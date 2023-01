Andy y Lucas abroncan a 'Fiesta' por interrumpir su entrevista: "A Bisbal esto no se lo hacéis"

Las empresas no podrán despedir a trabajadores que disfruten de los permisos de...

Un momento incómodo se vivió este pasado sábado en Fiesta. Al programa acudían Andy y Lucas, para celebrar su 20 aniversario sobre los escenarios. Lo que, en principio, apuntaba a ser un momento ameno, en una de esas entrevistas con las que el magacín presentado por Emma García aprovecha para mostrar su lado más cercano, terminó siendo todo lo contrario, pues el dúo musical terminó abroncando a la dirección del formato por una interrupción inesperada que despertó su indignación.

Con más de dos millones de discos vendidos, doble disco de diamantes, 20 discos de platino 40 discos de oro, el tándem musical celebra los 20 años del lanzamiento de su primer disco, publicado allá por mayo de 2003, con el que han desarrollado una exitosa carrera que aspira a superar los dos decenios. De ahí, que acudieran a Fiesta, donde no dudaron en hablar de temas no relacionados con su música, como el hecho de cómo su amistad ha evolucionado en todos estos años.

Justo cuando Aurelio Manzano les preguntaba sobre la leyenda que existe sobre su nula relación fuera de los escenarios, la entrevista se vio interrumpida de manera abrupta por Jaime Rodríguez Luque, uno de los periodistas del programa de Unicorn Content, para ir adelantando al público la información que tenía Fiesta sobre el robo del móvil de Gloria Camila, quien sufrió el incidente durante la inauguración del museo de su padre, José Ortega Cano, el pasado jueves 19 de enero.

Realmente, era un gancho para mantener el interés y no una noticia de última hora. Precisamente eso es lo que terminó molestando al dúo, que no entendió por qué se cortaba la entrevista. “¿Para eso nos has cortado la entrevista? Manda cojones. Tócate los huevos...”, comentó indignado Lucas González, logrando el aplauso del público y provocando la risa nerviosa de Emma García.

“Le comunicamos al iluminado que está en la oficina de arriba y que te ha mandado a interrumpir la entrevista que tenemos dos Premios Ondas, cuatro Premios Grammy”, añadió el cantante. Aunque Rodríguez Luque intentó justificarse, el artista siguió con su crítica por lo que consideraba una falta de respeto. “¿Tú no sabes que con este corte nos acabas de desprestigiar a nosotros dos ahora mismo?”, espetó. “¿A qué a Bisbal esto no se lo hacéis?”, inquirió.

Emma García, a pesar de que su cara era todo un poema, siguió con el cebo sobre Gloria Camila antes de dar paso a publicidad, lo que no impidió que se sintiera la tensión en el plató.

Ya tras terminar los anuncios, los ánimos se calmaron al continuar con la entrevista y finalizando el paso del tándem con una actuación en la que cantó uno de sus temas. El público no dudó en ovacionar al dúo, pidiendo otra canción y demostrando su cariño para los cantantes, logrando así que se superara ese momento tan incómodo.

