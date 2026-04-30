Las Cortes posponen la elección del Consejo de la TDT y el PP se compromete a "mejorar" la Ley de Publicidad esta legislatura

La reunión de la Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla y León celebrada este jueves Rubén Cacho ICAL

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha pospuesto este jueves la designación de los miembros del Consejo de Evaluación y Seguimiento de la TDT en Castilla y León y ha planteado establecer un plazo para determinarlos.

En concreto, mientras dure ese plazo, que ha sido establecido en la reunión de la Junta de Portavoces de este jueves, los grupos podrán realizar aportaciones y se atenderá al número de comisiones que se constituyan en el Parlamento con el nuevo Gobierno.

Además, la portavoz del Grupo Popular, Leticia García, se ha comprometido a "mejorar" la Ley de Publicidad Institucional, que marca la elección del Consejo, durante la próxima legislatura. "Es francamente mejorable", ha afirmado.

La propuesta de Vox

El portavoz de Vox, Carlos Pollán, ha asegurado que todos los grupos deberían tener representación en base a la Ley D'Hont. "Creemos que tienen que ser 17 miembros los que formen parte de ese Consejo de Evaluación y Seguimiento", ha afirmado.

Pollán ha señalado que "es un tema que tiene que solucionarse rápidamente" y ha recordado que "por primera vez va a haber control parlamentario y eso va a ser gracias a la reforma de la Ley de Publicidad Institucional".

"Es un tema que tiene que ser prioritario, es una Ley que se aprobó la legislatura pasada y tiene que desarrollarse rápidamente. Supone control parlamentario del dinero público, control de ese dinero público y todo con un equilibrio", ha afirmado.

También ha recordado que se trata de "una de las iniciativas que Vox trajo en la legislatura pasada" y que "esperarán" a la decisión que tome la Mesa sobre los plazos.

"Nosotros hemos dicho como tiene que ser la composición de ese Consejo, el resto de partidos se han mostrado partidarios de esos nuevos plazos y no nos queda más que respetar lo que la Mesa decida sobre este tema", ha zanjado.

Una Ley con "carencias jurídicas"

La portavoz del Grupo Popular, Leticia García, ha recordado que la Ley de Publicidad Institucional "nació con importantes carencias jurídicas" y que esto se ha puesto de manifiesto cuando se ha tratado de "aplicar la Ley".

Además, ha hecho hincapié en que la norma "fue propuesta por Podemos" y que el Grupo Popular "fue el único que votó en contra".

"Lo dijimos en su momento y lo repetimos, es una Ley que produce efectos perniciosos en el sector de las comunicaciones y ha supuesto una pérdida de empleo en la Comunidad y perjudicado a los medios de Castilla y León", ha afirmado.

Con todo, ha asegurado que el Grupo Popular "cumple las leyes" y que va a hacer "todo lo posible para que esta Ley se cumpla". Además, ha agradecido a Vázquez que haya dado la posibilidad de establecer un plazo para determinar los miembros del Consejo.

"Las comisiones no están constituidas y nos parece razonable esa propuesta de ese plazo y hemos pedido que se ajuste lo más posible a la fijación de esas comisiones", ha señalado, asegurando que los populares van a trabajar para que ese órgano sea "lo más imparcial y riguroso posible y que no se convierta en un instrumento político".

García ha mostrado también la firme voluntad del Grupo Popular de "mejorar" la Ley de Publicidad Institucional a lo largo de la XII Legislatura que acaba de iniciarse.

"Esta Ley es francamente mejorable, lo dijimos en su momento, en la tramitación, y hay muchas opciones para mejorarla, lo plantearemos de cara al futuro y está entre nuestras intenciones mejorarla, sin duda", ha zanjado.