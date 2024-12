Objetivo agotar la legislatura: el presidente de la Junta descarta el adelanto electoral en el último pleno del año

El pleno de las Cortes de Castilla y León de este martes, el último del año 2024, ha vuelto a mostrar la cada vez mayor distancia entre los exsocios de Gobierno, PP y Vox y ha ratificado el protagonismo de Juan García-Gallardo como punta de lanza de la oposición frente a un Luis Tudanca que está ya de salida.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha aprovechado precisamente su intercambio dialéctico con Gallardo para descartar el adelanto electoral en 2025, sobre el que le había preguntado Gallardo, y ha asegurado que agotará la legislatura, que finalizará en febrero de 2026.

A pesar de la inevitable prórroga presupuestaria, ante la incapacidad del Gobierno en minoría del PP de llegar a acuerdos con los grupos, y tras no haber aprobado siquiera las cuentas en el Consejo de Gobierno y no haberlas registrado en la Cámara, Mañueco ha reafirmado su voluntad de seguir gobernando en minoría este año.

Rubén Cacho ICAL Mañueco se enfrenta al último pleno del año sin presupuestos y con la sombra del adelanto electoral en 2025

El portavoz socialista, Luis Tudanca, precisamente, ha cargado contra Mañueco por "no querer que hubiera presupuestos" y por haber llevado a cabo una "maniobra propagandística" mientras que el presidente de la Junta ha contrapuesto su disposición a aprobar las cuentas con la "inacción" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además, ha recordado su "decepción" con la Conferencia de Presidentes del pasado viernes, un encuentro sobre el que le ha interpelado el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea, que le ha recriminado que no buscase una posición común de Comunidad previamente en la Cámara autonómica.

Sánchez y la "maniobra"

El clásico cara a cara entre Mañueco y Tudanca en el pleno de este martes ha tenido un tono más contenido ante la debilidad del dirigente socialista, ya de salida, debilitado por la guerra con Ferraz y que previsiblemente abandonará el cargo en el mes de febrero, tras el Congreso Autonómico del PSCyL.

Juan Lázaro ICAL Mañueco denuncia que la foto de Aldama en Ferraz refleja que Sánchez solo se preocupa de "su calendario judicial"

Tudanca ha acusado a Mañueco de haber metido los presupuestos "en el cajón". "Le pillamos en el farol y decidió romper la baraja, no quería que hubiera presupuestos, era una maniobra propagandística para que PSOE y Vox bloquearan y poder hablar de esa pinza imaginaria", ha señalado.

El dirigente socialista ha considerado que "es más que necesario" que Castilla y León tenga "presupuestos". "Hay que aprovechar el momento económico y usted no hace más que desaprovechar todas las oportunidades, llevan diciendo meses que iba a haber una condonación unilateral para Cataluña que no se ha producido", ha señalado.

Tudanca le ha recriminado, en cambio, que cuando el Gobierno dice "que la va a haber en todas las comunidades" él diga que no. "Prefiere que le vaya mal a Castilla y León para que pueda rentabilizarlo haciendo oposición al Gobierno de España", ha afirmado.

"Seguramente habría sido más fácil no negociar los presupuestos con usted pero desde el principio lo único que me ha importado es Castilla y León y es lo único que me importará hasta el final", ha señalado.

Mañueco, por su parte, ha calificado de "farol y maniobra propagandista" la acción de Sánchez en la Conferencia de Presidentes.

"Quiero que Castilla y León tenga los mejores presupuestos y hemos hecho lo que teníamos que hacer, mucho más que el Gobierno de Sánchez, hemos presentado un anteproyecto, hemos aprobado el techo de gasto y hemos abierto un diálogo a todos los grupos, Sánchez solo a sus socios separatistas"; ha añadido.

Además, ha contrapuesto la negociación en la Comunidad, "con transparencia", con la de Sánchez en Waterloo y en Suiza. "Seguimos adelante a pesar de las incertidumbres que genera Sánchez", ha afirmado.

El presidente de la Junta ha recordado su "profunda decepción" cuando Sánchez dijo que "quiere condonar la deuda a sus socios separatistas para pagar la fiesta del independentismo".

"Tenemos que seguir reuniendo apoyos para traer el mejor texto posible a esta Cámara, unos nos dijeron que ni siquiera se sentaban a hablar, cumpliendo instrucciones de Madrid, y en cuanto a usted podríamos haber avanzado más en el diálogo. Parece que está más centrado en las primarias", ha zanjado.

Mañueco: "Voy a agotar la legislatura"

El envite parlamentario más tenso de la sesión de este martes ha sido el protagonizado por Mañueco y Gallardo a una pregunta de este al presidente de la Junta sobre un posible adelanto electoral en 2025 ante la inevitable prórroga presupuestaria en la Comunidad.

"Voy a agotar la legislatura, tranquilo, no se asuste, va a seguir un año más en su escaño para seguir haciendo oposición al PP y el juego a Sánchez", ha señalado Mañueco. Gallardo ha dudado de la palabra del presidente porque "tiene una relación conflictiva con la verdad" y le ha acusado de hacer "seguidismo" del PSOE.

"Son la veleta azul y usted tiene una incapacidad absoluta para tener relaciones estables con sus socios, tuvo que anticipar las anteriores elecciones", ha recordado el portavoz de Vox, y le ha preguntado "para qué va a pedir el voto en las siguientes elecciones y con qué va a estafar a su electorado natural".

"Son ustedes los que se han estado reuniendo a escondidas en Bélgica con el PSOE para repartirse los jueces y legitimando con Moreno Bonilla al señor Puigdemont", ha señalado, asegurando que el PSOE "tiene una historia criminal acreditada" pero que el PP es "el partido de la estafa permanente".

Gallardo ha asegurado que se trata "del mismo PP que alimentó el separatismo y fiue fundado por ministros de Franco para después condenar el franquismo" y el que "pide el voto al electorado católico para apoyar el aborto y engañar a la derecha española".

Mañueco le ha respondido volviendo a sacar la carta de la salida de Vox del Gobierno autonómico y ha asegurado que se fueron "todos a la vez" en aquellas comunidades donde compartían ejecutivos con los populares "porque les dieron instrucciones desde Madrid". Y ha defendido su Gobierno en solitario.

"Este Gobierno funciona e impulsa la estabilidad en la sociedad de Castilla y León aunque a usted no le guste. Para qué quiere usted las elecciones, ustedes no están preparados para gobernar, entran en el Gobierno, se van corriendo, dejan la tarea a medias y dejan tirados a sus votantes", le ha recriminado.

Además, Mañueco ha asegurado que su Ejecutivo va a estar "muy pendiente de las preocupaciones de agricultores, ganaderos, familias, jóvenes, autónomos, empresarios" y también de los "votantes" de Vox. "Desde hace tiempo usted dejó de tener cara de vicepresidente para tener cara de intrascendente", ha zanjado.

"Violentos" y el Día de la Comunidad

El portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, ha preguntado a Mañueco si consideraba que los leoneses son "agresivos y violentos" y el presidente de la Junta ha respondido que no y que "ninguna idea, por muy noble que sea, sirve para justificar ningún tipo de violencia".

"Pretendemos que los actos de la Comunidad lleguen a todos los rincones de nuestra tierra y todo el mundo tiene que respetar a todo el mundo, participen o no en el Día de la Comunidad y todos debemos respetar a quien piensa diferente, sin insultos ni referencias personales. Usted siempre viene a este pleno en negativo y yo siempre veo a León en positivo", le ha espetado Mañueco a Santos.

El tenso debate entre ambos ha motivado que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, se haya visto obligado a desalojar de la tribuna a cinco personas de Conceyu País Llionés que portaban en sus camisetas cada una de las letras de la palabra 'Lexit' y que han reclamado la autonomía de la Región Leonesa.

La Conferencia de Presidentes

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha recriminado a Mañueco que no se dirigiese a la Cámara para llevar una "posición común" de Comunidad a la Conferencia de Presidentes del pasado viernes y le ha acusado de haber llevado "la posición del PP".

El presidente de la Junta ha asegurado que su participación ha sido "muy importante" por las personas a las que ha representado, "el pueblo de Castilla y León" pero Igea le haya recriminado que haya ido a pedir "más médicos" siendo Castilla y León la comunidad con más profesionales sanitarios.

"Si la culpa fuera del Gobierno como es posible que cuando gobernaba el PP hubiera 6.000 plazas MIR y ahora 9.000, los licenciados también se han incrementado", ha recordado.

Además, ha asegurado que la inmigración resuelve la pérdida de población en la Comunidad y que Mañueco fue a la Conferencia a "luchar contra la inmigración". "Usted ha ido a defender la postura del PP y conviene que recuerde que tiene 31 escaños y un Gobierno en minoría", ha zanjado.

Por su parte, Mañueco ha insistido en su "profunda decepción" por la "falta de compromiso" del presidente del Gobierno en la reunión.

"Nada para tener más médicos, nada para tener fácil acceso a la vivienda o para luchar contra la inmigración irregular y nada de financiación autonómica justa, sigue con sus pactos con sus socios separatistas, con condonar la deuda y todos los españoles tenemos que pagar las fiestas separatistas de sus socios", ha afirmado.

El presidente de la Junta ha asegurado que Sánchez "prefiere los privilegios a sus socios que la igualdad de los españoles en todo el territorio". "Voy a defender siempre la igualdad de todos los españoles y los intereses de Castilla y León", ha zanjado.