niveles, a la música electrónica, música de baile, o mezclados con jazz, con rock. Es una maravilla que esto pueda ocurrir.

¿Hacia dónde evoluciona la música de Kike M?

Voy a seguir estudiando y trabajando, porque mis canciones puedan transmitir lo máximo posible. Tampoco me gusta casarme con ningún estilo, o tampoco sé hacia dónde me llevarán los derroteros de la música, porque sí que es verdad que, por ejemplo, en el mundo del folclore ya ha sido un interés que he adquirido en los últimos diez años. Todo se puede ir transformando y cambiando. Y nos puede llevar por caminos insospechados, porque la música es súper amplia, y hay mucho por descubrir.

Usted, que viene del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, llama mucho la ntención los artistas de otras modalidades musicales en sus colaboraciones con las orquestas sinfónicas, como es el caso de la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca, o la misma OSCyL.

Esto no es algo nuevo, ya que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Yo tengo la fortuna de que en una etapa de mi carrera, en la que no estoy consagrado y no es muy larga, he podido contar con esta colaboración. Creo que es una mezcla fenomenal para despertar el interés también en los chavales, que a lo mejor están en lo clásico por la música moderna, y por acercar también el mundo de lo popular, del rock, del pop, al mundo clásico, que también es un mundo muy rico y que hay que tener en cuenta.

¿Algo más?

Animo a la gente a que acuda este domingo, 15 de diciembre al CAEM. Y que existen un montón de fechas más a lo largo del año, así que nos vemos en los escenarios.