Abascal afirma que las negociaciones con el PP en CyL "no han avanzado más" por las "zancadillas" de Génova

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este jueves que las negociaciones entre su formación y el Partido Popular en Castilla y León, Extremadura y Aragón "no han avanzado más" por las "zancadillas" de Génova.

Abascal ha apuntado que a la dirección nacional del PP "le cuesta comprender que Vox ha tenido una gran fuerza tanto en Extremadura como en Aragón y en Castilla y León".

Así lo ha indicado el presidente del partido en declaraciones ante los medios en la precampaña andaluza desde Andújar, en Jaén, donde ha explicado que cuando le preguntan por las relaciones con el PP le resulta "difícil" contestar porque "hay muchos partidos populares".

Además, ha puesto en valor que, en estos momentos, "estamos encontrando una voluntad de diálogo en el PP de Extremadura", en María Guardiola. Esa "voluntad de diálogo", ha comentado, también la están encontrando en el PP de Aragón, en Jorge Azcón.

En concreto,ha explicado que la detectaron hace "varias semanas, incluso hace algún mes", pero ha lamentado que "las negociaciones no han avanzado más por las zancadillas del PP, de la dirección nacional" de este partido.

Abascal se muestra "optimista"

Además, ha dejado claro que la "fuerza" que consiguió Vox en las elecciones celebradas en estas tres comunidades "la vamos a ejercer".

"No pretendemos que se aplique todo nuestro programa, pero una parte muy importante de lo que los ciudadanos han elegido al votarnos a nosotros va a tener que recogerse en esos acuerdos", ha señalado.

Al mismo tiempo, Abascal se ha mostrado "optimista" en relación a la conformación de gobiernos de coalición con los populares en esas tres comunidades autónomas, siempre y cuando el PP y su dirección nacional "no pongan palos en la rueda".

El líder de Vox ha asegurado que su partido es el que "pone las facilidades" en las negociaciones porque "se sabe por dónde vamos", mientras que los populares "ponen muchas dificultades porque no sabemos nunca por dónde pueden salir".