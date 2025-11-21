Castilla y León alerta sobre la violencia machista en la población joven: "No es normal que controlen el móvil"

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha lanzado este viernes un mensaje de alerta sobre el repunte de actitudes de control entre la juventud y la persistencia de la violencia machista en la Comunidad.

Lo ha hecho durante la inauguración del I Congreso regional 'Violencia de género: prevenir, intervenir y restaurar', organizado por el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, donde ha dedicado sus primeras palabras a la condena "enérgica" de esta "lacra" y ha trasladado el "compromiso", el "apoyo" y el "cariño" del Gobierno autonómico y del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a todas las víctimas y a sus familias.

Blanco ha asegurado que la violencia machista continúa siendo un fenómeno visible en Castilla y León y ha advertido de que se están reproduciendo comportamientos que muchas mujeres consideraban superados.

I Congreso regional 'Violencia de género: prevenir, intervenir y restaurar', organizado por el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León

"No es normal que te controlen por el móvil, no es normal que te digan no te pongas esa falda, no es normal que te digan con quién estabas", ha afirmado. Así que ha pedido que no se normalicen actitudes que están reapareciendo "especialmente entre las más jóvenes".

En este sentido, la consejera ha destacado el incremento de la violencia ejercida a través de las nuevas tecnologías. Blanco ha enumerado el aumento del sexting, el control digital y otras formas emergentes de agresión que afectan de forma directa a adolescentes y jóvenes.

La consejera ha recalcado la necesidad de intensificar la sensibilización y la prevención para frenar estas conductas y evitar que se integren en la vida cotidiana de las relaciones afectivas.

"Nuestra obligación no es solo protegerlas"

En su intervención también ha destacado el modelo "in-on-out" implantado en Castilla y León, que combina prevención, atención y acompañamiento hacia la autonomía.

Blanco ha asegurado que los servicios sociales deben ser "la puerta de entrada" para las víctimas, pero también "la puerta de salida" que les permita recuperar su vida, su seguridad y su independencia. "Nuestra obligación no es solo protegerlas; nuestra obligación es que ellas se sientan seguras", ha remarcado.

Castilla y León dispone actualmente de 13 casas de acogida y 5 centros de emergencia para mujeres víctimas de violencia de género.

Blanco ha recordado que la Comunidad ha duplicado las plazas con la apertura de dos nuevos centros en esta legislatura, ubicados en Soria y Zamora.

También ha enumerado la existencia de dos centros duales para mujeres con discapacidad que, además, sufren violencia machista, así como nueve centros Atiendo presenciales repartidos por la Comunidad.

La consejera también ha resaltado la importancia del centro Atiendo virtual, que permite atender de forma rápida y anónima a mujeres que no saben si están ante una agresión sexual.

El servicio funciona por teléfono, WhatsApp y página web, y ha registrado 13.000 visitas. "Para muchas chicas resulta más fácil pedir ayuda desde el anonimato", ha explicado.

Una ayuda integral

Blanco subrayó la colaboración con los colegios profesionales, especialmente con el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León. El convenio ha pasado de 300.000 a 450.000 euros y ha permitido atender este año a 1.562 personas, de las cuales 1.182 son mujeres y 53 hombres a través del programa Phoenix. El resto son hijos, hijas o familiares dependientes. A esta cifra se suman 801 mujeres atendidas por las corporaciones locales, más de la mitad en el medio rural.

La consejera ha destacado también el reto territorial de Castilla y León, con 2.248 municipios y solo 16 con más de 20.000 habitantes. Afirmó que este escenario obliga a ampliar recursos que garanticen la atención a víctimas en áreas con muy baja densidad poblacional.

Además, Blanco ha advertido que la violencia digital es especialmente peligrosa en municipios pequeños, donde el anonimato es menor y la dependencia social es mayor.

En materia de inserción laboral, la consejera ha querido poner en valor los resultados del programa PemCyL, desarrollado junto a la Fundación Santa María la Real. En sus diez años de funcionamiento ha formado a 2.442 mujeres, 991 de ellas víctimas de violencia machista.

Un total de 1.108 participantes han conseguido empleo y 425 son mujeres víctimas. Además, 16 han emprendido su propio negocio, entre ellas cinco víctimas de violencia de género.

La consejera ha asegurado que la visibilidad y la sensibilización están contribuyendo al aumento de las denuncias en la comunidad. Explicó que este incremento no implica necesariamente más casos de violencia, sino que "cada vez hay más mujeres que se atreven a dar ese paso".

"Vox y PSOE no han permitido que se invierta más"

A preguntas de los periodistas, la consejera de Familia ha lamentado que el presupuesto autonómico no prosperara en las Cortes ayer, y que incluía nuevos beneficios para igualdad y violencia machista.

Blanco ha explicado que las cuentas contaban un incremento "muy significativo" de los fondos destinados a este ámbito y que "las inversiones se multiplicaban por dos" respecto al ejercicio anterior.

La consejera ha detallado que la propuesta contemplaba ampliar recursos de acogida, reforzar la atención psicológica especializada, aumentar el personal en centros de emergencia y consolidar programas de inserción laboral para víctimas.

Unas medidas que no saldrán adelante, ha señalado por la oposición conjunta de "Vox Castilla y León y el Partido Socialista". Blanco ha recordado que, al quedar bloqueada la tramitación presupuestaria, continúan en vigor los créditos prorrogados, lo que, a su juicio, limita la capacidad de la Junta para desplegar nuevas medidas y ampliar los servicios de protección previstos para 2025.

Sin datos concretos de los fallos del Programa Cometa

Además, Blanco reclamó nuevamente al Ministerio de Igualdad los datos comprometidos en la conferencia sectorial, sobre los fallos que se han producido en el Programa Cometa, con las pulseras de seguimiento a maltratadores.

Blanco ha señalado que su departamento había solicitado información concreta sobre casos recientes que habían generado preocupación en distintas comunidades. Según ha detallado, la respuesta de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que también acudía hoy a este congreso, se redujo a que se trataba de "incidencias puntuales" y "disfunciones del sistema", sin aportar más explicaciones.

La consejera ha subrayado que la transparencia es "necesaria" para generar confianza entre las mujeres que se plantean denunciar y para garantizar que perciban que las administraciones actúan con rigor y coordinación.

Y finalizaba asegurando que la claridad institucional es clave para reforzar la sensación de seguridad, especialmente en situaciones en las que las víctimas dudan sobre dar el paso o necesitan confirmar que los mecanismos de protección funcionan correctamente.

Neomachismo digital

Por su parte, el decano del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, David Cortejoso, ha advertido de la aparición de un "neomachismo digital", un fenómeno que, según afirmó, debe ser "erradicado" para evitar un repunte de conductas violentas entre jóvenes.

Cortejoso explicó que la organización confía en poder celebrar el próximo año unas jornadas nacionales. Comentó que están "a la espera de que el Consejo de Psicología decida sobre las candidaturas" y defendió la necesidad de sostener este tipo de encuentros. Subrayó que "una mujer maltratada, una mujer asesinada, ya es demasiado" y reclamó avanzar desde la ciencia y desde todos los ámbitos implicados en la atención y prevención.

El decano recordó que su visión profesional y personal nace de un enfoque centrado en las personas. Relató que convive "con tres mujeres en casa" y que nunca ha concebido la violencia de género como algo ajeno. Destacó la importancia de integrar a la educación, los servicios sociales, los sanitarios y los cuerpos de seguridad en un sistema de actuación que priorice la prevención y la conciencia social.

Durante su intervención insistió en que los jóvenes deben ser un objetivo prioritario. Señaló que el uso de redes sociales y nuevas tecnologías está generando dinámicas preocupantes. Indicó que comienza a consolidarse un "nuevo neomachismo digital" que contribuye a normalizar comportamientos de control y abuso entre adolescentes. Aseguró que es "imprescindible" actuar para impedir que estas pautas se extiendan.

Cortejoso dedicó parte de su intervención a agradecer a la Junta de Castilla y León el mantenimiento y refuerzo del convenio que el Colegio de Psicología mantiene con la Consejería de Familia.

Valoró que el presupuesto haya aumentado "de forma considerable", lo que permitirá ampliar la atención psicológica urgente a víctimas que denuncian y mejorar la evolución de los casos atendidos.

Y ha explicado que los profesionales intervienen también con los hijos e hijas de las víctimas y con maltratadores a través del programa Phoenix.

El decano defendió que el convenio es "imprescindible" para avanzar en la línea planteada por el propio Congreso, centrada en "restaurar, prevenir e intervenir" frente a la violencia de género. Reiteró su agradecimiento público a la Junta por fortalecer un sistema que, afirmó, permitirá llegar a más mujeres y reforzar la respuesta institucional contra esta lacra social.