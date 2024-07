Un restaurante de Salamanca culpa a las "paguitas" de tener que cerrar por falta de personal

Un establecimiento hostelero de Salamanca, el restaurante Grana y Oro, ha anunciado que debe cerrar en las tardes de verano por falta de personal. En concreto, ha colocado un cartel apuntando a que estará cerrado de 17:00 a 20:00 horas, señalando que el motivo es la falta de personal y pidiendo disculpas por las molestias. La polémica ha estallado cuando, a través de sus redes sociales, el restaurante ha culpado a las "paguitas" de esa situación de falta de personal. "No nos queda otra. Es triste, pero es lo que hay", ha afirmado.

Unas aseveraciones que han generado un gran revuelo en las redes sociales, y una gran indignación por esas palabras, por lo que el restaurante ha publicado un nuevo mensaje en las redes sociales para defenderse. Desde la cuenta del establecimiento se ha señalado que "esto de las paguitas no va por el paro o por quien lo necesite" sino "por los jóvenes o no tan jóvenes que cobran 400 euros de ayudas y prefieren estar en casa todo el verano sin currar a tener un sueldo decente que marca la ley". "No olvidar eso que lo marca la ley", ha señalado.

Además, desde la misma cuenta se ha asegurado que todos los empleados "están dados de alta con las horas que trabajan y sus descansos y su sueldo" y se ha ofrecido a "enseñar las nóminas y ver descansos". "La conciencia la tengo muy tranquila", ha añadido.

Imagen del cartel del restaurante Grana y Oro de Salamanca

También ha asegurado que él dice "la verdad, lo que mucha gente piensa y no se dice". "Todos los que critican si quieren que se pongan como autónomos, tengan seis empleados, paguen más de 3.000 euros todos los meses de Seguridad Social, paguen más de 7.000 euros en nóminas, más luz… con la que está cayendo en este país que nos están agobiando a pagos", ha añadido.

Y ha zanjado en su publicación con palabras de elogio a su plantilla, asegurando que "sin ellos no soy nada". "Como dice mi hermano... quiero mas Carvajales en mi vida!!!!! Y otro amigo ….. A mí me gusta la fruta!!!!", ha zanjado en su publicación, haciendo referencia al defensa de la selección española tras su polémico saludo frío al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a las palabras que utilizó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para justificar un insulto al jefe del Ejecutivo.