PP y Vox aseguran que la campaña de Andalucía no influirá en el pacto en Castilla y León: "Seguimos trabajando"

El Partido Popular y Vox han asegurado este jueves que la campaña electoral en Andalucía, que se inicia esta medianoche, no tendrá ningún tipo de influencia en las negociaciones en marcha entre ambos partidos para llegar a un acuerdo en Castilla y León.

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Leticia García, y el de Vox, Carlos Pollán han negado que la cercanía de las elecciones andaluzas pueda frenar sus "intensas" negociaciones y han señalado que solo los mueven los "intereses" de la Comunidad.

"Pienso que no debe de afectar para nada. Estamos buscando lo mejor para los castellanos y leoneses y las cosas de Castilla y León tienen que decidirse en Castilla y León", ha afirmado Pollán, tras la reunión de la Junta de Portavoces.

En el mismo sentido, García ha asegurado que ambas formaciones trabajan "intensamente" para llegar a un acuerdo de Gobierno "que pueda dar estabilidad a la Comunidad". "Solo nos mueven los intereses de nuestra tierra en esas negociaciones", ha insistido.

Y ha asegurado que "no debería influir ningún pacto externo" en las negociaciones que se lleven a cabo entre ambos partidos en Castilla y León.

La "predisposición" de Mañueco

Pollán ha hecho hincapié en que "no entendería" que la campaña andaluza "supusiera un parón o un avance más rápido en las negociaciones". "Seguimos avanzando en ese diálogo y no entendería que si llegamos a un acuerdo la semana que viene o dentro de 10 días no se pudiera hacer", ha afirmado.

Y ha asegurado que "no tiene que interferir para nada en el futuro acuerdo" y que percibe "una buena predisposición" por parte de Mañueco.

"Mi mano tendida ha sido respondida por él y llevamos mucho tiempo dialogando, en él no percibo que se quiera retrasar ni bloquear", ha afirmado.

Con todo, ha apuntado que "lo que se marque desde otros sitios" no está en su mano, en referencia a la dirección nacional del PP. "Ellos tendrán que explicar si les están marcando los plazos desde Génova o no", ha afirmado.

Plazo del 7 de mayo

Tanto García como Pollán han asegurado que no hay fecha para la ronda de contactos previa a la elección del candidato a la investidura, que previsiblemente será Mañueco, por parte del presidente de las Cortes, Francisco Vázquez.

Una propuesta que tendrá que producirse antes del próximo 7 de mayo y que, por tanto, implicaría que los contactos se produjesen la próxima semana.

"Estamos en tiempo, forma y plazo y desde los grupos esperando que se produzca esa citación y nos reuniremos con toda normalidad y con toda tranquilidad", ha destacado la portavoz del Grupo Popular durante su intervención.