Dueñas celebra sus fiestas Botijeras con encierros “diferenciadores” y peñas “abiertas para todos”

Noticias relacionadas Programación completa de las fiestas de Dueñas: Botijeras 2024 con encierros y peñas

A tan solo a 17 kilómetros de Palencia y a 33 kilómetros de Valladolid, la localidad palentina de Dueñas se encuentra enclavada en un punto mágico. Entre las comarcas naturales de Tierra de Campos y El Cerrato, a la que pertenece, en el sur de la provincia de Palencia, cuenta con más de 2.500 habitantes (INE, 2023), una cifra que se eleva mucho cuando llegan estas fechas.

Y es que del 16 al 19 de agosto (aunque también con actividades previas), las calles de Dueñas se llenan de reencuentros, de alegría y de diversión. Son los días más esperados del año para los eldanenses, las fiestas Botijeras. “Se notan muchas ganas, ya se nota el ambiente prefestivo con las peñas preparando todo. Hay mucha ilusión”, son palabras del alcalde Miguel Ángel Blanco que también se prepara para pasarlo “lo mejor posible”, aunque consciente de la responsabilidad de que tiene.

El ESPAÑOL Noticias de Castilla y León entrevista al primer edil para que nos desvele todos los secretos y detalles de unas fiestas que hacen de Dueñas el lugar perfecto para disfrutar de unas fiestas de pueblo.

Pregunta. Alcalde, un año más están aquí las fiestas Botijeras. ¿Cómo se presentan?

Respuesta. Este año las fiestas llegan antes. Son días seguidos con un programa, como dices, cargado de actividades. Se nota el ambiente festivo porque hemos tenido eventos de prefiestas que han tenido mucha aceptación como la jornada de monólogos o el día del niño. Terminamos el jueves 15 de agosto con las justas poéticas. Luego, llega un programa cargado de 24 horas de actos durante viernes, sábado, domingo y lunes.

P.- Echando un vistazo al amplio programa de fiestas, le juro que no sé con qué quedarme. Haga una recomendación.

R.- Como dices tenemos un programa cargado de 24 horas de actos durante los días viernes, sábado domingo y lunes. Aquí tienen mucho protagonismo las peñas y sus bodegas. Todo el mundo es bien recibido y el objetivo es disfrutar de un ambiente festivo más que merecido. Hay muchas cosas en las que participar, pero los recorridos con las charangas son muy divertidos.

Y por supuesto, los tradicionales encierros que son muy concurridos y es un hecho diferenciador en la provincia de Palencia. También es importante la procesión cívico-religiosa del viernes 16 de agosto, que es un pasacalles que recorren los peñistas junto a la Virgen de Onecha. Se parte del barrio que lleva el nombre de la patrona, y subimos hasta la ermita del Ojo de la Virgen. Ahí se queda la talla durante todos los encierros. Es un momento emotivo porque además se hace un recuerdo a los peñistas fallecido y se canta la salve. Una situación especial que se hace con respeto.

P.- ¿Cómo son las fiestas para el alcalde de Dueñas?

R.- Pues empiezan a las 9 de la mañana y terminan muy tarde. De seis de la tarde a diez de la noche me tomo un respiro, es el único momento. Me pierdo pocas cosas. Pero no faltan las visitas a las peñas, los recorridos con charangas, los encierros, donde estamos con mil ojos gracias a un consejo taurino y de fiestas. Además, si no eres mucho de ir de peñas, pues tienes las instalaciones hosteleras de los establecimientos hosteleros para hacer un tardeo especial. Pero insisto, la colaboración de las peñas es tremenda, con ayuda en todos los actos, desayunos en encierros, abrir sus peñas, etc. El objetivo es que los que vengan de fuera se sientan bien recibidos. Por eso no extraña que el que viene, repite al año siguiente.

P.- Las fiestas patronales son tiempo de reencuentro, ¿cómo se vive en Dueñas?

R.-Dueñas, aunque creciendo, mantenemos una estructura de pueblo y durante estos días se abren todas las casas y eso nos hace ilusión porque son momentos de reencuentros. Son días en los que se espera mucha gente, con muchas calles llenas y con dificultad de aparcar, que en este caso, es gloria decirlo. Aquí se defienden mucho las fiestas, tanto por los que están todo el año como los que vienen para estos días. Hay gente que sin vínculos que siguen viniendo. Por poner un ejemplo, en mi peña somos 47 componentes, y solo 10 vivimos en Dueñas.

P.- Las Botijeras son parte fundamental y algo muy tradicional.

R.- Todos los años proponemos a las peñas que ofrezcan a sus posibles botijeras y siempre la colaboración es tremenda, este año ha sido muy concurrido. Son niños y niñas que representan a la juventud y mayores. Son días de esfuerzo para ellos, pero que merecen la pena por verles las caras. De nuevo destaco la colaboración de las peñas. A la Corporación nos hace mucha ilusión. Uno que ya es veterano en esto, ha visto a botijeras pequeñas que han sido botijeras mayores.

P.- Un último mensaje para todos los visitantes y vecinos de Dueñas para estos días.

R.- Pues por supuesto que están todos invitados a disfrutar de un programa hecho para todos los públicos y todas las edades. Garantizamos que se lo van a pasar en grande, y aseguramos que para 2025 no hará falta que les invitemos, vendrán porque quieran.