Carlos Menéndez (Vox) será el nuevo vicepresidente primero de las Cortes de CyL: Susana Suárez, secretaria de la Mesa

El procurador de Vox por Salamanca Carlos Menéndez será el nuevo vicepresidente primero de las Cortes, en virtud del acuerdo alcanzado entre el PP y los de Santiago Abascal este lunes, según han confirmado fuentes de los de Santiago Abascal a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Además, la procuradora por Segovia Susana Suárez ostentará una de las tres Secretarías de la Mesa de la Cámara, que será elegida en la sesión de constitución del Parlamento autonómico, prevista para este martes a partir de las 11:30 horas.

Menéndez fue portavoz de Vox en las Cortes entre 2022 y 2024 cuando, tras la ruptura del Gobierno de coalición, el entonces vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, regresó a la Portavocía, hasta su dimisión en febrero de 2025, cuando fue sustituido por David Hierro.

Desde que dejó la Portavocía, el procurador salmantino se convirtió en portavoz adjunto hasta el final de la XI Legislatura.

Menéndez tiene garantizado el cargo tras el acuerdo entre PP y Vox anunciado este lunes, en virtud del cual el popular Francisco Vázquez, que ostenta la vicepresidencia segunda de la Cámara desde 2019, se convertirá en nuevo presidente de las Cortes.

El pacto entre ambos partidos, que el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, definía este lunes como el "preludio" de un acuerdo de Gobierno, también concede al partido de Santiago Abascal una de las Secretarías de la Mesa, mientras que otra irá para la popular Rocío Lucas.

Fuentes de Vox han confirmado a este medio que la elegida por el partido es la procuradora por Segovia Susana Suárez. Hasta ahora, ese puesto lo había ocupado la procuradora por Valladolid Fátima Pinacho, que abandona la Mesa de las Cortes.

Pollán, portavoz

Por otro lado, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta y actual presidente de las Cortes, Carlos Pollán, que deja este martes su puesto, se convertirá en el nuevo portavoz del grupo parlamentario, un cargo que abandonará si entra a formar parte del futuro Gobierno autonómico.

Además, el procurador por Valladolid Alberto Díaz Pico, que formó parte de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo en la etapa de Mariano Veganzones, será el viceportavoz de Vox en las Cortes.

El hasta ahora portavoz, el palentino David Hierro, será el portavoz adjunto y secretario del Grupo Vox en las Cortes.

Una nueva distribución tras el acuerdo alcanzado este lunes y que refleja, en palabras de Garriga, la "buena sintonía" entre ambos partidos con la vista puesta en la conformación del nuevo Gobierno, casi dos años después de la abrupta ruptura del anterior Ejecutivo de coalición.