Vázquez toma el timón de las Cortes en el arranque de la legislatura en Castilla y León: "Seré el presidente de todos"

Arranca la XII Legislatura en Castilla y León. El procurador de Partido Popular por Segovia Francisco Vázquez se ha convertido este martes en el nuevo presidente de las Cortes con el apoyo de Vox, al superar su candidatura la mayoría absoluta en primera votación.

El hasta ahora vicepresidente primero de la Cámara ha recibido los 33 votos de los procuradores del PP, así como los 14 de los parlamentarios del partido de Santiago Abascal, tras el acuerdo entre ambas formaciones anunciado este lunes.

La candidata del PSOE a la Presidencia, Nuria Rubio, por su parte, ha recibido los 30 votos de su grupo y se han producido otros cinco votos en blanco, correspondientes a los partidos provinciales: los tres de la Unión del Pueblo Leonés, el de Soria ¡Ya! y el de Por Ávila.

El presidente "de todos"

Vázquez ha hecho gala de su talante conciliador en su primer discurso como presidente tras jurar el cargo. "Vengo a ser el presidente de todos y mi mano está tendida a todos", ha afirmado.

El nuevo presidente de las Cortes ha recordado que la Cámara "es la representación legítima de todos los castellanos y leoneses" y que "ha sido elegida por todos ellos" y se ha comprometido a "responder con trabajo, lealtad y entrega a la confianza de los ciudadanos".

"Asumir la Presidencia de las Cortes no es solo un honor político, es un compromiso con la palabra, con el pacto y con esta Comunidad que se funde en esencia con los cimientos de España", ha afirmado.

Vázquez ha agradecido su confianza al presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y ha hecho un reconocimiento a los nueve presidentes de las Cortes que le han precedido. "Cada uno de ellos aportó su trabajo para consolidar a esta institución", ha afirmado.

Conformar el nuevo Gobierno

Además, ha prometido "mantener el listón de la dignidad parlamentaria tan alto como los castellanos y leoneses se merecen". Vázquez ha marcado el camino a seguir durante las próximas semanas con el objetivo de conformar el nuevo Gobierno autonómico.

"En democracia los ciudadanos deciden y en este caso han otorgado la responsabilidad de formar Gobierno al Partido Popular y esta será una de las primeras tareas de esta Cámara. Se harán los trabajos necesarios para que se conforme el Gobierno", ha señalado.

El nuevo presidente ha asegurado que la confrontación entre los grupos es "legítima y necesaria en democracia" pero se ha mostrado convencido de que todos los grupos "comparten el objetivo común de hacer el mejor trabajo posible para mejorar la vida de las personas".

Vázquez ha asegurado que trabajará para que los debates parlamentarios se desarrollen "con respeto" y ha pedido que todos los procuradores "hagan honor al juramento o promesa prestados".

"El futuro nos debe encontrar unidos, declaro formalmente constituidas las Cortes de Castilla y León en la XII Legislatura", ha zanjado.

El PP recupera la Presidencia

Vázquez es el décimo presidente de las Cortes y el sexto del PP desde la primera legislatura que comenzó en 1983. El último de su partido fue Ángel Ibáñez, de marzo a junio de 2019, antes de que la Presidencia de la Cámara pasara a Ciudadanos y, desde 2022, a Vox.

El PP vuelve a ostentar la segunda autoridad de la Comunidad después de siete años y el nuevo presidente, que sustituye a Carlos Pollán, de Vox, dirigirá un Parlamento autonómico de 82 procuradores, uno más que la pasada legislatura.

En las nuevas Cortes, constituidas este martes, están representados seis partidos: PP, PSOE, Vox, UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila, y ninguna fuerza política cuenta con la mayoría absoluta de 42 procuradores.

Menéndez y Rubio

Durante la sesión de este martes han sido elegidos, además, los nuevos vicepresidentes y los nuevos secretarios de la Mesa de las Cortes para la XII Legislatura.

El procurador de Vox por Salamanca Carlos Menéndez ha sido elegido nuevo vicepresidente primero de la Cámara mientras que la socialista leonesa Nuria Rubio ha sido elegida vicepresidenta segunda.

La popular Rocío Lucas, hasta ahora consejera de Educación de la Junta, el socialista Daniel de la Rosa y la procuradora de Vox por Segovia Susana Suárez han sido elegidos, por su parte, nuevos secretarios de la Mesa de las Cortes.

El escrutinio ha otorgado, por sorpresa, la Secretaría Primera al candidato socialista, al ceder el PP seis votos a Vox, lo que ha hecho que Lucas se quede con la Secretaría Segunda y la procuradora de Vox con la Tercera.

Según han informado fuentes del PP a este medio, esa votación se ha debido a que los populares y Vox han decidido mantener el acuerdo previsto, a pesar de que el Grupo Mixto no ha presentado candidato, para asegurar la composición de la Mesa que habían acordado.

"El signo de la estabilidad"

El presidente de la Junta en funciones y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado que este martes comienza una nueva legislatura "bajo el signo de la estabilidad" gracias al acuerdo entre PP y Vox sobre la constitución de la Mesa del Parlamento.

No obstante, Mañueco, que ha llegado al Parlamento regional acompañado por Francisco Vázquez y Rocío Lucas y de la portavoz del Grupo Popular, Leticia García, ha reconocido que tendrán que "seguir trabajando en el futuro" entre los grupos para agregar que "eso es ya otra historia".

El dirigente popular se ha mostrado convencido de que todos los procuradores del conjunto de las fuerzas políticas que conforman la nueva cámara autonómica "van a dar el máximo de sus posibilidades por las personas de nuestra tierra".

Además, Mañueco ha valorado a los candidatos del PP a la Mesa de las Cortes y ha ensalzado la figura del nuevo presidente de la Cámara, Francisco Vázquez, y de la nueva secretaria segunda, Rocío Lucas.

Sobre el primero, ha recalcado que representa "toda una vida dedicada al servicio público" y es un "ejemplo de persona trabajadora, discreta, leal, eficaz".

En cuanto a Lucas, ha defendido que ha sido "la mejor consejera de Educación de la historia de la Comunidad". "El Partido Popular pone encima de la mesa dos personas fantásticas", ha insistido.

Por último, sobre la nueva portavoz de los populares en el Parlamento autonómico, la hasta ahora consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha señalado que "va a desarrollar una labor imprescindible en estas Cortes".

Pericles y el Peloponeso

Las Cortes han iniciado oficialmente hoy la XII Legislatura con la sesión dirigida por la mesa de edad, que ha estado presidida por el popular José María Eiros y que estuvo conformada también por su compañero de partido, Ángel Porras, y por el socialista Diego Vallejo como secretarios.

Los tres representantes han sido los encargados de guiar la sesión constitutiva que ha culminado con la elección del popular Francisco Vázquez como nuevo presidente de la Cámara.

Al inicio, que ha tenido lugar a las 11:33 horas, Eiros, de 67 años, ha tomado la palabra para dar por iniciada la sesión con unas palabras de "uno de los más altos testimonios de cultura cívica legados por la Antigüedad".

En concreto, el Discurso Fúnebre que Tucídides puso en boca de Pericles como elogio a los jóvenes atenienses fallecidos en la Guerra del Peloponeso.

En él, se realiza un elogio a la democracia como "régimen que ejerce la administración en favor de la mayoría y no de unos pocos", en el que sus ciudadanos "gozan de iguales derechos".

Arranca la XII Legislatura

Y, en cuanto a los honores, "cualquiera puede acceder a los cargos públicos porque se le elige más por sus méritos que por su posición social". El texto citado por Eiros también recuerda la norma de "respetar la libertad" y de "jamás obrar ilegalmente".

"Acatamos las leyes, en particular las que defienden a las víctimas de la justicia y las que, aunque no estén inscritas, todos consideran vergonzoso infringir", ha zanjado.

Con posterioridad, Porras, de 27 años, y Vallejo de 28, como los procuradores más jóvenes de las Cortes, se han encargado de leer al resto de parlamentarios las normas del Reglamento que rige la sesión constitutiva y el decreto de convocatoria de las pasadas elecciones autonómicas.

Además, han dado cuenta de la relación, uno a uno y en orden alfabético, de los 82 procuradores elegidos en las urnas en los comicios del pasado 15 de marzo: 33 del Partido Popular, 30 del PSOE, 14 de Vox, tres de la UPL, uno de Soria ¡Ya! y otro de Por Ávila.

Tras ello, han comenzado a llamar a los procuradores por orden alfabético para participar en la primera votación secreta en urna, con la que se ha elegido al nuevo presidente de las Cortes. El solemne inicio de la XII Legislatura en Castilla y León.