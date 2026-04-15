De la bronca permanente a la mano tendida: la esperanza de la concordia se abre paso en la política de Castilla y León

El hemiciclo de las Cortes de Castilla y León amaneció este martes con una luz distinta. No era solo el sol de primavera, era la atmósfera que se respiraba en cada rincón con un sosiego institucional que contrastaba con los recuerdos aún frescos de las broncas de la pasada legislatura.

Tras cuatro años de broncas, interrupciones y crispación, la sesión constitutiva de la XII Legislatura arrancó con un tono inesperadamente conciliador, casi esperanzador. El cambio no es casual.

La posición constructiva de la oposición, la alianza pragmática entre PP y Vox, y, especialmente, el perfil dialogante y moderado del nuevo presidente, Francisco Vázquez, hacen prever una legislatura mucho menos beligerante que la anterior en la Comunidad.

Después de un período marcado por el ruido y el desgaste institucional, la política de Castilla y León parece haber decidido, al menos por ahora, bajar el volumen de la confrontación y subir el de la eficacia.

Una reflexión sobre el civismo

A las 11:33 horas, bajo la presidencia de la Mesa de Edad −encabezada por el popular José María Eiros, de 67 años, flanqueado por el procurador más joven, Ángel Porras, de 27, y el socialista Diego Vallejo, de 28−, se dio inicio oficial a la XII Legislatura.

Eiros, con solemnidad, citó el Discurso Fúnebre de Pericles recogido por Tucídides: un elogio a la democracia que administra en favor de la mayoría, con derechos iguales, acceso a cargos por méritos, respeto a la libertad y acatamiento de las leyes.

Era un arranque simbólico, casi poético, que invitaba a la reflexión sobre el civismo en tiempos de fragmentación política. Ninguna fuerza política cuenta con la mayoría absoluta de la Cámara, lo que convierte cualquier acuerdo en pieza clave.

Contra todo pronóstico de tensión postelectoral tras los comicios del 15 de marzo, la sesión constitutiva transcurrió con una fluidez y un respeto que sorprendió incluso a los más veteranos de la Cámara.

Un discurso conciliador

El discreto y experimentado procurador segoviano del PP y exvicepresidente primero de las Cortes, Francisco Vázquez, fue elegido décimo presidente de la institución con 47 votos en primera vuelta.

Vázquez no solo tomó el timón; lo hizo con un discurso que, desde la primera palabra, buscó tender puentes y calmar las aguas. "Vengo a ser el presidente de todos y mi mano está tendida a todos", afirmó con rotundidad nada más jurar el cargo.

Recordó que las Cortes son "la representación legítima de todos los castellanos y leoneses" y que "ha sido elegida por todos ellos".

Se comprometió a responder "con trabajo y entrega a la confianza de los ciudadanos" y subrayó que asumir la Presidencia "no es solo un honor político, es un compromiso con la palabra, con el pacto y con esta Comunidad que se funde en esencia con los cimientos de España".

El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Carlos Martínez, saluda al nuevo presidente de la Cámara, el popular Francisco Vázquez, durante la sesión de constitución del Parlamento autonómico, este martes Leticia Pérez ICAL

Agradeció al presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco y rindió homenaje a los nueve presidentes anteriores. "Cada uno de ellos aportó su trabajo para consolidar a esta institución", afirmó.

Prometió "mantener el listón de la dignidad parlamentaria tan alto como los castellanos y leoneses se merecen" y reconoció que la confrontación es "legítima y necesaria en democracia", pero insistió en un “objetivo común para mejorar la vida de las personas".

El ambiente en el hemiciclo era palpablemente distinto al de hace cuatro años, cuando se inició la XI Legislatura que inauguró el primer Gobierno de coalición entre PP y Vox en España, entre grandes tensiones.

De la tensión al sosiego

El 10 de marzo de 2022, cuando Carlos Pollán, de Vox, fue elegido presidente de la Cámara, varios procuradores socialistas se negaron abiertamente a estrecharle la mano en el saludo protocolario.

Aquel gesto se convirtió en el símbolo de una legislatura que arrancó con hostilidades declaradas y que, durante sus primeros meses, se caracterizó por plenos broncos, interrupciones constantes y acusaciones personales que subían de tono hasta el grito.

La Mesa de las Cortes en ocasiones parecía más un campo de batalla que un órgano de gobierno y se producían mociones veladas, debates convertidos en rifirrafes y una polarización que no solo crispaba el ambiente parlamentario, sino que desgastaba la imagen institucional.

El procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, saluda al presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, este martes Leticia Pérez ICAL

El inicio de la XI Legislatura fue, en muchos sentidos, un ejemplo de cómo la confrontación puede enquistarse. Este martes, en cambio, las manos se tendieron.

El líder de la oposición, el socialista Carlos Martínez, reconoció en su intervención posterior a la sesión constitutiva de las Cortes el tono constructivo del nuevo presidente y abrió explícitamente la puerta al diálogo leal desde el primer día.

Aunque criticó el acuerdo previo entre PP y Vox como un "reparto de sillones", no hubo una sola crítica directa al discurso de Vázquez ni un solo gesto de rechazo. Al contrario: la oposición, en su conjunto, valoró la disposición al encuentro y la ausencia de reproches gratuitos.

Era como si, tras cuatro años de ruido, todos hubieran decidido que había llegado el momento de bajar el volumen y subir la eficacia. Precisamente, ese pacto pragmático entre PP y Vox es uno de los pilares de esta nueva tranquilidad.

Una nueva alianza

La relación entre las dos formaciones de la derecha ha sido, desde la salida de los de Santiago Abascal del Ejecutivo autonómico, en julio de 2024, especialmente tirante, con discrepancias públicas, vetos cruzados, tensiones y duros enfrentamientos en los plenos.

Este martes, sin embargo, ambos partidos han escenificado una alianza pragmática y bien engrasada. El acuerdo previo para la Mesa, cerrado este lunes, permitió al PP recuperar la Presidencia tras siete años en manos ajenas y garantizar el control del órgano rector.

El presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y el nuevo presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, se funden en un abrazo en el Parlamento autonómico, este martes Leticia Pérez ICAL

Carlos Menéndez, de Vox, ocupará la Vicepresidencia Primera; Nuria Rubio, del PSOE , la Vicepresidencia Segunda; el socialista Daniel de la Rosa la Secretaría Primera, la popular Rocío Lucas la Secretaría Segunda; y Susana Suárez, de Vox, la Secretaría Tercera.

Además, para blindar la mayoría y evitar cualquier sorpresa, el PP cedió seis votos a Vox en la votación de secretarías, lo que permitió a Susana Suárez sumar 20 apoyos, 14 propios más los seis populares.

La nueva portavoz del PP, Leticia García, defendió la maniobra como necesaria "para dar la máxima seguridad" y "garantizar la estabilidad institucional desde el primer día".

Carlos Pollán, portavoz de Vox, lo enmarcó sin ambages: "Hemos dado el primer paso para entendernos". Y confirmó que las negociaciones para un posible acuerdo de Gobierno de coalición continúan, sin calendario fijo, pero con voluntad clara.

Esta operación preventiva no solo asegura el control de la Cámara, sino que envía un mensaje inequívoco de unidad estratégica entre los dos socios de la derecha. Después de años de fricciones, el pragmatismo parece haber impuesto su ley.

La renovación de las Cortes

Otro factor que contribuye decisivamente a este clima más sereno es la renovación profunda del hemiciclo y es que más del 60% de los procuradores son nuevos.

La sesión constitutiva de la XII Legislatura en las Cortes de Castilla y León, este martes Leticia Pérez ICAL

Además, desaparecen algunas de las voces que, en la pasada legislatura, elevaban sistemáticamente el tono de los debates. El exprocurador de Ciudadanos Francisco Igea, uno de los oradores más incisivos, irónicos y críticos de la anterior etapa, ya no está en la Cámara.

Del mismo modo, Pablo Fernández, el histórico procurador de Unidas Podemos y uno de los rostros más combativos de la izquierda, capaz de convertir cualquier intervención en un alegato vehemente y denunciatorio, ha dejado también el Parlamento.

Sin estas dos figuras, cada una desde su trinchera ideológica, el debate parlamentario pierde intensidad dramática, pero gana, quizá, en profundidad y eficacia.

Los nuevos procuradores llegan con menos equipaje de rencores acumulados y más disposición a escuchar. En política, esa frescura es un valor incalculable.

La voluntad de construir

Nadie es tan ingenuo como para pensar que la XII Legislatura será un camino de rosas. Las discrepancias ideológicas siguen ahí, y los grandes temas pendientes de la Comunidad generarán inevitablemente choques.

Carlos Martínez ya ha advertido que vigilará de cerca el cumplimiento de compromisos y que ejercerá una oposición firme pero constructiva. Sin embargo, el tono inicial invita al optimismo prudente.

El nuevo presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, tras ser elegido durante la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León de la XII Legislatura. Leticia Pérez ICAL

La llegada del PP a la Presidencia de las Cortes, después de un paréntesis de siete años, parece actuar como un bálsamo. Francisco Vázquez no es un agitador; es un gestor con perfil de puente: discreto, leal, eficaz y con una trayectoria impecable al servicio público.

Su Presidencia promete ser institucional, dialogante y enfocada en la utilidad de la Cámara como espacio de encuentro más que de confrontación.

Mañueco lo definió como "ejemplo de lealtad y trabajo", y la propia sesión de este martes lo corroboró: ningún incidente, ningún reproche gratuito, solo la voluntad expresa de construir desde el respeto.

Queda por ver si esta luna de miel inicial se consolida en los próximos meses o si las tensiones de la política autonómica reaparecen cuando tengan lugar los primeros plenos de calado.

Un horizonte distinto

Pero lo que es indiscutible es que la XII Legislatura ha comenzado de una forma radicalmente distinta a la anterior. Ha pasado de ser el escenario de la división más visible a convertirse, al menos en su estreno, en un espacio de posible entendimiento.

La mano tendida de Carlos Martínez, el discurso sin aristas de Francisco Vázquez, el pacto pragmático entre PP y Vox y la renovación de la Cámara dibujan un horizonte distinto.

No es que se haya acabado la política; es que, por una vez, la política parece dispuesta a ser un poco menos espectáculo y un poco más gestión útil para los ciudadanos.

La XII Legislatura ha echado a andar. Y, contra todo pronóstico, lo ha hecho en paz, con manos tendidas y con la mirada puesta en el futuro común.

Ahora toca demostrar que esta concordia inicial no es flor de un día, sino el cimiento de una legislatura productiva y estable. El timón de la Cámara ya está en manos de Francisco Vázquez.

El resto dependerá del compromiso de todos los procuradores para que las Cortes sigan siendo, como prometió el nuevo presidente, el tronco fuerte que sostenga las esperanzas de los ciudadanos de Castilla y León.