Castilla y León registra una de las tasas más bajas de violencia de género de España durante el verano

Castilla y León superó el verano de 2025 con una incidencia de casos de violencia de género inferior a la media nacional.

Así lo confirman los datos publicados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), difundidos hoy, que sitúan a la Comunidad en 14,1 víctimas por cada 10.000 mujeres, frente a las 19,8 registradas en el conjunto del país durante el tercer trimestre del año.

La cifra coloca a Castilla y León en la franja baja del mapa nacional, lejos de las comunidades con mayor presión sobre los juzgados especializados y más cerca de aquellas donde el impacto es menor. Aun así, el propio Observatorio subraya que el trimestre no permite lecturas triunfalistas: a nivel estatal, la violencia machista se mantuvo estable, con 49.156 mujeres víctimas y 53.268 denuncias en apenas tres meses, lo que equivale a 579 denuncias cada día.

El número de denuncias por víctimas de violencia de género en Castilla y León se incrementó en el segundo trimestre del año un 20,6 por ciento con relación al mismo periodo del pasado año, hasta totalizar 1.864, mientras que se contabilizaron 1.715 víctimas, un 24,6 por ciento más. Esta evolución contrasta con la estabilidad registrada en el conjunto de España, donde se registraron un total de 49.156 mujeres víctimas -un 0,88 por ciento más-, y 53.268 denuncias -un 0,23 por ciento más-, según se desprende de los datos extraídos de los boletines de estadística judicial para elaborar el ‘Informe trimestral sobre Violencia de Género’.

Detrás de esos números hay miles de historias que llegan a los juzgados por distintas vías. En la mayoría de los casos, son las propias mujeres quienes dan el paso de denunciar, ya sea en comisaría o ante el juez. Otras veces, la intervención policial, un parte médico o el aviso de terceros activa el procedimiento. En cualquier caso, el sistema judicial sigue recibiendo un flujo constante de casos durante los meses de verano.

Uno de los datos que más inquieta a los responsables del Observatorio es el repunte de mujeres que deciden no declarar contra su agresor. Durante el trimestre, 11,5 de cada cien víctimas optaron por acogerse a la dispensa legal, un 22,5 % más que en el mismo periodo del año anterior. La presidenta del Observatorio, Esther Rojo, ha expresado su preocupación por esta tendencia, aunque recuerda que la Justicia dispone de mecanismos para proteger a las víctimas y evitar su exposición directa frente al agresor.

Pese a estas dificultades, la respuesta judicial sigue siendo firme. Entre julio y septiembre, los tribunales dictaron 13.440 sentencias, y en más de ocho de cada diez casos el fallo fue condenatorio. También se acordaron 8.920 órdenes de protección, cerca del 70 % de las solicitadas, con medidas como la prohibición de comunicación o el alejamiento del agresor como las más habituales para garantizar la seguridad de mujeres y menores.

Aunque Castilla y León presenta cifras más bajas que la media nacional, el mensaje que lanza el Observatorio es claro: la violencia de género no desaparece por sí sola. Mantener recursos, especialización y confianza en la Justicia sigue siendo clave para que más mujeres rompan el silencio y puedan salir de una espiral que, en demasiados casos, se prolonga durante años.