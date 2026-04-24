Mañueco rebaja la prioridad nacional a "medida puntual" y da por hecho un Gobierno "estable" con Vox

La investidura de Alfonso Fernández Mañueco parece ya encaminada, con PP y Vox exhibiendo sintonía a nivel nacional tras los pactos de Extremadura y Aragón y ante un revelador ambiente de concordia después del acuerdo alcanzado en las Cortes de Castilla y León.

Todo ello en un contexto político marcado por los pactos paralelos en Extremadura y Aragón, las elecciones andaluzas, la voluntad de Mañueco de cerrar un Gobierno "estable" y con la presión de Vox para introducir la idea de prioridad nacional.

Y será precisamente esta última exigencia de Vox una de las que más tense las negociaciones con el PP, también en Castilla y León.

La llamada prioridad nacional ha entrado con fuerza en el debate político y se ha convertido ya en uno de los puntos más sensibles de los pactos autonómicos.

Aunque este 23 de abril, Día de Castilla y León, Mañueco ha evitado pronunciarse sobre esta propuesta de Vox, ya incorporada en los acuerdos de Extremadura y Aragón, sí que ha querido dejar claro que van a trabajar para un "gobierno estable para la próxima legislatura".

Es más, consideró esa estabilidad "imprescindible más allá de cualquier consideración o medida puntual".

Una postura pragmática que busca desinflar la polémica de ámbito nacional, insistiendo en que trabajarán con "intensidad, pero con tranquilidad" en los próximos días y semanas para tener un "proyecto de futuro para Castilla y León".

Mañueco al calificarlo de "medida puntual" intenta marcar distancia y rebajar la tensión frente a los marcos más duros que Vox quiere colocar sobre la mesa y asegura que "hablarán de ese proyecto cuando se concrete y cuando se firme".

Lo cierto es que la cuestión migratoria en Castilla y León se vislumbra ya como uno de los puntos de mayor fricción entre ambas formaciones.

Activado el reloj parlamentario

La constitución de las Cortes el pasado 14 de abril activó el reloj parlamentario.

El presidente del parlamento autonómico, el popular Francisco Vázquez, dispone desde esa fecha de 15 días hábiles para proponer a Mañueco como candidato a la Presidencia de la Junta.

Ese plazo expira el 7 de mayo. Una vez hecha la propuesta, el primer debate de investidura podría celebrarse entre el 8 y el 12 de mayo, con primera votación por mayoría absoluta y, si fuera necesario, una segunda 48 horas después por mayoría simple.

En términos matemáticos, el Partido Popular, con 33 procuradores, necesitaría el respaldo de Vox, con 14 escaños, para lograr esa mayoría absoluta para alcanzar los 42 votos.

Si en dos meses desde la primera votación nadie lograra la confianza de las Cortes, las Cortes se disolverían automáticamente y habría nuevas elecciones, aunque ese escenario parece cada vez más remoto.

La previsión, por tanto, es que Mañueco tendrá el camino despejado para una investidura exitosa en mayo, en plena campaña de las elecciones andaluzas, convocadas para el día 17.

El pacto para la Presidencia de las Cortes ha tenido un valor simbólico, ya que PP y Vox han querido escenificar que la legislatura puede arrancar con estabilidad y sin bronca permanente.

El reparto acordado dejó la Presidencia del Parlamento en manos del PP y la Vicepresidencia primera en manos de Vox, una fórmula presentada por ambas partes como "paso previo" a la formación de un Ejecutivo autonómico" útil y eficaz para todos"

Extremadura y Aragón marcan el guion

La batalla por las consejerías es el siguiente gran capítulo, y los precedentes de Extremadura y Aragón están marcando el guion.

En Castilla y León, el foco está en las áreas que Vox ha intentado vincular a sus prioridades políticas: consejerías con capacidad de influir en inmigración, familia y agricultura, aunque el reparto final dependerá de las fuerzas en la negociación.

Los precedentes en Extremadura y Aragón son reveladores. En la primera de ellas, los de Santiago Abascal se quedaron con una Vicepresidencia con competencias en inmigración, la Consejería de Agricultura y un senador autonómico en la región extremeña.

En Aragón, Vox se ha hecho con tres consejerías: Desregulación, Bienestar Social y Familia, otra de Medio Ambiente y Turismo y la de Ganadería, Agricultura y Alimentación.

Además, en una de estas consejerías tendrá rango de vicepresidencia primera y sumarán también un senador autonómico.

Cabe recordar que Vox, en el anterior pacto en Castilla y León, ya llevó las riendas de las consejerías de Agricultura y Ganadería; Cultura y Turismo; Industria y Empleo, así como la vicepresidencia, a cargo de Juan García-Gallardo.

La investidura, un ejercicio de equilibro

La gran novedad política de estos días ha sido el tono. Tras una pasada legislatura muy tensa, el acuerdo en las Cortes ha instalado una apariencia de concordia que contrasta con la etapa de bronca permanente.

Pero la investidura de Mañueco se perfila como un ejercicio de equilibrio, por un lado hay que poner en marcha una legislatura sólida, sin ceder todo el control del Gobierno a Vox.

En ese contexto, Mañueco intenta presentarse como el garante de la estabilidad institucional, justo cuando Vox quiere convertir la negociación en una demostración de fuerza programática.

Aunque el desenlace llegará previsiblemente en mayo, lo que ya se vislumbra es que la nueva legislatura nace bajo el signo de la negociación permanente.