La batalla por las consejerías: el acuerdo en Extremadura marca el camino a PP y Vox en Castilla y León, pero con ecos del pasado

El acuerdo alcanzado este jueves en Extremadura entre el PP de María Guardiola y Vox ha redefinido de inmediato el mapa de las negociaciones en Castilla y León.

Lo que en la región extremeña se ha cerrado con una Vicepresidencia con cartera plena y competencias en inmigración, la Consejería de Agricultura y un senador autonómico para Vox no es solo un pacto autonómico más y podría tener su eco en la Comunidad.

La negociación de las próximas semanas no desembocará solo en un reparto de cargos. Será el termómetro real de la capacidad de PP y Vox para gobernar en coalición y el primer ensayo de su estrategia con la vista puesta en desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa en 2027.

Un acuerdo "con plazos"

Fuentes del PP han asegurado a EL ESPAÑOL de Castilla y León que aún no hay "nada" sobre el reparto de consejerías mientras que fuentes de Vox insisten en que lo primero es "el acuerdo programático, medida a medida, con plazos y garantías de cumplimiento".

"Hasta que ese acuerdo no esté cerrado no será el momento de hablar de consejerías. Ahora no estamos en ese momento", insisten esas mismas fuentes. Con todo, los plazos apremian y el acuerdo de Extremadura ha marcado el punto de partida.

Tras las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León, el PP obtuvo 33 procuradores y Vox 14. Aunque el PP mejoró ligeramente, sigue lejos de la mayoría absoluta de 42 escaños y la aritmética hace a Vox imprescindible tanto para la investidura como para unos presupuestos estables.

El eco de Extremadura

Castilla y León no es un territorio cualquiera para esta alianza. Fue la primera comunidad donde PP y Vox formaron gobierno en 2022, un experimento que duró dos años y que dejó más sombras que luces.

La Comunidad vivió crisis continuas y una sensación de inestabilidad permanente. Tras las elecciones del 15 de marzo, el PP mejoró pero se quedó lejos de la mayoría. Vox, aunque no creció tanto como esperaba, mantiene la llave del poder.

El eco de Extremadura, donde Vox ha logrado no solo sillones sino capacidad real de influencia, llega a Valladolid en un momento delicado: plena precampaña andaluza, con el pacto aragonés a punto de cerrarse y con la investidura de Mañueco prevista para el mes de mayo.

Movimientos tácticos: Industria y Educación

Uno de los movimientos más reveladores ha sido el de Leticia García. La consejera de Industria, Comercio y Empleo del PP ha cesado en el cargo y ha sido nombrada portavoz del Grupo Popular en las Cortes, en un paso que podría interpretarse como una maniobra táctica premeditada.

García deja vacante una consejería que Vox ya gestionó entre 2022 y 2024 bajo Mariano Veganzones.

Aquella etapa fue especialmente conflictiva, con enfrentamientos abiertos con UGT y Comisiones Obreras, recortes en políticas activas de empleo, expedientes judiciales y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que condenó a la Junta a pagar 1,3 millones de euros.

En términos políticos, ceder Industria a Vox sería para Mañueco una cesión de alto coste simbólico y demostraría que el PP está dispuesto a pagar el precio de la gobernabilidad, pero también abriría un frente laboral que podría reactivarse con fuerza en plena precampaña nacional.

La batalla cultural

Vox, por su parte, no se limita a recuperar terreno perdido. Apunta a consejerías que le permitan consolidar su identidad ideológica. La de Cultura también figura entre sus prioridades.

El partido ya ostentó este departamento entre 2022 y 2024, en manos de Gonzalo Santonja, que luego permaneció como independiente en el Gobierno del PP en solitario tras la salida de Vox. Pero el partido pretende aprovechar más esta Consejería si vuelve a obtenerla.

En el partido de Santiago Abascal se ve esta área como el campo de batalla perfecto para intensificar lo que denominan como batalla cultural, con una defensa de las tradiciones y un freno a lo que consideran "subvenciones ideológicas" a productos culturales progresistas.

El acuerdo extremeño, donde Vox ha obtenido visibilidad en áreas de alto impacto simbólico, ha reforzado su convicción de que debe pedir fuerte en estos terrenos. Para el PP, cederla supondría reconocer que Vox tiene derecho a marcar perfil en la esfera cultural.

La polémica de Agricultura

Más complejo resulta el debate sobre Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Vox la controló entre 2022 y 2024 y la reclama ahora con idéntica intensidad que en Extremadura, donde ya la ha conseguido.

Para los de Abascal, el campo es un terreno estratégico, con su rechazo firme al acuerdo de la Unión Europea con Mercosur y su defensa del agricultor y ganadero frente a la "agenda ecologista de Bruselas".

Sin embargo, aquí Mañueco se enfrenta a su propia hemeroteca. En los últimos meses, el presidente ha insistido en que el PP es "el partido del campo" y que, cuando Vox gestionó la consejería, "los agricultores se quedaron solos" y el PP tuvo que "recoger los platos rotos".

Ceder Agricultura ahora sería un riesgo elevado ya que la hemeroteca de Mañueco se volvería en su contra. Los agricultores podrían percibirlo como una claudicación ante Vox, erosionando la imagen del presidente de la Junta en funciones como defensor del mundo rural.

El plato fuerte: Familia

El plato fuerte que persigue Vox es la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, actualmente bajo la responsabilidad de la todopoderosa vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco.

En Extremadura, Vox ha logrado una vicepresidencia que integra Familia y competencias explícitas en inmigración: retorno de menores no acompañados, prioridad a los nacionales en vivienda social y restricciones a prestaciones para irregulares.

Ese es, precisamente, uno de los temas centrales en el ADN de Vox. En Castilla y León, obtener esta cartera tendría un impacto aún mayor. Isabel Blanco es una de las figuras más consolidadas del PP autonómico y desplazarla sería un golpe visible.

Además, otorgaría a Vox capacidad real para legislar en un área sensible que combina familia, servicios sociales y derivadas migratorias. Para Mañueco, cederla supondría abrir un frente donde Vox puede generar titulares constantes y movilizar a su base.

Una Vicepresidencia con cartera

La Vicepresidencia es otro de los elementos clave del pulso. En el gobierno de 2022-2024, Juan García-Gallardo ocupó una Vicepresidencia sin cartera, un cargo de carácter más protocolario que ejecutivo.

Vox ha aprendido la lección y exige ahora una vicepresidencia con competencias reales, idéntica a la extremeña. Esto permitiría al vicepresidente, previsiblemente Carlos Pollán, influir directamente en la coordinación del Ejecutivo y en decisiones transversales.

Además, queda en suspenso el futuro de Educación. Rocío Lucas, que ha dirigido la Consejería desde 2019 y ha sido una de las principales valedoras del modelo de Castilla y León, ha sido nombrada secretaria segunda de la Mesa de las Cortes.

Su salida del Gobierno ha generado especulaciones inmediatas sobre si se trata de un movimiento preparatorio para facilitar una cesión. El PP, sin embargo, lo considera prácticamente imposible.

Castilla y León ostenta, según todos los indicadores PISA y los informes de calidad educativa, el mejor sistema educativo de España: ratios bajas, alta tasa de éxito escolar y una red de concertada sólida.

Educación es la joya de la corona del PP autonómico. Vox querría introducir cambios en currículos, mayor peso de la libertad educativa y políticas explícitas contra la "ideología de género". Cederla sería, para Mañueco, entregar el principal argumento de diferenciación frente a la izquierda.

El senador autonómico

Sobre la mesa está también el posible nombramiento de un senador autonómico para Vox, tal y como se ha acordado en Extremadura. Se trata de un gesto simbólico de paridad que no altera el equilibrio ejecutivo pero ayuda a cerrar el paquete y a dar imagen de coalición equilibrada.

El calendario apremia y añade complejidad. La investidura de Mañueco debe producirse antes de que expire el plazo legal, pero las conversaciones se desarrollan en plena precampaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

Al mismo tiempo, el pacto en Aragón está a punto de rubricarse tras meses de negociación. Extremadura ha actuado como acelerador: ha demostrado que Vox puede obtener carteras de alto valor sin romper la coalición.

Castilla y León no puede permitirse quedar por debajo sin que Vox lo presente públicamente como una derrota o una humillación. En términos estratégicos, se inicia una nueva fase de las alianzas entre los populares y los de Santiago Abascal.

No se trata ya de pactos de urgencia para evitar elecciones, sino de coaliciones con vocación de estabilidad y proyección nacional. Desde un punto de vista más amplio, esta negociación revela las tensiones internas de ambos partidos.

Unas negociaciones clave

En el PP, Mañueco debe equilibrar la presión de Génova, que busca evitar imágenes de debilidad, con la realidad de los números autonómicos. En Vox, Abascal sabe que cada cesión refuerza su narrativa de fuerza indispensable y les permite consolidar bases para las generales de 2027.

El riesgo compartido es la inestabilidad, ya que si el acuerdo se alarga demasiado, la imagen de división puede dañar a ambos partidos. Si las cesiones son excesivas, Mañueco perderá margen de maniobra; si son insuficientes, Vox puede optar por la presión pública.

El reparto de consejerías en Castilla y León tras el pacto extremeño no es un mero ajuste de sillones. Es un ejercicio de realismo político que define los límites de la convivencia entre PP y Vox.

Mañueco intentará ceder lo imprescindible para gobernar sin perder su espacio propio como partido mayoritario. Vox, reforzado por lo obtenido en Extremadura, presionará para maximizar su influencia en áreas estratégicas y simbólicas.

El resultado que salga de las negociaciones en la Comunidad servirá como modelo, o como advertencia, para el resto de comunidades y, sobre todo, para la gran batalla nacional de 2027. Extremadura ya ha marcado el listón. Castilla y León tiene ahora la palabra. Y España observa.