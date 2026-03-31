Castilla y León, la comunidad con menos violencia de género de España pese al aumento de las denuncias

Manifestación contra la violencia de género en León, en septiembre de 2023 Campillo ICAL

Los órganos judiciales de Castilla y León recibieron 6.416 denuncias por violencia sobre la mujer durante 2025, un 6% más que en 2024. A nivel nacional, la cifra ascendió a 204.342 denuncias, lo que supone un incremento del 2,64 %.

Según los datos anuales publicados este martes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Castilla y León mantiene la tasa más baja del país: 48,4 víctimas por cada 10.000 mujeres, frente a la media nacional de 74.

Respecto al año anterior, la tasa autonómica subió 1,6 puntos, mientras que la nacional descendió ligeramente, dos décimas.

Las comunidades con tasas más elevadas fueron Baleares (115,8), Navarra (100,3), Comunidad Valenciana (92,7), Canarias (90,3), Murcia (89,8), Andalucía (81,9) y Madrid (78,9).

Por debajo de la media nacional se situaron Cantabria (73,4), Aragón (64,9), Cataluña (61,5), Castilla-La Mancha (61,3), País Vasco (59,9), Extremadura (58,5), Asturias (58), La Rioja (55,8), Galicia (49,8) y Castilla y León (48,4).

En cuanto a las medidas de protección, en la Comunidad se acordaron 1.905 órdenes de protección en 2025, un 1,3 % más que en 2024. A nivel estatal fueron 40.205, un 1,22 % menos.

Los juzgados y tribunales dictaron en España 60.942 sentencias en materia de violencia sobre la mujer, de las que el 82,36 % fueron condenatorias.

Las víctimas, protagonistas

Como viene ocurriendo de forma estable en los últimos años, siete de cada diez denuncias (el 71,61 %) fueron presentadas directamente por las propias mujeres víctimas, ya sea en el juzgado o en comisaría. Solo el 1,96 % procedieron del entorno familiar.

En términos absolutos, las víctimas interpusieron 146.338 denuncias y sus familias, 4.006. La presidenta del Observatorio, Esther Rojo, ha destacado la relevancia de este elevado porcentaje de denuncias presentadas por las propias afectadas.

"Este dato debe ponerse en relación con el bajísimo porcentaje de denuncias del entorno familiar, que se mantiene estable en el 1,96 %", ha señalado.

Rojo ha insistido en que, a pesar de los avances, "todavía son muchas las mujeres que sufren esta violencia en silencio".

Por ello, ha considerado "muy relevante" seguir trabajando desde las instituciones para generar confianza y animar a las víctimas a dar el paso de denunciar.

Estos datos dibujan un panorama en el que, aunque Castilla y León presenta indicadores más favorables que la media nacional, la violencia de género sigue creciendo en denuncias y exige una respuesta institucional constante y efectiva.