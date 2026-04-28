Pollán acusa a Génova de retrasar el pacto con Mañueco hasta después de las elecciones andaluzas: "Es una intromisión"

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha criticado este martes la posibilidad de que la dirección nacional del Partido Popular esté condicionando los tiempos de negociación con la formación de Vox para la investidura en la comunidad.

Según ha señalado, la decisión de posponer un posible acuerdo hasta después de las elecciones andaluzas supondría “una intromisión”.

Pollán ha asegurado que, hasta ahora, las conversaciones con el candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, se desarrollan con normalidad.

“Las reuniones se están produciendo, hay un diálogo fluido y ojalá no encontremos trabas desde el Partido Popular en Génova”, ha afirmado, destacando la “predisposición” del líder autonómico a mantener un diálogo “constructivo”.

Sin embargo, el portavoz de Vox ha reconocido su sorpresa tras conocer la información de EL ESPAÑOL que apunta a una paralización de las negociaciones hasta después de los comicios andaluces.

“Eso ya creo que es una intromisión del Partido Popular o de Génova, o del propio señor Mañueco si decide cambiar sus prioridades”, ha advertido, subrayando que lo prioritario debería ser “buscar lo mejor para los castellanos y leoneses”.

Las declaraciones de Pollán llegan después de que se haya publicado que el entorno de Mañueco baraja retrasar la firma del acuerdo para evitar que determinados elementos del pacto, como el concepto de “prioridad nacional”, entren de lleno en la campaña electoral andaluza.

Una estrategia que buscaría no interferir en las aspiraciones del presidente andaluz, Juanma Moreno, en su intento de revalidar el Gobierno autonómico.

A este respecto, Pollán ha reiterado que Vox mantiene intacta su disposición a alcanzar un acuerdo “positivo para Castilla y León”, recordando además el crecimiento de su formación en representación parlamentaria.

“Todo el mundo tiene que ser consciente de que hemos crecido en relación con la anterior legislatura”, ha apuntado.

En cuanto a los contenidos del posible pacto, el dirigente ha evitado entrar en detalles concretos, aunque sí ha señalado que habrá “temas troncales” que serán irrenunciables para su partido. Entre ellos, ha citado cuestiones como la “libertad nacional” o la “reducción de la inmigración ilegal”, insistiendo en que Vox es “claro y transparente” en sus planteamientos.

Respecto a los plazos, Pollán ha descartado prácticamente la posibilidad de cerrar un acuerdo antes del inicio del periodo electoral andaluz. “Antes del 1 de mayo, seguro que no”, ha reconocido, aunque ha insistido en que, por parte de su formación, no será por falta de voluntad.